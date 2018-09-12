تسجيل
18:33 12 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    دور تركيا قبل بدء معركة إدلب... انهيار الهدنة في طرابلس الليبية... زيادة حدة القتال في الحديدة مع فشل مفاوضات "جنيف"

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: المحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو؛ والمحلل السياسي الليبي المختار الجدال؛ وعبد الوهاب الشرفي، مدير مركز رصد الديمقراطي اليمني.

    إدلب السورية
    © Sputnik . Basel Shartouh
    3 مسارح "كيماوي" في إدلب أحدها مرشح لمجزرة... "النصرة" تموه وتنقل شحنة جديدة إلى كفرزيتا
    كشفت مصادر سورية لـ"سبوتنيك"، أن تركيا طلبت من دمشق عبر الجانب الروسي مهلة إضافية لعدة أيام قبل أن يبدأ الجيش السوري عمليته العسكرية لتحرير محافظة إدلب من الإرهاب.

    وقالت المصادر إن تركيا طلبت من القيادة السورية عبر الجانب الروسي تأجيل العمل العسكري باتجاه محافظة إدلب، وإعطاء أنقرة مهلة إضافية لتتمكن من فصل من تسميهم بـ"المعارضة المعتدلة" عن إرهابيي تنظيمي جبهة النصرة و"داعش" الإرهابيين .

    وأضافت المصادر، أن الجانب التركي قدم توضيحات حول التعزيزات العسكرية التركية التي دفع بها خلال الأيام القليلة الماضية إلى عدة مناطق في محافظة إدلب، مشيرا إلى أن مهمة هذه القوات الأساسية ستكون استخدام القوة العسكرية ضد جبهة النصرة في حال رفضت الانفصال والخروج من مناطق المعارضة السورية المعتدلة.

    في الوقت نفسه أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن بلاده تدعو المنظمة لعدم السماح باستفزاز باستخدام أسلحة كيميائية في مدينة إدلب السورية. كانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم بدء تصوير محاكاة لهجوم كيميائي، في مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب السورية بمشاركة عناصر إرهابية، لتحميل حكومة دمشق مسؤوليته.

    وقال المحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو، في لقاء مع "عالم سبوتنيك"، إن تركيا لا تتواصل مباشرة مع النظام السوري، بينما التواصل يتم مع الدول الضامنة "روسيا وإيران"، مضيفا، أنقرة تريد من موسكو أن يكون هناك التزام حقيقي بما تم التوافق عليه في مباحثات أستانا".

    وأكد على ضرورة منح تركيا الزمن الكافي لتفكيك أي منظومات إرهابية داخل منطقة إدلب، بالإضافة لوقف إطلاق النار، معتبرًا أن عدم الالتزام بذلك ربما يؤدي إلى أزمة كارثية وكذلك نسف لمباحثات استانا، في حالة عدم التنسيق مع تركيا.

    الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا
    © REUTERS / HANI AMARA
    قتيلان وعشرات الجرحى جراء الهجوم المسلح في طرابلس الليبية
    وأعلنت السلطات الليبية وقف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بعد أن أطلقت صواريخ على المطار وتم تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة. جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على توسط الأمم المتحدة في هدنة هشة بين جماعات مسلحة متناحرة في المدينة. والمطار هو الوحيد العامل في العاصمة، واشتبكت جماعات متناحرة في طرابلس لعدة أيام لكن المعارك تركزت على جنوب المدينة. ويقع مطار معيتيقة في شرق العاصمة.

    وقال المطار على صفحته على "فيسبوك"، إن رحلة للخطوط الجوية الليبية كانت قادمة من الإسكندرية في مصر إلى طرابلس حولت مسارتها إلى مصراتة، التي تقع على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة.

