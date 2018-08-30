تحذير موسكو لواشنطن من تداعيات العدوان على سوريا... انتقاد التحالف لتقرير أممي بشأن الانتهاكات في اليمن... دعوة مقتدى الصدر لمظاهرة مليونية

الضيوف: مدير مكتب صحيفة "الحياة" في موسكو، الدكتور رائد جبر؛ والباحث اليمني في العلاقات الدولية، د.عادل المسني؛ والكاتب والمحلل السياسي العراقي، عصام الفيلي.

© Sputnik . Morad Saeed موسكو: الجيش السوري يجب أن يسيطر على شرق الفرات بعد رحيل الأمريكيين

أعرب سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في اجتماع مع ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلق موسكو الشديد بشأن الاستعدادات لشن هجمات جديدة على سوريا تحت ذريعة الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية".

أكد الدكتور رائد جبر الكاتب الصحفي ومدير مكتب جريدة الحياة في موسكو أن الضربة الأمريكية علي سوريا باتت محتملة رغم تحذيرات موسكو الأخيرة، مشيرا الي أن أهداف واشنطن في سوريا لم تتحقق بعد مثل إخراج الإيرانيين من سوريا وغير ذلك من أهداف. وأضاف الصحفي العربي المقيم في موسكو أنه بقدر الضربة الأمريكية وحجمها ومدي تأثيرها سيكون تقدير الرد الروسي الذي استبعد أن يكون ردا عسكريا.

وصف التحالف بقيادة السعودية، و الذي يشن عمليات عسكرية في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات، تقريرا لخبراء في الأمم المتحدة، اتهمه بارتكاب جرائم حرب في اليمن، بالغير "دقيق".

قال الدكتور عادل المسني الباحث اليمني في العلاقات الدولية إن تقرير الأمم المتحدة المتعلق بجرائم الحرب في اليمن جاء متوازناً إلي حد كبير، مشيرا إلي أن هذه سابقة لابد أن يستغلها اليمنيون لمحاكمة الضالعين في جرائم الحرب من الأسماء والدول والشخصيات التي ذكرها التقرير.

وأضاف المسني أن التقرير والتحقيق الأممي ليس معنيا بمسألة الانقلاب الحوثي المتسبب في النزاع أو أن طهران هي من تقف وراء الحوثيين وتمدهم بالسلاح، بقدر ما هو معني بتوصيف جرائم وقعت وتقع علي الأرض.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani خبير عراقي: مليونية الصدر لإنقاذ السياسة الحالية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى تنظيم وقفة سلمية غاضبة، لبناء عراق جديد، عبر إقامة صلاة مليونية يوم غد الجمعة "يرجف منها الفاسدون"، على حد قوله.

المحلل السياسي العراقي عصام الفيلى قال "إن السيد مقتدى الصدر بدعوته للصلاة المليونية، أراد أولا إرسال رسالة دينية لإحياء نهج وتعاليم والده، ثانيا أراد أن يوصل رسالة إلى الأطراف الأخرى أيضا بأنه صاحب الحق في تشكيل الحكومة لكونه يملك المقاعد الأكثر، وبذلك هو يريد حكومة وطنية بعيدة عن أي ظروف وإملاءات خارجية، في وقت تتزاحم الإرادات الإقليمية باتجاه تشكيل الحكومة.