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    عالم سبوتنيك

    إيران تهدد بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل...الأردن يطلب عودة سفيره إلى إسرائيل...زعيم "داعش" يدعو أنصاره للثبات

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: د. محمد سيد أحمد، المتخصص في الشأن الإيراني؛ ود. زيد النواي، المحلل السياسي الأردني؛ ود. أحمد غباشي الأستاذ في تاريخ الجماعات الإسلامية

    بهرام قاسمي
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    طهران تنصح واشنطن بالعودة إلى الاتفاق النووي وترك عادة فرض العقوبات
    هددت إيران بضرب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إذا تعرضت لهجوم، بعد تحذير مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، من ممارسة أقصى الضغوط على طهران بشكل يتجاوز العقوبات الاقتصادية.

    وقال أحمد خاتمي وهو رجل دين إيراني كبير، خلال صلاة العيد في طهران، إن ثمن الحرب مع إيران باهظ بالنسبة لأمريكا وهم يدركون أنهم إذا ألحقوا أقل ضرر بهذا البلد.. فسيتم استهداف الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة.

    واعتبر رجل الدين أحمد خاتمي أن عرض الرئيس ترامب إجراء محادثات مباشرة مع زعماء إيران غير مقبول ما دام الرئيس الأمريكي يريد من طهران التخلي عن برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي.

    وحول التهديدات الامريكية  لإيران قال الدكتور محمد سيد أحمد المتخصص فى الشأن الإيرانى " إن الولايات المتحدة هي الخاسر الاكبر من احتمال نشوب مواجهة بين الطرفين لأن المصالح الامريكية فى منطقة الشرق الاوسط  تحت مرمى نيران ايران وبالتالى تستطيع تحجيم الدور الأمريكي  بشكل مباشر ، كما أن الدفاعات الجوية والصواريخ الايرانية تستطيع الوصول إلى العمق الاسرائيلي  لذلك فتصريحات أمريكا هي عبارة عن مناورة  ليس أكثر وحرب نفسية على طهران  لزعزعة  الموقف الإيراني، وتوقع أحمد حدوث تفاهمات على طاولة المفاوضات خاصة أن روسيا حليفة ايران قد تكون همزة وصل ما بين الطرفين.

    كما أعرب عن أسفه لانصياع بعض الدول العربية للمشروع الأمريكي في المنطقة، بغض النظر عن مصالحها، حيث إن من يسبب الخسائر الحقيقية في المنطقة هو الولايات المتحدة الامريكية.

    علم الأردن
    © flickr.com / Isriya Paireepairit
    الأردن يتقدم بطلب اعتماد سفير جديد لدى إسرائيل
    قالت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل"، إن وزارة الخارجية الأردنية أرسلت طلبا لإسرائيل للموافقة على تعيين مدير المعهد الدبلوماسي الحالي السفير غسان المجالي سفيرا للأردن لدى تل أبيب

    ووفقا لمصادر إعلامية أردنية، فإن المملكة لم تتلق بعد ردا على طلب الخارجية الأردنية، وفي حال تعيينه سيصبح المجالي سادس سفير يمثل الأردن في إسرائيل

    ولا يزال منصب السفير الأردني في تل أبيب شاغرا منذ منتصف يونيو الماضي، بعد مغادرة السفير السابق وليد عبيدات، عمله بالإرادة الملكية الصادرة بعد تنسيب مجلس الوزراء.

    وقال المحلل السياسي الأردني، د. زيد النواي، إن "العلاقات الأردنية الإسرائيلية مرت بعدة مفاصل مهمة لا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة إلى القدري، الأمر الذي يعتبره الأردن عائقا أمام الحل السياسي، إضافة إلى أن العلاقات شهدت أزمة كبرى عقب عملية الاغتيال التي تعرض لها مواطنون أردنيون في حادث بالسفارة الإسرائيلية بعمّان الأمر الذي استدعى السفيرة الإسرائيلية ولا حقا تعيين جديد".  

    وأشار إلى أن "ما جرى هو أمر روتيني لأن مهمة السفير الأردني وليد عبيدات، انتهت، والأردن طلب من الحكومة الإسرائيلية كما جرت عليه البروتوكولات الدبلوماسية بين الدول".

    وأوضح أن "العلاقات بين البلدين تمر بأزمة بسب إصرار إسرائيل على رفض الذهاب إلى خيارات تسوية سياسية كما يطالب الأردن والعالم العربي بحي المبادرة العربية، التي تنص على ضرورة الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام 1967  وضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

    دعا زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، أنصاره للثبات، في أول خطاب منسوب له منذ نحو عام، في تسجيل صوتي جديد تداولته مواقع إعلامية خاصة بالتنظيم المتطرف

    وهاجم البغدادي، في التسجيل الذي نشر على صفحة مؤسسة الفرقان الإعلامية، أمس الأربعاء، ومدته 55 دقيقة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدعمهم محاربة التنظيم.

    وقال البغدادي إن التنظيم على ما يرام مضيفًا لأتباعه أن لا يقلقوا بشأن خسارة المدن التي يسيطرون عليها في سوريا والعراق

    قال الدكتور أحمد غباشي، أستاذ تاريخ الجماعات الاسلامية، إن "التسجيل الصوتي المنسوب لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي،  يمكن التشكيك فيه بسهوله، كما أنه محاولة يائسة لرأب الصدع الذى حدث في جدران التنظيم الارهابي"، مضيفا أن "الخطاب يحتوى على اعتراف ضمني بالهزيمة"..

    ولفت غباشي، إلى أن أبو بكر البغدادي، "هو رمز للتنظيم لذلك فلا يتم نفى أنباء مقتله وتنسب إليه التسجيلات والبيانات، من أجل إعطاء التنظيم بارقة أمل"، مشيرا إلى أن "هذا الخطاب قد يساعد على تنفيذ عناصر التنظيم عمليات أكثر ضراوة مما سبق لإثبات وجوده". 

    الكلمات الدلالية:
    إيران, إسرائيل, الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
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