    قال المحلل السياسي الليبي المختار الجدال إن عودة الاشتباكات مرة أخرى في طرابلس نتيجة لأن من بيده السلطة لا يملك شيئا ولا يسيطر على مقاليد الأمور بينما الميليشيات المسلحة هي المسيطرة على الأوضاع في طرابلس… منوها أن المبعوث الأممي إلى ليبيا ليس له تأثير وخاصة عدم قدرته على السيطرة على الميليشيات التي لازالت تطلق الصواريخ والدبابات وتستطيع في أي وقت خرق الاتفاق.

    موضحا أن الميليشيات تريد نقل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مطار مصراته… ولم يستبعد المختار وجود ميليشيات من مصراته تقود هذه الاشتباكات بالإضافة إلى مليشيات البقرة الشهيرة.

    وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني لا تملك قوة على الأرض والأمم المتحدة لا تستطيع السيطرة على الأوضاع بالرغم من أن هناك حوالي ست مندوبين يمثلون الأمين العام  للأمم المتحدة يتفاوضون مع اشخاص ليس لهم فاعلية على الأرض بينما الميليشيات المسيطرة لم يجرى اتصال معهم للتفاوض.

    جماعة الحوثيين في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    قرقاش: تحرير الحديدة اليمنية هو المطلوب لإعادة "الحوثيين" إلى مفاوضات بناءة
    اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور جرجاش، أن غياب جماعة أنصار الله "الحوثيين" عن مشاورات جنيف يعد دليلا آخر، على أن تحرير الحديدة هو المطلوب لإعادتها إلى مفاوضات سياسية بناءة.

    في غضون ذلك ذكرت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة أن القوات الحكومية اليمنية المشتركة حققت، تقدماً في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وقطعت الطريق الاستراتيجي بينها وبين العاصمة صنعاء.

    سياسيا قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، إن مشاورات جنيف لم تكن كما خُطط لها، وإن العملية السياسية قد بدأت. وقد أشارت الأنباء، إلى أن جريفيث سوف يتوجه إلى صنعاء وعمان لإجراء محادثات جديدة مع قيادات من جماعة "أنصار الله" الحوثية.

    وتعليقا على الجهود الدبلوماسية قال عبد الوهاب الشرفي، مدير مركز رصد الديمقراطي اليمني، إن "أمام المبعوث الأممي نقطتين، ربما هما محور الحوار المنتظر بينه وبين جماعة أنصار الله في سلطنة عمان". المحور الأول يتلخص في بحث التفاصيل التي تم التعرض لها مع وفد حكومة هادي في جنيف، في محاولة لتحقيق تقارب حول هذه الجوانب، المحور الثاني سيكون حول الترتيبات الأمنية لنقل وفد جماعة "أنصار الله"، للمشاركة في المباحثات القادمة".

    انظر أيضا:

    بيان من أربع دول عربية ضد تركيا وإيران بشأن سوريا
    بالفيديو... مسلح سوري في إدلب يهدد أردوغان بدخول تركيا إذا تخلى عنهم
    مصادر في المعارضة: تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا
    قرقاش: تحرير الحديدة اليمنية هو المطلوب لإعادة "الحوثيين" إلى مفاوضات بناءة
    القوات المشتركة تحبط محاولة لـ"أنصار الله" قطع إمداداتها جنوب الحديدة
    اليمن: هجوم لـ "أنصار الله" جنوب شرقي الحديدة
    قتيلان وعشرات الجرحى جراء الهجوم المسلح في طرابلس الليبية
    قتلى وجرحى في هجوم على المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس
    الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة توافق على "تثبيت" وقف إطلاق النار في طرابلس
    أطراف النزاع في طرابلس الليبية تتفق على تجميد حركة القوات وآلية لمراقبة وقف النار
    الكلمات الدلالية:
    الحديدة, اليمن, أنقرة, إدلب, طرابلس, مشاورات, دبابات, مطار, ليبيا, الإرهاب, معركة إدلب, مشاورات جنيف, راديو سبوتنيك, فيسبوك, المعارضة السورية, الجيش السوري, داعش, العالم العربي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    أسلحة بوروشينكو المتطورة
    أسلحة بوروشينكو المتطورة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك