حكومة سودانية جديدة... محاولات للاتفاق على رئاسة الحكومة العراقية... واشنطن تدافع عن التحالف العربي

أعلن الحزب الحاكم في السودان تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرا بعد أيام من حل حكومة "الحوار الوطني" وسط تردي الأوضاع الاقتصادية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان يعلن تشكيل حكومة الوفاق الوطني الجديدة من 21 وزيرا اتحاديا

وكان الرئيس البشير، البالغ من العمر 74 عاما، قد اختار وزير الكهرباء معتز موسى لتشكيل الحكومة الجديدة، والإبقاء على الجنرال بكري حسن صالح نائبا أول للرئيس بينما عُين والي شمال دارفور السابق نائبا آخر.

وقال البشير إن الحكومة الجديدة ستكون أصغر حجما لخفض الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة.

وتحاول الخرطوم خفض النفقات وسط أزمة اقتصادية من ارتفاع التضخم الذي بلغ نحو 64 في المئة في يوليو/تموز من العام الماضي، وكذلك نقص في العملة الصعبة أدى إلى نقص متقطع في السلع الأساسية مثل الوقود والخبز.

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قد أعلن الشهر الماضي، أنه يعتزم إعادة ترشيح الرئيس الذي يحكم منذ 1989 لفترة رئاسية جديدة في عام 2020، وهي خطوة تتطلب تعديل الدستور.

وقال كمال عامر عضو البرلمان السوداني والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي المعارض في لقاء مع "عالم سبوتنيك" إنه من المهم عمل برنامج وطني لوقف الحرب في البلاد وإجراء تعديل في القوانين المقيدة للحريات.

وأضار عامر الى أنه رغم تشكيل الحكومة فالمشكلة في برنامج هذه الحكومة لان حزب المؤتمر الوطني مازال هو المتحكم مع عدم إتخاذ أي إجراءات في القوانين مطالبا بأهمية تداول السلطة في السودان.

وأكد أنه يجب الضغط على الرئيس لإجراء إصلاحات تشمل كل الأحزاب السياسية مع أهمية وضع حلول لقضايا الشعب السوداني.

قائلا إن المعارضة يهمها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لأن الحكومة معزولة عن المواطن وتحكمه بالقوة والجبروت وكل الأحزاب تشكك في هذه الحكومة وفي قدرتها على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

تعقد الأطراف السياسية العراقية مفاوضات فيما بينها قبل جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي غدا في سباق مع الوقت لحسم الخلافات والاتفاق عن أسماء الشخصيات المرشّحة لشغل الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) ً. وبرزت تأكيدات أمس لقرب حسم القوى الشيعية موقفها لاختيار مرشح توافقي من خارج الأحزاب السياسية لتولي منصب رئاسة الحكومة، فيما يستمر الجدل حول منصبي رئيسي البرلمان والجمهورية.

وكشفت عدة مصادر أنه في حال تم حسم منصب رئيس الوزراء فإن القوى الشيعية أبلغت الأكراد والسنّة أنها ستترك التصويت حراً لأعضائها على منصبي رئيسي البرلمان والجمهورية، في حال لم يتم التوصّل إلى توافق سني وكردي عليهما.

المحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي قال إن مايحدث الآن في العراق هو صراعات شخصية ولا تخص البلاد فالجميع يتجاهل الدستور وقوانينه لأنه كان يجب وضع الدستور في الحسبان من قبل الكتل والأحزاب.

وأوضح أنه في موضوع رئاسة الجمهورية هناك خلافات في المكون الكردي على الإختيارات ما يفاقم المشكلة وهذا يأتي مع إقتراب موعد الجلسة غدا والذي يفرض إتفاق الجميع على الدستور وإحترام المواطن العراقي.

وأكد الكاظمي إلى أن كل الفرق تتعامل مع الكتل الأخرى للإستحواذ على المناصب ما خلق حلبة صراع بين الكتل والشخصيات المرشحة لتلك المناصب منوها أن المناصب تباع الآن من خلال وجود مزايدات حول هذه المناصب علانية وقال الكاظمي إن الصراع على أحد المناصب وصل الي 15 مليون دولار لشرائه والإستحواذ عليه..

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن يتخذ خطوات لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين.

يأتي ذلك فيما تدافع الوزارة عن شهادة في الكونجرس من وزير الخارجية مايك بومبيو سعى فيها للحيلولة دون فرض قيود على المساعدات الأمريكية للمملكة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في إفادة صحفية "من وجهة نظر الحكومة الأمريكية وهذه الإدارة فإنهم يتخذون خطوات في الاتجاه الصحيح.

كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد تعرض لانتقادات حادة خلال الأسابيع الأخيرة بعد غارات أسفرت عن مقتل عشرات الأطفال والنساء ، وقد اعترف التحالف في خطوة نادرة بخطئه في مقتل عشرات الأطفال في غارة في أغسطس آب الماضي ، وهو ما أدى الى حملات من المنظمات الحقوقية تطالب الحكومات الغربية بإيقاف صفقات السلاح مع السعودية ودول التحالف.

© REUTERS / MOHAMED AL-SAYAGHI مسؤول إماراتي : تحرير الحديدة مفتاح الحل في اليمن

قال د/ عبد الباقي شمسان استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن هناك مصالح استراتيجية وصفقات الأسلحة الأمريكية كما توجد مشاريع استراتيجية أمريكية مشتركة مع دول التحالف العربي، فالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مشاركتان في صفقات الأسلحة وبالتالي فهم متورطون في الصمت على الانتهاكات التي تتم في اليمن بحق المدنيين، فهناك معارك عسكرية يوجد بها خسائر كبيرة لكن غياب التحقيقات وغياب الرقابة الدولية وعدم الضغط على دول التحالف للتحقيق في ما يتعرض له الشعب اليمني والتخلي عن ضرورة تقليل الضربات لحماية المدنيين يزيد من أزمة اليمنيين.

وأضاف شمسان أنه من المعروف أن هناك شرعية دولية واستدعاء من قبل السلطة الشرعية في اليمن لمشاركة دول التحالف في القضاء على الإنقلاب، إلا أن ما تقوم به دول التحالف الآن لا ينطبق إلى ما تم استداعائها من أجله وهناك اجندات خاصة لدول التحالف في الداخل، والموقف الأمريكي يأتي لإرضاء المملكة العربية السعودية ولتحسين شكل الولايات المتحدة ، لكن لا يمكن انكار أن الحوثيين يرتكبون جرائم أيضا بحق المدنيين لذلك اليمن في حاجة إلى لجنة تحقيق محايدة.