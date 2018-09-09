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19:28 09 سبتمبر/ أيلول 2018
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    عالم سبوتنيك

    انهيار محادثات جنيف بعد تغيب "أنصار الله"... اشتباكات بين الأمن الكردي والجيش السوري... قصف إيراني على مقر حزب كردي معارض

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: خالد الانسي المحلل السياسي اليمني دكتور علاء الأصفري الخبير الاستراتيجي سوريا طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان اقليم كردستان العراق.

    اليمن:

    قال المحلل السياسي اليمني خالد الأنسي في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" إن فشل انعقاد جولة المفاوضات اليمنية في جنيف أمر ليس بالجديد وهناك من يسعى من الأطراف الدولية إلى استمرار الحرب في اليمن ولذلك لا يوجد ضغوط حقيقية على الحوثيين من أجل أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات.

    مدينة جنيف
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
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    وأشار الأنسي إلى اتهام المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث للتحالف العربي بعرقلة ذهاب الحوثيين إلى جينيف مما يعد حسب قوله تلاعبا أمميا ودوليا بالقضية.

    وأردف الأنسي قائلا "إنه أصبح واضحا أن التحالف لديه مصلحة واضحة في استمرار الحرب وبقاء الحوثيين لذلك لم نعد نستبعد كيمنيين أن التحالف يعرقل أي مفاوضات للسلام".

    سوريا:

    قال د/ علاء الأصفري الخبير السياسي والإستراتيجي السوري إنه بالنظر إلى الإشتباكات بين الأمن الكردي والجيش السوري في القامشلي إلى أنه كمين غادر قامت به القوات الأمنية الإنفصالية هناك ويطلق عليهم قوات الأشايس و كان هناك مفاوضات بينهم وبين الحكومة السورية ولكن هذا الكمين الغادر الذي راح ضحيته أكثر من 13 شهيدا غير مبرر ولكن من الواضح أن هناك ضوء أخضر أمريكي لإشعال تلك المنطقة، ويحاول الإنفصاليون الأكراد تثبيت أمر واقع في تلك المنطقة وهذا غير مسموح به محليا و إقليميا ودوليا.

    لجان شعبية مساندة للجيش السوري في الحسكة
    © Sputnik . Nour Melhem
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     وأكد د/الأصفري أنه لا يمكن فصل ما حدث سياسيا عن باقي الوضع في الشمال السوري وما يحدث في إدلب لأن هذه الخطوة متعمدة لتشتيت إنتباه تركيز الجيش العربي السوري ولكن اليوم الجيش العربي السوري مستعد لإقتحام معاقل الإرهابيين في إدلب والقضاء عليهم جميعا وأكد أن القرار نهائي لإسترجاع كل شبر من أراضي الدولة السورية إلى سلطة الدولة المركزية في دمشق مهما كلف الأمر.

    العراق:

    قال المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان طارق جوهر في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" إن الهجوم الإيراني على منطقة كوية وهي أحد الأقضية التابعة لمدينة أربيل، مركز إقليم كردستان جاء بالتزامن مع الوضع العراقي والضغوطات الأمريكية على إيران ليرسل عدة رسائل إلى أطراف مثل أمريكا وبعض الاحزاب السياسية العراقية التي لم ترضخ للمطالب الإيرانية في ظل عدم إعلان الأحزاب الكردية موقفها بعد من تشكيل الحكومة العراقية.

    وأشار جوهر إلى أن حكومة إقليم كردستان ناشدت الأحزاب الكردستانية والقوى الكردية عدم استغلال الأحداث للهجوم على هذه الدول كما طالبت القوى الدولية بعدم شن هجماتها العسكرية ثانية على هذه المواقع حتى لا تهدد الأمن الكردي والامن العراقي بصفة عامة.

    وأكد جوهر أن وقوف الدولة الإيرانية مع كردستان في مواقف كثيرة لا يبرر لها هجماتها على الأراضي الكردستانية.

    تقديم: نوران عطالله ويوسف عابدين

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, إيران, اليمن, العراق, سوريا
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