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18:44 18 سبتمبر/ أيلول 2018
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    عالم سبوتنيك

    روسيا تحمل إسرائيل مسؤولية سقوط الطائرة...ترحيب دولي باتفاق روسيا وتركيا بشأن إدلب...وفد فتح في القاهرة لبحث المصالحة من جديد

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي الروسي العربي؛ ود.هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والعسكرية؛ واللواء شامي محمد الظاهري قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية سابقا؛ ود. جهاد الحرازين الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة "فتح"

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة أسبوعية في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 16 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool
    نتنياهو يعزي بوتين ويقترح إرسال قائد سلاح الجو مع معلومات حادث "إيل -20"
    قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش السوري أسقط بطريق الخطأ طائرة عسكرية روسية فوق سوريا، لكنها ألقت باللائمة على إسرائيل. 

    وكانت الوزارة قد ذكرت من قبل أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات إسرائيلية وفرنسية توجه ضربات لأهداف في سوريا.
    واتهمت الدفاع الروسية الطيران العسكري الإسرائيلي بتعمد خلق وضع "خطير" قرب مدينة اللاذقية السورية القريبة من قاعدة جوية روسية وأضافت الوزارة أن خمسة عشر عسكريا روسيا لقوا مصرعهم بسبب ما وصفته بأفعال إسرائيل غير المسؤولة. وقالت إن إسرائيل لم تحذرها من الضربات إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذها مشيرة الى أنها تحتفظ بحق الرد.

     وأضافت الوزارة أن 15 عسكريا روسيا لقوا مصرعهم بسبب ما وصفته بأفعال إسرائيل غير المسؤولة. وقالت إن إسرائيل لم تحذرها من الضربات إلا قبل دقيقة واحدة من تنفيذها.

    وقال مدير المركز الثقافي الروسي العربي في موسكو مسلم شعيتو في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" إن الرد الروسي على تسبب إسرائيل في إسقاط الطائرة الروسية إيل 20 في سوريا لن يكون انفعاليا كما تتصرف إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وسوف يكون بتقليص التنسيق مع القيادة الإسرائيلية بالنسبة للعمليات في سوريا كمنع إسرائيل من التحليق بالقرب من الأراضي السورية كما كان متفق عليه سابقا.

    وأعرب شعيتو عن اعتقاده بأن روسيا تملك الكثير من الإجراءات التي تعيق حركة الطيران الإسرائيلي في عملياته ضد المواقع السورية.

    المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا في أستانا
    © Sputnik .
    دي ميستورا: اتفاق إدلب تطور مهم ونأمل أن ينفذ سريعا
     رحبت الولايات المتحدة بجهود روسيا وتركيا لإنهاء العنف في محافظة إدلب السورية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إننا نشجع تركيا وروسيا على اتخاذ خطوات لمنع هجوم عسكري على إدلب ، ونرحب بأي جهود مخلصة للحد من العنف في سوريا". 

    أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه بفضل الإجراءات والاجتماعات والمحادثات التي نفذت خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك اجتماع روسيا وتركيا بمدينة سوتشي الروسية، تم التمكن من منع وقوع حرب في مدينة إدلب السورية.

    ورحبت دمشق بالاتفاق الروسي التركي بإقامة منطقة عازلة في إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة وتعهدت بالمضي قدما في "حربها ضد الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات المحلية

     وقال مسؤول بارز بالمعارضة السورية المسلحة إن اتفاق روسيا وتركيا على إنشاء منطقة عازلة في إدلب يضمن حماية المدنيين من الاستهداف المباشر وأضاف مصطفى السراج المسؤول البارز في الجيش السوري الحر أن الاتفاق يفرض أمرا واقعا من سيطرة جغرافية للمعارضة وبقاء السلاح بيد الجيش السوري الحر مما سيكون نقطة انطلاق نحو تحول سياسي ينهي الأزمة السورية. 

    وقال الدكتور هشام جابر " مدير مركز الشرق الاوسط  للدراسات الاستراتيجية  " إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى سوتشى هو أفضل ما يمكن فى الوقت الحالى لأنه يجنب إدلب معركة عسكرية كبيرة ، مشيرا إلى أن هذا الحل سوف يكون مرحليا وليس نهائيا ،

    وأضاف جابر أن هذا  الاتفاق يضع هيئة تحرير الشام وجيش الاسلام "المصنفين ارهابيين " بين فكى كماشة ، مشيرا الى أن روسيا هى الضامنة لتنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع حليفها السورى وأن هذا الاتفاق من شأنه تسريع الحل السلمى للمسألة السورية والاسراع فى عقد مؤتمر جنيف وتنفيذ مقررات مؤتمر أستانة.

    **في أول رد على اتهامات التحالف العربي حول انحياز الأمم المتحدة لجماعة انصار الله الحوثية بعد الاتفاق الأخير بشأن جسر جوي طبي لنقل المدنيين اليمنيين للعلاج ، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الدكتور نيفيو زاغاريا في بيان نشرته المنظمة إن الهدف هو مساعدة المرضى الذين يعانون من السرطان والأمراض المزمنة والتشوهات الخلقية لتلقي العلاج الذي يحتاجونه".
    وأضاف: "تم الاتفاق على اثني عشر شرطاً ومن الضروري جداً أن يحصل الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الشروط على الدعم والرعاية".
    وأشار إلى "أن 80 بالمئة من المرضى لهذه الرحلة هم من النساء والأطفال. وهذا الجسر هو أحد آمالهم الأخيرة".

    كان التحالف العربي قد أعلن أن الحوثيين سوف يستغلون هذا الجسر لنقل أعضاء من حزب الله ومجموعات ارهابية أخرى.

    وقال اللواء دكتور شامي محمد الظاهري قائد كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية سابقا في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تتضامن مع أي دولة ومع أي جهة أو منظمة تقدم المساعدات لليمنيين ولكن المملكة العربية السعودية حينما اتهمت الأمم المتحدة بانحيازها للحوثيين استندت إلى تقارير وأحداث ولم يكن مجرد اتهام من فراغ وعليه بدأت الأمم المتحدة في إصلاح مسارها لتصبح منصفة للشعب اليمني وهذا ما يهم السعودية والتحالف. 

    وأعلن الظاهري أن المملكة العربية السعودية لم تعترض من قبل على إنشاء جسر جوي لإنقاذ الحالات المرضية من الشعب اليمني بل إنها هي التي طلبت بهذا الجسر على حد قوله لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

    أنصار حركة فتح الفلسطينية برام الله
    © AFP 2018 / ABBAS MOMANI
    وفد من فتح يتوجه إلى القاهرة لاستكمال جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية
    يبحث وفد من حركة فتح الفلسطينية مع مسؤولي الاستخبارات المصرية ملف المصالحة الفلسطينية الذي ترعاه القاهرة، ويضم الوفد أعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ ومحمد اشتية وروحي فتوح.

     ويطلع وفد فتح الجانب المصري على رد حركة فتح النهائي على قبول الانخراط في مفاوضات عاجلة لتنفيذ المصالحة، خصوصاً في ظل اللقاء الذي يجري الترتيب له بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس في نيويورك الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
    وتضع القاهرة وفد فتح في صورة تحركاتها الإقليمية والدولية وما تفعله لأجل متطلبات المصالحة  وعلى رأسها دعم السلطة الوطنية ورفع الحصار وإعادة الإعمار والحصول على دعم دولي لقطاع غزة يخفف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

    وقال الدكتور جهاد الحرازين المحلل السياسى والقيادى بفتح  "إن هناك جهودا بذلت خلال الفترة الماضية  وقد وصل بالأمس وفد من حركة فتح للتباحث حول مجموعة من القضايا من ضمنها ملف المصالحة بالاضافة لبحث العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر وحركة فتح ، مضيفا أن حركة فتح أبدت تعاونا كبيرا ، لذلك فإن المطلوب الآن أن يكون هناك تنفيذ لما تم الاتفاق عليه فى اكتوبر 2017 من حيث تمكين حكومة الوفاق الوطنى للقيام بكامل مهامها ، مضيفا أن هذا الأمر يكتسب أهمية كبيرة فى ظل القرارات التى تتخذها الادارة الامريكية ضد السلطة الفلسطينية وبالتالى فيجب أن يكون هناك وحدة وطنية مع قرب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

    ولفت الحرازين إلى تطلعه لأن تتجاوب حماس مع الجهود المصرية ، مع وقف وتيرة الهجمة الاعلامية الشرسة التى تقوم بها حركة حماس وقياداتها ضد شخص الرئيس الفلسطينى وحركة فتح لأن هذا الأمر من شأنه توتير الاجواء والوصول الى طريق مسدود فيما يتعلق بملف المصالحة.

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