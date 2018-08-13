اقتراب الجيش السوري من السيطرة على بادية السويداء... زيارة لافروف إلى أنقرة... أسباب تدهور الليرة التركية

الجيش السوري يقترب من السيطرة على بادية السويداء..

يواصل الجيش السوري التقدم في عمق بادية السويداء بعد تحرير معظمهما من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي أصبح محاصرا في رقعة ضيقة.

وقال مراسل سبوتنيك، إن ساعات قليلة تفصل بين التقاء القوات السورية في بادية السويداء مع القوات المتقدمة من محور القصر شنوان، ومن ثم سيتم إعلان بادية شرقي السويداء خالية من وجود تنظيم "داعش"، الإرهابي.

الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور أمين احطيط في حديثه، قال لـ"عالم سبوتنيك" "إن المعركة التي تدور في ريف السويداء الشمالي والشرقي تكاد تصل إلى نهايتها فالمدينة بذاتها تعتبر آمنة منذ أيام وربما يعلن اليوم أن المنطقة بأكملها ريفا ومدينة أصبحت خالية من التنظيمات الإرهابية".

وأشار احطيط أنه بعد اجتثاث الإرهاب من البادية لم يعد هناك قوى إرهابية تفصل الجيش العربي السوري عن قاعدة التنف لكنه سينتظر نتيجة المباحثات التي قد حصلت بين روسيا وأمريكا بخصوص القواعد العسكرية في الجنوب ولكنه لن ينتظر للأبد.

لافروف يبحث عقد قمة رباعية بشأن سوريا في أنقرة…

© REUTERS / Francois Lenoir لافروف يتوجه إلى تركيا في زيارة لمدة يومين

يتوجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أنقرة ، الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو، غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يناقش لافروف مع نظيره التركي، التعاون في سوريا وتنمية الروابط الاقتصادية بين البلدين، الأمر الذي يكتسب أهمية خاصة في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وأنقرة.

مدير المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" حول لقاء وزيري الخارجية الروسي والتركي في أنقرة "إن اللقاء سيتطرق إلى القضايا المشتركة العالقة حاليا وعلى رأسها الحل السياسي في سوريا بعد التخلص من كل الجماعات الإرهابية خاصة في إدلب المتاخمة للحدود التركية تجنبا لصدام القوات السورية والتركية إضافة إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على كل من روسيا وتركيا وإيران".

البنك المركزي التركي يتخذ تدابير اقتصادية لوقف تدهور الليرة

أعلن البنك المركزي التركي، الاثنين، مجموعة تدابير اقتصادية، بهدف دعم الاستقرار المالي، واستمرار الأسواق وطمأنة المستثمرين، بعد التدهور الحاد الذي شهدته الليرة التركية نهاية الأسبوع الفائت.

المحلل الاقتصادي مازن أرشيد، قال إن أسباب تراجع قيمة الليرة التركية يعود للعديد من الاسباب والتي بدأت منذ الانقلاب العسكري الفاشل مرورا بالحملات الأمنية والاضطرابات التي تشهدها البلاد كل فترة ، ما أدى لتراجع الاستثمارات الأجنبية إلا أن العقوبات الأمريكية جاءت بمثابة المسمار الأخير في نعش الاقتصاد التركي ، وأضاف أن الحكومة التركية لم تقم برد فعل سريع لتهدئة المستثمرين.