تسجيل
20:33 04 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    الكرملين يرفض تحذير ترامب من معركة إدلب... إخفاق جديد للبرلمان العراقي لتنظيم صفوفه... ملامح الحكومة اللبنانية الجديدة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: الكاتب الصحفي، أحمد أصفهاني؛ والكاتب الصحفي العراقي، حيدر حسين؛ والباحث في الشؤون السياسية اللبنانية، سمير حسن.

    الكرملين، موسكو، روسيا
    © Sputnik . Natalia Selivertova
    الكرملين يرد على تحذيرات ترامب من شن هجوم على إدلب
    رفض الكرملين تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شن هجوم على إدلب السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة قائلا إن المنطقة أصبحت "وكرا للإرهابيين".

    وكان ترامب قد حذر الرئيس السوري بشار الأسد وحليفيه إيران وروسيا من "التهور بشن هجوم" على إدلب قائلا إن مئات الآلاف قد يلقون حتفهم في ذلك الهجوم.

    قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "توجيه تحذيرات دون الأخذ في الاعتبار الوضع الكامل في سوريا الذي يعد في غاية الخطورة وله أبعاد سلبية لا يعد على الأرجح منهاجا شاملا".

    وأضاف أن وجود مسلحين في إدلب يقوض عملية السلام السورية ويجعل المنطقة قاعدة لشن هجمات على القوات الروسية في سوريا.

    وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الوضع في إدلب سيكون من القضايا الرئيسية على جدول أعمال محادثات زعماء روسيا وإيران وتركيا في طهران الأسبوع الجاري.

    قال أحمد أصفهاني الكاتب الصحفي إن تحذير ترامب لبشار الأسد من ضربة متهورة في إدلب لا يمثل ضوءا أخضرا للهجوم على إدلب بقدر ما تجسد الاعتراف الأمريكي بحقيقة الوضع في سوريا وموازين القوي على الأرض، وهو ما بات الأمريكيون يفهمونه جيدا مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن مسألة ضربة أمريكية محتملة على سوريا بات أمرا مشكوكا فيه مع عدم جدوى إقتناع العالم بمسألة الكيماوي.

    وأضاف أصفهاني أن مؤتمر الدول الضامنة حول سوريا المنعقد في طهران هذا الأسبوع منوط بها تحديد مصير إدلب من خلال النقاش مع الأتراك والوصول معهم لتفاهم حول الجماعات الإرهابية مثل "جبهة النصرة"، وتحييد أنقرة من خلال رفع دعمها عن هذه الجماعات.

    البرلمان العراقي
    © REUTERS /
    كواليس ما دار في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي
    أجل البرلمان العراقي جلسته اليوم الى السابع عشر من الشهر الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة لعدم حضور غالبية الأعضاء. في الوقت نفسه دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي إلى حوار وطني عاجل بين أطراف محددة من تحالف الإصلاح والبناء والتحالف الكردستاني وتحالف البناء لمنع "تفاقم الأزمة السياسية في العراق".

    وقال علاوي، في بيان، "كما كان متوقعاً، اختل نصاب الجلسة ألبرلمانية الأولى ولم ينجح البرلمان في انتخاب رئيسه ونائبيه وسط استقطاب شديد نخشى من تداعياته على مستقبل العراق وهو يمر بأشد ظروفه حساسية وحرجا".

    كان البرلمان العراقي قد شهد خلافات واسعة بين كل الأطراف فلم يتمكن البرلمانيون العراقيون الجدد في انتخاب رئيسا للبرلمان ولا نائبيه كما نشب خلاف كبير حول تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر والتي من شأنها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. حيث احتدم الصراع بين القطبين الشيعيين حيدر العبادي ومعه مقتدى الصدر من جانب ونوري المالكي ومعه هادي العامري من جانب آخر لتشكيل «الكتلة الأكبر» بعد الإعلان عن انتقال نواب بين الجبهتين تحت ضغوط.

    وقال الكاتب الصحفي العراقي حيدر حسين "إن جلسة اليوم كانت غير مكتملة النصاب، وبالتالي كانت الجلسة مفتوحة وقانونية ولكن تكون تداولية فقط ، مضيفا  أن أغلب النواب الحاضرين كانوا من سكنة العاصمة بغداد، ونواب باقي المحافظات تركوا البرلمان وعادوا إلى محافظاتهم، إضافة إلى أن عدم الاتفاق على رئيس البرلمان والرئاسات الثلاث جعل الكثير من النواب يمتنعون عن دخول القاعة".

