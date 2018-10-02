تسجيل
18:02 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    استمرار نقاشات البرلمان العراقي لاختيار الرئيس... باسيل: إسرائيل تردد أكاذيب لتبرير عدوان على لبنان... الفلسطينيون ينهون أول إضراب عام شامل

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيوف الحلقة: الكاتب الصحفي العراقي عزيز الربيعي؛ والدكتور حكم أمهز الباحث السياسي والكاتب اللبناني؛ والدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس

    البرلمان العراقي
    © REUTERS / STRINGER
    تحالف "سائرون" يدعو البرلمان العراقي لاحترام المدد الدستورية
    نقاشات وجلسات جانبية تجري في البرلمان العراقي للتوافق حول اختيار رئيس جديد للجمهورية العراقية وذلك بعد أن تأجل التصويت لاختيار الرئيس من أمس لليوم لعدم اكتمال النصاب القنوني لجلسة البرلمان.

    ويحتاج اختيار رئيس الجمهورية لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ، ومنصب الرئيس العراقي الذي يشغله عادة شخصية كردية هو منصب شرفي إلى حد كبير لكن هذا التصويت خطوة رئيسية قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
    ووفقا للدستور سيكون أمام الرئيس الجديد 15 يوما لتكليف مرشح أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة وسيكون أمام القائم بأعمال رئيس الوزراء 30 يوما لاختيار أعضاء الحكومة ورفع أسماء المرشحين إلى البرلمان للموافقة عليها..

    قال الكاتب الصحفي العراقي عزيز الربيعي "إنه وفقا  للدستور لايمكن تأجيل ملف اختيار رئيس الجمهورية إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل من هذا اليوم، مضيفا أن هناك اجتماعات جارية الآن بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لحسم اسم رئيس الجمهورية، لكن هناك عدم توافق في وجهات النظر، وفي حالة عدم التوافق سيلجأ البرلمان إلى اختيار أحد المرشحين من الذين انطبقت عليهم الشروط، دون الرجوع إلى الأحزاب الكردية.

    وأضاف الربيعي أن فريقا سياسيا كبيرا من المكون الكردي ، يرى أن اختيار مرشح الاتحاد الكردستاني برهم صالح ضمان للدستور، فيما يرى البعض أنه دعم مرشح الحزب الديمقراطي د. فؤاد حسين هو واجب كون حزبه حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار العام الجاري.

    مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة
    © AFP 2018 / Joseph Eid
    محلل سياسي: التهديد بقصف مطار بيروت مكلف جدا لإسرائيل ولن تقدم عليه
    إسرائيل تسعى لتبرير عدوان قادم على لبنان هذا ما قاله وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل معلقا على زعم اسرائيل وجود مواقع صاروخية لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران قرب مطار بيروت.

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد خلال كلمته أمام الأمم المتحدة قبل أيام ثلاثة مواقع قرب المطار قال إن حزب الله يحول فيها "قذائف غير دقيقة" إلى صواريخ دقيقة التوجيه.

    وقال باسيل خلال اجتماع دعا إليه سفراء أجانب للرد على اتهامات نتنياهو إن هناك "تصريحات كثيرة… تؤكد حيازة حزب الله لصواريخ دقيقة". لكن  "هذا لا يعني أن هذه الصواريخ موجودة في محيط مطار بيروت".
    واصطحب باسيل الدبلوماسيين، وبينهم مبعوثون روس وإيرانيون، والصحفيين في جولة شملت ثلاثة مواقع قرب المطار منها ملعب فريق العهد الذي ينافس في الدوري اللبناني لكرة القدم، والذي حددت إسرائيل أنه أحد المواقع.

    وقال الدكتور حكم أمهز الباحث السياسي والكاتب اللبناني في تصريحات لبرنامج " عالم سبوتنيك "إن حزب الله غير معني بالرد علي اتهامات اسرائيل له بأنه يمتلك صواريخ بالقرب من مطار بيروت الدولي ، ذلك لأنه تعود من العدو الصهيوني مثل هذه الاتهامات منذ أن بدأ الصراع، فضلا عن أن إسرائيل لا تحتاج لأسباب تبرر بها عدوانها، فقد هجمت علي مطار بيروت في ستينيات القرن الماضي بدون أي أسباب.

    وأشار الصحفي اللبناني إلي أنه في حال شنت إسرائيل هجوما علي لبنان فإن حزب الله وحلفائه سيدخلون في مواجهة حتمية ، لكن هناك متغيرات كثيرة لابد أن تحسب لها إسرائيل حسابا مثل قدرات حزب الله العسكرية التي تضاعفت ، ومثل جغرافيا المواجهة التي اتسعت وامتدت لتشمل الأرض السورية إلى مضيق هرمز إلي البحر المتوسط بمعني أن المواجهة لن تكون ككل مرة.

    انتهى الإضراب العام الذي نظمه الفلسطينيون للاحتجاج على قانون "يهودية الدولة" في إسرائيل، وأيضاً لإحياء ذكرى مقتل ثلاثة عشر فلسطينياً في الأراضي المحتلة سقطوا برصاص الشرطة الاسرائيلية في أكتوبر 2000 خلال الانتفاضة.

    فلسطين
    © AFP 2018 / Hazem Bader
    في الذكرى الـ18 للانتفاضة الإضراب يشل مناحي الحياة في أراضي 48 والقدس والضفة الغربية وغزة
    وبالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 18 لانتفاضة الأقصى، والتي تأتي مع انتهاء المهلة المحددة لبدء تنفيذ قرار هدم الخان الأحمر، واحتجاجاً على قرار القومية اليهودية  الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، عمّ الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    الإضراب كان الأول من نوعه وشمل كافة محافظات الضفة الغربية، وكذلك قطاع غزة، إضافة إلى الأراضي المحتلة عام 48، فضلاً عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة، ويعد احتجاجاً موحداً أمام العالم على القانون العنصري الإسرائيلي المعروف بـ "قانون يهودية الدولة".

    قال الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس "إن إضراب الفلسطينيين كان ليوم واحد وكان الهدف منه التعبير عن وحدة الشعب الفلسطينى في مواجهة الأخطار المحدقة به وكان في ذكرى استشهاد 13 شابا من الداخل الفلسطينى إبان انتفاضة الاقصى وتعبيرا عن مواجهة قانون القومية ، مضيفا أنه اشترك في هذا الإضراب أكثر من سبعة ملايين فلسطينى في الداخل وحوالى مليون ونصف في الخارج.

    وأشار سويلم إلى أن نجاح الإضراب كان كبيرا للغاية لدرجة أن اسرائيل أصيبت بالذهول من الامر ، كما عبر عن أسفه من المخططات الاسرائيلية لهدم قرية خان الاحمر ، بالرغم من جهود بعض الأطراف الدولية لعدم القيام بالهدم ، وهناك صمت من الولايات المتحدة حيال الأمر ما يشير إلى مباركتها له.

    للمزيد من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا "عالم سبوتنيك"…

    الكلمات الدلالية:
    لبنان, العراق, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة لبستان ملكي، من قبل المصور عمر كانيباك من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018
    الإرهابيون لا يتعلمون!
    الإرهابيون لا يتعلمون من دروسهم السابقة في سوريا
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك