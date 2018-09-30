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18:41 30 سبتمبر/ أيلول 2018
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    عالم سبوتنيك

    سوريا مستعدة لعودة اللاجئين... انتخابات برلمان كردستان... دعوة السراج للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: الكاتب و الباحث السياسي، السوري ملاذ مقداد، الكاتب و الباحث السياسي، الليبي الدكتور محمود إسماعيل، رئيس تحرير وكالة أنباء الفرات، محمد رسلان.

    وليد المعلم يؤكد أمام الأمم المتحدة استعداد سوريا لعودة اللاجئين.

    مؤتمر صحفي لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران في موسكو
    © Sputnik . Grigoriy Sysoev
    المعلم: المسلحون في إدلب جاؤوا عبر تركيا ومن الطبيعي عودتهم من نفس الطريق

    أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت بأن بلاده مستعدة للعودة الطوعية للاجئين الذين فروا بعد اندلاع الأزمة في سوريا قبل أكثر من سبعة أعوام.

    وأضاف أن:

    عودة كل سوري تشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية وأن الأبواب مفتوحة أمام جميع السوريين في الخارج للعودة الطوعية والآمنة، مضيفا أن سوريا شهدت بالفعل عودة آلاف المهجرين.

    الكاتب والباحث السياسي السوري، ملاذ المقداد، قال إن على الدولة السورية تأمين حلا سياسيا بمداخل متعددة، لتحقيق العودة الأمنة للاجئيين السوريين، منها المصالحات الوطنية والتسويات.

    مشيرا إلى انخراط دمشق في مبادرة مهمة قدمتها موسكو حول هذا الشأن، مضيفا "تقوم المبادرة على مبدأ أساسي، وهو تأمين أماكن تستوعب العائدين من خارج الوطن، في حالة تعرض مناطقهم للتدميرالشامل، ثم تسوية كافة المشكلات ذات الطابع القانوني، والتي

    يتخوف منها بعض اللاجئين، كالهروب من خدمة العلم أو الخروج بشكل غير قانوني من الدولة ".

    إقرأ أيضا: المعلم: أمريكا تستقطب فلول "داعش" في قاعدتها بالتنف لقتال الجيش السوري.

    بدء التصويت في انتخابات برلمان إقليم كردستان.

    انتخابات إقليم كردستان
    © Sputnik . سارة نور الدين
    الإعلان عن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

    فتحت مراكز الاقتراع في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق أبوابها صباح اليوم الأحد أمام الناخبين.

    وبدأ الناخبون الأكراد يتوافدون على مراكز التصويت في أول انتخابات لبرلمان كردستان العراق بعد استفتاء الاستقلال الذي أُجري في أيلول/سبتمبر العام الماضي.

    ويشارك أكثر من 3 ملايين كردي في اختيار 111 نائبا من أصل 773 مرشحا يخوضون الانتخابات.

    مدير مكتب وكالة أنباء الفرات محمد رسلان، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك":

    إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان لن تشهد إقبالا كثيفا لأنه سيكون نسخة مصغرة من الانتخابات العراقية فيما يتعلق بالخلافات الموجودة بين القوى السياسية كما حدث في تحديد

    منصب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان العراقي وهي ما ألقت بظلالها على المشهد الانتخابي في إقليم كردستان".

    السراج يؤكد أن الانتخابات هي الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج
    © AFP 2018 / MAHMUD TURKIA
    السراج: الانتخابات البرلمانية والرئاسية الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار في ليبيا

    أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

    جاء ذلك خلال لقاء السراج رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات السيد عماد السائح"، يوم السبت.

    الكاتب والمحلل السياسي، الليبي محمود اسماعيل، قال:

    إن حديث فايز السراج ليس في محله ولا يمكن إجراء إنتخابات برلمانية و رئاسية في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها ليبيا و في ظل عدم وجود قانون و عدم ضمان قبول الأطراف بإجراء الإنتخابات، فيعتبر

    هذا خروج عن النص، كما ان هناك الكثير من الإشكاليات وفوضى أمنية وإنقسام في مجلس النواب و صعوبة في وجود عملية سياسية في ظل هذه الفوضى.

     

     

    الكلمات الدلالية:
    كردستان العراق, ليبيا, لاجئين, سوريا, انتخابات, وزير الخارجية السوري وليد المعلم, فايز السراج, روسيا
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