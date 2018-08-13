تسجيل
17:21 13 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    عالم سبوتنيك

    اقتراب الجيش السوري من السيطرة على بادية السويداء... زيارة لافروف إلى أنقرة... أسباب تدهور الليرة التركية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني اللواء دكتور أمين حطيط؛ مدير المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو؛ والمحلل الاقتصادي الأردني مازن أرشيد

    الجيش السوري يقترب من السيطرة على بادية السويداء..

    الجيش السوري يحشر داعش في بادية السويداء
    © Sputnik .
    الجيش يطهر بادية السويداء ويحشر "داعش" في 250 كيلو مترا من صحراء ريف دمشق (صور)

    يواصل الجيش السوري التقدم في عمق بادية السويداء بعد تحرير معظمهما من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أصبح محاصرا في رقعة ضيقة.

    وقال مراسل سبوتنيك، إن ساعات قليلة تفصل بين التقاء القوات السورية في بادية السويداء مع القوات المتقدمة من محور القصر شنوان، ومن ثم سيتم إعلان بادية شرقي السويداء خالية من وجود تنظيم "داعش"، الإرهابي.

    الخبير العسكري والاستراتيجي  اللواء دكتور أمين احطيط في حديثه، قال لـ"عالم سبوتنيك" "إن المعركة التي تدور في ريف السويداء الشمالي والشرقي تكاد تصل إلى نهايتها فالمدينة بذاتها تعتبر آمنة منذ أيام وربما يعلن اليوم أن المنطقة بأكملها ريفا ومدينة أصبحت خالية من التنظيمات الإرهابية".

    وأشار احطيط أنه بعد اجتثاث الإرهاب من البادية لم يعد هناك قوى إرهابية تفصل الجيش العربي السوري عن قاعدة التنف لكنه سينتظر نتيجة المباحثات التي قد حصلت بين روسيا وأمريكا بخصوص القواعد العسكرية في الجنوب ولكنه لن ينتظر للأبد.

    لافروف يبحث عقد قمة رباعية بشأن سوريا في أنقرة

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    © REUTERS / Francois Lenoir
    لافروف يتوجه إلى تركيا في زيارة لمدة يومين

    يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أنقرة ، الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، غدا الثلاثاء.

    ومن المقرر أن يناقش لافروف مع نظيره التركي، التعاون في سوريا وتنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين، الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وأنقرة.

    مدير المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" حول لقاء وزيري الخارجية الروسي والتركي في أنقرة "إن اللقاء سيتطرق إلى القضايا المشتركة العالقة حاليا وعلى رأسها الحل السياسي في سوريا بعد التخلص من كل الجماعات الإرهابية خاصة في إدلب المتاخمة للحدود التركية تجنبا لصدام القوات السورية والتركية إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على كل من روسيا وتركيا وإيران".

    البنك المركزي التركي يتخذ تدابير اقتصادية لوقف تدهور الليرة

    أعلن البنك المركزي التركي، الاثنين، مجموعة تدابير اقتصادية، بهدف دعم الاستقرار المالي، واستمرار الأسواق وطمأنة المستثمرين، بعد التدهور الحاد الذي شهدته الليرة التركية نهاية الأسبوع الفائت.

    المحلل الاقتصادي مازن أرشيد، قال إن أسباب تراجع قيمة الليرة التركية يعود للعديد من الاسباب والتي بدأت منذ الانقلاب العسكري الفاشل مرورا بالحملات الأمنية والاضطرابات التي تشهدها البلاد كل فترة ، ما أدى لتراجع الاستثمارات الأجنبية إلا أن العقوبات الأمريكية جاءت بمثابة المسمار الأخير في نعش الاقتصاد التركي ، وأضاف أن الحكومة التركية لم تقم برد فعل سريع لتهدئة المستثمرين.

    انظر أيضا:

    الجيش يطهر بادية السويداء ويحشر "داعش" في 250 كيلو مترا من صحراء ريف دمشق (صور)
    خبير عسكري سوري: تقدم الجيش في "بادية السويداء" يحقق انتصارات سياسية
    اقتراب موعد تحرير بادية السويداء... بوصلة الجيش السوري تتجه لـ "التنف"
    الجيش السوري يقلص جيب "داعش" شرق السويداء ويقضي على العشرات من إرهابييه
    الجيش السوري يستأنف تطهير بادية السويداء من تنظيم "داعش"
    بعد تثبيت نقاط تمركزه... الجيش السوري يتأهب لسحق "داعش" في بادية السويداء
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, تركيا, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عسكريون من الصين في سباق طريق جندي الاستطلاع في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرميا -2018 (الجيش - 2018) في نوفوسيبيرسك
    أجمل لقطات للألعاب العسكرية الدولية "الجيش - 2018"
    أردوغان يلجأ إلى هذه الدولة العربية في خلافه مع ترامب
    لمن يلجأ أردوغان لحل خلافه مع ترامب
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك