البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته... إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس... الرفض الفلسطيني لمقترح إقامة كونفدرالية مع الأردن

البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته وسط منافسة كبيرة على تشكيل الكتلة الأكبر

افتتح البرلمان العراقي، الاثنين، أولى جلسات دورة انعقاده الرابعة، بعد أكثر من مائة يوم من إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تصدرها ائتلاف سائرون الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويأتي انعقاد جلسة البرلمان، وسط احتدام المنافسة بين الائتلافات السياسية على تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، حيث أعلنت تحالفات "النصر" و"سائرون" و"الحكمة" و"الوطنية"، بالإضافة إلى قوى أخرى، توصلها لاتفاق لتشكيل الكتلة الأكبر الذي يضم 177 نائبا، تحت اسم "تحالف النواة".

المحلل السياسى العراقى نجم القصاب، قال " إن من يحسم الكتلة الأكبر هو القوى السياسية الكردية المتمثلة فى حزب الاتحاد الوطنى والحزب الديمقراطى، ولازال هناك تردد داخل القوى العراقية لاسيما وأنها تتعرض لضغوطات دولية أمريكية وايرانية، مضيفا أن أغلب القوى السنية انضمت إلى تحالف النواة الذى يضم سائرون والحكمة والنصر وقوى أخرى، كما توقع أن ينضم السيد هادى العامرى لـ "تحالف النواة" ولكن ليس بكل قائمة الفتح ربما بدر فقط.

وأشار القصاب إلى أنه وفقا للمادة الخامسة والخمسين من الدستور تـُعقد جلسة مجلس النواب برئاسة أكبر الاعضاء سنا، ومن ثم يتم اختيار الرئيس (سنى) ونائبيه (شيعى — كردى) عن طريق الترشيح والتصويت، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن تسمية الكتلة الأكبر ولا رئاسة مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، اذا فما سيحدث هو صفقة السلة الواحدة كما حدث فى الدورات الماضية، حيث إن التفاهمات السياسية تكون دائما متقدمة على المواد الدستورية.

إعلان حالة الطوارىء في العاصمة الليبية وضواحيها

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA ليبيا... المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يعلن حالة الطوارئ في طرابلس وضواحيها

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها، حيث تدور منذ أيام اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن ما جرى ويجري من اعتداءات على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عليه.

المحلل السياسي الليبي د. العربي الورفلي، قال إن "الاشتباكات مستمرة في جنوب العاصمة طرابلس بمنطقة "خلة الفرجان"، وهو حي شعبي يقطنه سكان مدنيون، بالإضافة إلى بعض الاشتباكات التي تدور في مناطق أخرى".

وأشار إلى أن "القوى المتصارعة على الأرض تتمثل في ثوار طرابلس التي تضم بعض الكتائب، واللواء السابع، الذي دخل إلى جنوب طرابلس، وعليه تساؤلات إلى من ينتمي ومن هي تشكيلاته وأهدافه، وأيضا هناك ميليشيا في منطقة بو سليم".

وأوضح أنه "لن يكون هناك أي مفعول لحالة الطوارئ التي أقرها المجلس الرئاسي، لأن العاصمة منقسمة والمليشيات تسيطر وهي خارج سيطرة الرئاسي الذي لا يستطيع فرض أي قرار عليها".

عباس يرفض مقترح أمريكي حول إقامة فيدرالية مع الأردن مالم تشمل إسرائيل

© AP Photo / Evan Vucci عباس يكشف عرض أمريكي جديد يخص فلسطين وإسرائيل والأردن

أعلنت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين طرحوا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس فكرة إقامة كونفدرالية مع الأردن في إطار خطة السلام في الشرق الأوسط.

وقالت ناشطة من المنظمة غير الحكومية إن عباس أبلغها، أمس الأحد، خلال لقاء جمعهما في مقر الرئاسة الفلسطينية رام الله، أنه لن يقبل بهذا الاتحاد إلا في حال كانت إسرائيل جزءا منه.

المحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض، قال إن "الحديث عن كونفدرالية يعني عدم الحديث عن حل الدولتين بعد أن هدمت أمريكا وإسرائيل الأمر وتنكرت له وتجاوزت إسرائيل اتفاق أوسلو وذهبت أمريكا إلى رؤية جديدة هي صفقة القرن"، مشيرا إلى أن "لا بد من الحديث عن بديل بالنسبة لهم وهي الكونفدرالية ما يعني الصمت عن دولة فلسطينية".

وذكر أن "لدى القضية الفلسطينية الكثير بالفعل الميداني والدبلوماسي بالإضافة إلى الجهود العربية لإفشال الخطة الأمريكية التي تعني تفكيك الوحدة الديموغرافية والجغرافية الفلسطينية وفرض إسرائيل على المنطقة بالقوة".

المذيعون: دعاء ثابت وعبد الله حميد