    ولفت حسين إلى أن المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل في تحديد الكتلة الأكبر، وذلك بسبب إعلان كتلة الإصلاح والإعمار عن جمعها تواقيع مئة وثمانين نائبا وفي نفس الوقت تقول كتلة  البناء إن عددها وصل إلى مئة وستين نائبا وكل ذلك بدون احتساب الأكراد، وفي حالة الجمع فإن العدد الإجمالي يفوق عدد أعضاء البرلمان ما يشير إلى تزوير التواقيع.

    وعن المرشحين لتولى رئاسة البرلمان، قال حسين "أن عدد المرشحين وصل إلى سبعة ولا يوجد عليهم إجماع باستثناء محمد الحلبوسى على اعتبار أنه مرشح كتلة اتحاد القوى أما البقية فترشيحاتهم شخصية وليس من قبل كتلهم، وبالتالي فاستمرار حالة عدم التوافق قد يؤدي إلى أن يكون البرلمان لمدة اسبوعين بدون انتخاب رئيسا له".

    سعد الحريري
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    الحريري يقدم للرئيس ميشال عون "صيغة" لتشكيل حكومة جديدة
    سلم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مسودة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة للرئيس اللبناني ميشيل عون وذلك بعد مرور نحو أسبوعين من انتهاء المهلة المحددة دستوريا لتشكيل الحكومة. وقال الحريري عقب لقاءه عون إن الحكومة الجديدة هي حكومة وحدة وطنية لا ينتصر فيها أحد على الآخر وأضاف أن الصيغة لا يملكها أحد إلا فخامة الرئيس عون وهو، ولم يتم النقاش بشأنها مع أحد كما أنها ليست موجودة إلا عند الرئيس حاليا وسوف تستكمل المشاورات.

    كما أعرب الحريري عن تفاؤله بمستقبل تشكيل الحكومة.

     قال سمير حسن الباحث في الشئون السياسية اللبنانية، أن مسودة تشكيل الحكومة اللبنانية التي قدمها سعد الحريري للرئيس اللبناني مجرد مسودة لا تنم عن شيء ولا يؤمل منها شيء يخرج لبنان من أزمته السياسية منذ أربعة أشهر.

    وأضاف حسن أنه من المفترض أن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط تعمل علي إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية خاصة مع وصول الدين العام إلي 150 في المئة من الناتج المحلي، ورغم ذلك من المستبعد أن تسلك التشكيلة القادمة هذا النهج مشيرا إلي أن الطائفية وحصص الأحزاب والكتل هي المعيار الذي سيحكم تشكيل الحكومة القادمة.

    انظر أيضا:

    الكرملين يرد على تحذيرات ترامب من شن هجوم على إدلب
    ترامب سيقصف دمشق... إنه لا يملك خيارا آخر
    ترامب: الهجوم المحتمل للجيش السوري في إدلب "خطأ جسيم"
    بعد عودة الأمان والاستقرار... استمرار عودة السوريين من لبنان
    دفعة جديدة من اللاجئين السوريين تغادر لبنان
    شاهد... موقف غريب لجورج وسوف على المسرح في لبنان
    الكتل السياسية في العراق تتفق على موعد استئناف جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه
    العراق يمنح مسؤولي نظام صدام حسين بيتا واحدا من أموالهم المصادرة
    فؤاد معصوم: العراق بحاجة لتنويع موارده ويجب الدفاع عن حقوقنا المائية
    الكلمات الدلالية:
    الإرهابيين, الصراع, الأتراك, طهران, لبنان, الإعمار, الكرملين, العراق, سوريا, وكالة سبوتنيك, البرلمان العراقي, دونالد ترامب, سعد الحريري, بشار الأسد, العالم العربي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مدرسة سانتا - كلوز في ميشيغان، الولايات المتحدة
    أكثر المدارس عجبا في العالم
    مقاتلة سو-35 كابوس أمريكا الجديد
    مقاتلة "سو-35" كابوس أمريكا الجديد
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك