تسجيل
17:38 30 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    تحذير موسكو لواشنطن من تداعيات العدوان على سوريا... انتقاد التحالف لتقرير أممي بشأن الانتهاكات في اليمن... دعوة مقتدى الصدر لمظاهرة مليونية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: مدير مكتب صحيفة "الحياة" في موسكو، الدكتور رائد جبر؛ والباحث اليمني في العلاقات الدولية، د.عادل المسني؛ والكاتب والمحلل السياسي العراقي، عصام الفيلي.

    الجيش السوري يسحق الموجات الداعشية المتدفقة من مناطق السيطرة الجوية الأمريكية شرق الفرات
    © Sputnik . Morad Saeed
    موسكو: الجيش السوري يجب أن يسيطر على شرق الفرات بعد رحيل الأمريكيين
    موسكو تحذر واشنطن من أي عدوان غير مشروع على سوريا

    أعرب سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في اجتماع مع ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلق موسكو الشديد بشأن الاستعدادات لشن هجمات جديدة على سوريا تحت ذريعة الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية".

    أكد الدكتور رائد جبر الكاتب الصحفي ومدير مكتب جريدة الحياة في موسكو أن الضربة الأمريكية علي سوريا باتت محتملة رغم تحذيرات موسكو الأخيرة، مشيرا الي أن أهداف واشنطن في سوريا لم تتحقق بعد مثل إخراج الإيرانيين من سوريا وغير ذلك من أهداف. وأضاف الصحفي العربي المقيم في موسكو أنه بقدر الضربة الأمريكية وحجمها ومدي تأثيرها سيكون تقدير الرد الروسي الذي استبعد أن يكون ردا عسكريا.

    اليمن
    © Sputnik . Стрингер
    التحالف العربي: سنرد على "ادعاءات" مخالفتنا حقوق الإنسان في اليمن
    التحالف بقيادة السعودية، يندد بتقرير أممي، يتهمه بارتكاب جرائم حرب في اليمن

    وصف التحالف بقيادة السعودية، و الذي يشن عمليات عسكرية في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات، تقريرا لخبراء في الأمم المتحدة، اتهمه بارتكاب جرائم حرب في اليمن، بالغير "دقيق".

    قال الدكتور عادل المسني الباحث اليمني في العلاقات الدولية إن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بجرائم الحرب في اليمن جاء متوازناً إلي حد كبير، مشيرا إلي أن هذه سابقة لابد أن يستغلها اليمنيون لمحاكمة الضالعين في جرائم الحرب من الأسماء والدول والشخصيات التي ذكرها التقرير.

    وأضاف المسني أن التقرير والتحقيق الأممي ليس معنيا بمسألة الانقلاب الحوثي المتسبب في النزاع أو أن طهران هي من تقف وراء الحوثيين وتمدهم بالسلاح، بقدر ما هو معني بتوصيف جرائم وقعت وتقع علي الأرض.

    مقتدى الصدر
    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
    خبير عراقي: مليونية الصدر لإنقاذ السياسة الحالية
    الصدر يتوعد بتظاهرة مليونية "ترجف" الفاسدين

    دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى تنظيم وقفة سلمية غاضبة، لبناء عراق جديد، عبر إقامة صلاة مليونية يوم غد الجمعة "يرجف منها الفاسدون"، على حد قوله.

    المحلل السياسي العراقي عصام الفيلى قال "إن السيد مقتدى الصدر بدعوته للصلاة المليونية، أراد أولا إرسال رسالة دينية لإحياء نهج وتعاليم والده، ثانيا أراد أن يوصل رسالة إلى الأطراف الأخرى أيضا بأنه صاحب الحق في تشكيل الحكومة لكونه يملك المقاعد الأكثر، وبذلك هو يريد حكومة وطنية بعيدة عن أي ظروف وإملاءات خارجية، في وقت تتزاحم الإرادات الإقليمية باتجاه تشكيل الحكومة.

    انظر أيضا:

    موسكو: الجيش السوري يجب أن يسيطر على شرق الفرات بعد رحيل الأمريكيين
    بوغدانوف: موسكو تتواصل مع المعارضة السورية المعتدلة حول أوضاع إدلب
    موسكو تعلق على احتمال حرب سعودية إيرانية في الخليج
    المالكي: الرئيس الفلسطيني سيعلن رفضه صفقة القرن في خطابه أمام الأمم المتحدة
    روسيا تدعو الأمم المتحدة للنظر في التعاون مع هاتين المنظمتين
    السراج يبحث مع رئيس بعثة الأمم المتحدة مستجدات الوضع الأمني
    للمرة الأولى من نوعها... معرض في الأمم المتحدة لضحايا "الإرهاب" في إسرائيل
    خبير عراقي: مليونية الصدر لإنقاذ السياسة الحالية
    مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 في انفجار بمدينة الصدر شرق بغداد
    الصدر يحتفظ بصدارة الانتخابات العراقية بعد الفرز اليدوي للأصوات
    الكلمات الدلالية:
    الانقلاب, السلاح, اليمن, واشنطن, موسكو, الضربة الأمريكية, الحوثيين, جرائم, السعودية, نزاع, العراق, سوريا, التحالف, راديو سبوتنيك, الأمم المتحدة, مقتدى الصدر, العالم العربي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرياضية الروسية ألينا زاغيتوفا
    قائمة بالنساء والرجال... الأكثر جمالا ووسامة في العالم
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    ليموزين الرئيس الجديد
    ليموزين الرئيس الجديد
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك