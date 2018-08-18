تسجيل
20:00 18 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    عالم سبوتنيك

    زيارة بوتين لألمانيا... إعلان واشنطن بقاء قواتها بسوريا... مقترحات الأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: مدير المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شيعتو، والخبير العسكري والاستراتيجي السوري عبد الحميد سلهب، ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي الفلسطيني د. عبد الله عبد الله.

    مؤتمر صحفي للرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي، 18 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik . Сергей Гунеев
    بوتين يصل برلين لإجراء مباحثات مع ميركل
    بوتين يلتقي ميركل في برلين اليوم.

    يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارته لألمانيا، السبت، بعد زيارة قصيرة للنمسا.

    وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، أن بوتين وميركل سيبحثان "المسائل الحيوية للسياسة الدولية"، بما في ذلك التسوية السورية والوضع في شرق أوكرانيا، إضافة إلى موضوع الطاقة.

    مدير المركز الثقافي الروسي العربي، مسلم شعيتو، قال إن "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى ألمانيا مهمة جدًا، في ظل الظروف التي تمر بها منطقة أوروبا تحديدًا، وما تقوم به الأمم المتحدة من محاولة ضغط ليس فقط على روسيا بل أوروبا أيضا".

    وحول أبرز الملفات المطروحة على مائدة اللقاء، أوضح شعيتو، أن هناك قضايا ثنائية بين البلدين وأخرى عامة؛ أهمها وقف هذا الانجرار وراء ما يسمى الحصار الاقتصادي، والذي بدوره سينعكس سلبا على الاقتصاد الأوروبي، أم الملف الثاني سيكون خاص بخط الغاز الذي سيغزي أوروبا من روسيا عبر ألمانيا، معتبرًا أن هذا المشروع سيخلص أوروبا وخاصة ألمانيا بما يسمى الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

    داعش
    © REUTERS / Ahmed Jadallah
    واشنطن تستعد للمرحلة النهائية من القضاء على "داعش" في سوريا
    واشنطن تقول إن قواتها باقية في سوريا حتى القضاء نهائيا على "داعش".

    أكد بريت ماكغورك، الممثل الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا، وستركز على إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش".

    وقال ماكغورك للصحفيين: إن واشنطن لم تطلق بعد المرحلة النهائية لمحاربة "داعش"، مؤكدا أن الخطة يتم إعدادها حاليا.

    العميد عبد الحميد سلهب، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، قال إن "هناك مبدأ استراتيجي في سوريا بعودة كل الأراضي السورية إلى حضن الدولة السورية ولن يبقى إرهابي واحد في البلاد"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تمنع الجيش السوري من ملاحقة ومكافحة الإرهاب، وسيتم ترحيل كل هذه القوات الأمريكية والقواعد التي أنشأتها باعتبارها عدوان على سوريا".

    وأوضح أن القاعدة الأمريكية في التنف "ليس لها مستقبل في المنطقة لأن القوات السورية تحيط بهذه القاعدة من كل الجهات وفي طريقها للخلاص من التنظيم الذي يحيط بالقاعدة".

    غارة إسرائيلية على غزة
    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
    الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترفض تهدئة طويلة الأمد وفق الشروط الإسرائيلية
    الأمم المتحدة تقدم 4 مقترحات لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية.

    عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أربعة مقترحات تهدف إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

    وفصّل غوتيريش مقترحاته في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة العنف التي حصدت أرواح 171 فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية منذ مارس/آذار.

    رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، د. عبد الله، قال إن "هذا التنفيذ لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسابيع بعد أن فشل مجلس الأمن نتيجة فيتو أمريكي على تمرير قرار لتوفير حماية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال".

    وأوضح أن "هناك أكثر من تجربة مرت بها الأمم المتحدة لتطبيق المقترح وترشح دول معينة تبعث عدد من جنودها ونشر القوات في المناطق الحساسة ويراقبون ويتم تقديم تقارير للجمعية العامة للأمم المتحدة".

    انظر أيضا:

    بوتين يصل برلين لإجراء مباحثات مع ميركل
    ميركل: سنفتقد صوت كوفي عنان كثيرا
    ميركل تتعهد بتكثيف الجهود لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
    إرجاء عرض عسكري ضخم في واشنطن... وترامب يغادر البلاد
    واشنطن تستعد للمرحلة النهائية من القضاء على "داعش" في سوريا
    100 مليون دولار من السعودية للتحالف الدولي...مصر تنجح في تحقيق التهدئة بين إسرائيل و"حماس"...واشنطن تهدد بمزيد من العقوبات على تركيا
    هل ستلبي الأطراف اليمنية دعوة الأمم المتحدة للمشاركة في مؤتمر جنيف للسلام
    بوتين ناعيا كوفي عنان: قام بالكثير من أجل تنفيذ مهام الأمم المتحدة
    الأمم المتحدة تستبعد حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني من المشاورات
    الكلمات الدلالية:
    تسوية, واشنطن, برلين, أخبار النمسا, راديو سبوتنيك, الأمم المتحدة, داعش, فلاديمير بوتين, بريت ماكغورك, أنجيلا ميركل, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض لفرقة رقص صينية في مهرجان قرطاج الدولي على المسرح الروماني في تونس، 11 أغسطس/ آب 2018
    من أطول "هوت دوغ" في العالم إلى مهرجانات "حارة" في تونس - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الشرطة الإسرائيلية ستحقق الجمعة مع نتنياهو
    سيد القضايا... نتنياهو والقضية رقم 4000
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك