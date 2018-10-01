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16:59 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    عالم سبوتنيك

    إيران تستهدف مواقع إرهابيين في سوريا... نتائج انتخابات برلمان كردستان العراق... دعوة الأمم المتحدة لإنقاذ اليمن

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: المحلل السياسي الإيراني عماد أبشناس؛ والمحلل السياسي الكردي عبد الحكيم خسرو؛ ووكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية د. نبيل عبد الحفيظ

     

    مناورات عسكرية بين إيران وسلطنة عمان
    © AP Photo / Amir Kholousi
    بالفيديو... إيران تطلق صواريخ باليستية باتجاه سوريا على مواقع الإرهابيين
    إيران تستهدف مواقع للإرهابيين شرق الفرات في سوريا ردا على هجوم الأهواز

    أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، استهداف جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا بمنطقة الأهواز جنوب غربي إيران الأسبوع الماضي.

    و أشار الحرس الثوري في  بيانه إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات الإرهابية.

    المحلل السياسي، عماد أبشناس، قال إن "الضربات الإيرانية شرق الفرات استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي، وكانت مجموعة من الأحواز ممن قاموا بالعملية تتدرب بها أيضا"، مشيرا إلى أن "المكان كان به مجموعة من قيادات الجماعة الإرهابية".

    وأوضح أن "الضربات الإيرانية لن تنتهي عند هذا الحدي لأن المسؤولين الإيرانيين أكدوا على ذلك وهناك ردات فعل منتظرة".

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    انتخابات إقليم كردستان
    © Sputnik . سارة نور الدين
    الإعلان عن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق
    غموض موقف الاتحاد الوطني من نتائج انتخابات كردستان والبرلمان العراقي يختار رئيس الجمهورية اليوم

    أحاط الغموض موقف حزب الاتحاد الكردستاني من نتائج الانتخابات البرلمانية بالإقليم التي شهدت إقبالا ضعيفا، حيث لم تتعدى نسبة التصويت 57 % خلافا للسنوات الماضية.

    وأكد قوباد طالباني رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في الانتخابات أنه من المبكر اتخاذ اي قرار حول سير عملية التصويت العام لانتخابات برلمان كردستان، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني سيعلن موقفه بعد اعلان النتائج.

    المحلل السياسي عبد الحكيم خسرو، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" حول نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق "إن تدني نسبة المشاركة في هذه الانتخابات يعود إلى انعدام الثقة لدى الناخب الكردستاني في الأحزاب السياسية نتيجة لتكرار الانتخابات كل فترة دون تحقيق المطالب الشعبية على الاصعدة السياسية والاقتصادية واعتماد تلك الاحزاب على منهج التجربة والخطأ خاصة وأننا نعيش حالة من الديمقراطية الناشئة".

    وأشار خرسو إلى أن النتائج الأولية تشير إلى تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بنسبة خمسة في المائة مقارنة بانتخابات 2013 وصعود الاتحاد الوطني الكردستاني من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية.

    اقرأ أيضا: الحزب الديمقراطي يؤكد فوزه بأكثر من 40 مقعدا في برلمان إقليم كردستان

    الأمم المتحدة تدعو لتحرك سريع لإنقاذ اليمن من أسوأ أزمة إنسانية

    ماتيس وبن سلمان
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    صحيفة: قرار أمريكي بشأن اليمن يصدم السعودية والإمارات
    دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن  مارتن غريفيث إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقف أسوأ أزمة إنسانية في العالم، يشهدها اليمن.

    وأضاف في تصريحات لـ "بي بي سي"، إنه شعر بالتشجيع من الاستجابة الدولية لتحذير الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، مؤكدا الحاجة الملحة لمحادثات سلام.

    وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية نبيل عبد الحفيظ، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" إن الأمم المتحدة بدعواتها المتكررة للعالم للتحرك لإنقاذ اليمن تعد في أزمة هي الأخرى بهذا الأسلوب فالمنظمات التابعة للأمم المتحدة أصبحت آلة تجميع للأموال لتشغيل هذه المنظمات ولا يصل مما يتم تجميعه لليمن سوى القليل ولم تقدم الامم المتحدة سياقا واضحا لكيفية التصرف في هذه الأموال التي قاربت على ملياري دولار العام الماضي على سبيل المثال.

    المذيعون: عبد الله حميد ويوسف عابدين

    الكلمات الدلالية:
    كردستان العراق, إيران, اليمن, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
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