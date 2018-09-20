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17:23 20 سبتمبر/ أيلول 2018
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    عالم سبوتنيك

    حزب الله باق في سوريا حتى إشعار آخر...واشنطن ترغب في توقيع معاهدة مع طهران...ملايين الأطفال في اليمن مهددون بالمجاعة

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: الكاتب والباحث السياسي اللبناني ميخائيل عوض؛ ومن الأردن الباحث في الشؤون الإيرانية د. نبيل العتوم؛ ومن تركيا الباحث اليمني في شؤون حقوق الإنسان محمد الأحمدي

    طائرة إيل-20
    CC BY-SA 3.0 / Kirill Naumenko / Russian Air Force Ilyushin Il-20
    إسرائيل تحمل دمشق وإيران و"حزب الله" المسؤولية الكاملة عن حادث إسقاط "إيل-20"
    حزب الله يعلن بقاءه في سوريا حتى بعد التسوية السياسية لملف إدلب

    أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أمس الأربعاء، أن مقاتلي الحزب باقون في سوريا "حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد مقاتليه أو انخفاضها مرتبط "بالمسوؤليات وبحجم التهديدات والتحديات" في سوريا..

    الكاتب والباحث السياسي اللبناني ميخائيل عوض، قال إن تصريحات نصر الله حول بقاء قوات الحزب في سوريا حتي اشعار آخر رسالة للإسرائيلي والأمريكي والتركي الذين راهنوا علي تسوية سياسية في سوريا يخرج بمقتضاها الحزب وإيران من سوريا، فهو يقول إن هذا أمر يقرره الحزب وحده.

    وأشار الباحث السياسي اللبناني إلي أن الكل يتفق علي أن الاتفاق حول إدلب انتصار نوعي  بكل المقاييس ويحسب للدبلوماسية الروسية لكن المعول عليه هنا هو مدي الالتزام خاصة من الجانب التركي لأن الحزب جرب تركيا في أكثر من مناسبة دون التزام لأن تركيا تلعب دوما علي الحبال تجرها مرة ناحية اسرائيل وأمريكا ومرة باتجاه روسيا. 

    مفاعل نووي في إيران
    © AFP 2018 / Majid Asgaripour
    خبير بالشأن الإيراني: طهران لن تقبل سياسة "العصا والجزرة" الأمريكية
    واشنطن ترغب بالتفاوض مع إيران على توقيع معاهدة جديدة 

    ،  كشف برايان هوك، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، أن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض على معاهدة جديدة مع إيران تشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.

    وأضاف  بحسب "رويترز"، إن "الاتفاق الجديد الذي تأمل واشنطن في إبرامه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير، مؤكدا أن بلاده تسعى لإبرام معاهدة".

    الدكتور نبيل العتوم الخبير بشأن الايرانى، قال " إن هناك وجبة جديدة من العقوبات سوف تفرضها واشنطن على طهران والتى من شأنها الضغط على  إيران من أجل الجلوس على الطاولة للتفاوض حول مسائل أساسية أولها وقف تسريع إيران لبرنامجها الصاروخى، ومعالجة الثغرات الموجودة فى الاتفاق النووى وكذلك مناقشة الدور الاقليمى لإيران، مضيفا أن هناك أصوات مقربة من النظام الايرانى  بدأت تطالبه بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية  .

    ويتوقع العتوم أن يكون الاتفاق الثنائى الذى ترمى إليه واشنطن أقوى، لكن بضمانات دولية، كما يعتقد العتوم أن الدبلوماسية الايرانية لم تتوقف عن اللقاءات المباشرة مع الطرف الامريكى، وهناك أنباء كانت تتحدث عن وجود طرف راعٍ لمفاوضات أمريكية ايرانية وهو سلطنة عمان.

    حسن نصر الله
    © AFP 2018 /
    نصر الله يتحدث عن السعودية و"المجرمين والقتلة" في اليمن
    منظمات إنسانية تؤكد أن أكثر من 5 ملايين طفل يواجهون خطر المجاعة باليمن 

    يواجه أكثر من خمسة ملايين طفل يمني خطر المجاعة، حسب ما حذّرت منظّمة "أنقذوا الأطفال" (سيف ذي تشيلدرن) البريطانية، في وقت تتواصل المعارك في أنحاء اليمن خصوصا في  محافظة الحديدة الاستراتيجية غرب اليمن.

    قال محمد الأحمدي الباحث اليمني  في شئون حقوق الإنسان إنه مع الانقلاب الحوثي علي الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014 تمت عملية استيلاء كاملة علي خزانة البنك المركزي ومصادرة لميزانيات قطاعات الخدمات الأساسية وبالتالي بدأ الوضع المعيشي في التدهور وبدأت تنهار القطاعات الخدمية، فهناك مجاعة في الحديدة ومجاعة في أسلم و في حجة وهو ما حذرت منه منظمات أممية كثيرة مع تفاقم الحرب التي يذهب ضحية لها المدنيون

    وأشار الأحمدي إلي أن أطراف النزاع كافة مسئولة عن الوضع الإنساني في اليمن خاصة طرف الانقلاب الحوثي الذي يمنع وصول الإمدادات الإنسانية، لافتا إلي أن ما تبذله المنظمات الأممية من مساعدات لا تفي بحاجة الوضع الكارثي في البلاد.

    اعداد وتقديم: خالد عبد الجبار ودعاء ثابت 

    الكلمات الدلالية:
    إيران, اليمن, لبنان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
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