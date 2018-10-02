استمرار نقاشات البرلمان العراقي لاختيار الرئيس... باسيل: إسرائيل تردد أكاذيب لتبرير عدوان على لبنان... الفلسطينيون ينهون أول إضراب عام شامل

© REUTERS / STRINGER تحالف "سائرون" يدعو البرلمان العراقي لاحترام المدد الدستورية

نقاشات وجلسات جانبية تجري في البرلمان العراقي للتوافق حول اختيار رئيس جديد للجمهورية العراقية وذلك بعد أن تأجل التصويت لاختيار الرئيس من أمس لليوم لعدم اكتمال النصاب القنوني لجلسة البرلمان.

ويحتاج اختيار رئيس الجمهورية لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ، ومنصب الرئيس العراقي الذي يشغله عادة شخصية كردية هو منصب شرفي إلى حد كبير لكن هذا التصويت خطوة رئيسية قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقا للدستور سيكون أمام الرئيس الجديد 15 يوما لتكليف مرشح أكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة وسيكون أمام القائم بأعمال رئيس الوزراء 30 يوما لاختيار أعضاء الحكومة ورفع أسماء المرشحين إلى البرلمان للموافقة عليها..

قال الكاتب الصحفي العراقي عزيز الربيعي "إنه وفقا للدستور لايمكن تأجيل ملف اختيار رئيس الجمهورية إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل من هذا اليوم، مضيفا أن هناك اجتماعات جارية الآن بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لحسم اسم رئيس الجمهورية، لكن هناك عدم توافق في وجهات النظر، وفي حالة عدم التوافق سيلجأ البرلمان إلى اختيار أحد المرشحين من الذين انطبقت عليهم الشروط، دون الرجوع إلى الأحزاب الكردية.

وأضاف الربيعي أن فريقا سياسيا كبيرا من المكون الكردي ، يرى أن اختيار مرشح الاتحاد الكردستاني برهم صالح ضمان للدستور، فيما يرى البعض أنه دعم مرشح الحزب الديمقراطي د. فؤاد حسين هو واجب كون حزبه حقق فوزا كبيرا في الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار العام الجاري.

© AFP 2018 / Joseph Eid محلل سياسي: التهديد بقصف مطار بيروت مكلف جدا لإسرائيل ولن تقدم عليه

إسرائيل تسعى لتبرير عدوان قادم على لبنان هذا ما قاله وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل معلقا على زعم اسرائيل وجود مواقع صاروخية لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران قرب مطار بيروت.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد خلال كلمته أمام الأمم المتحدة قبل أيام ثلاثة مواقع قرب المطار قال إن حزب الله يحول فيها "قذائف غير دقيقة" إلى صواريخ دقيقة التوجيه.

وقال باسيل خلال اجتماع دعا إليه سفراء أجانب للرد على اتهامات نتنياهو إن هناك "تصريحات كثيرة… تؤكد حيازة حزب الله لصواريخ دقيقة". لكن "هذا لا يعني أن هذه الصواريخ موجودة في محيط مطار بيروت".

واصطحب باسيل الدبلوماسيين، وبينهم مبعوثون روس وإيرانيون، والصحفيين في جولة شملت ثلاثة مواقع قرب المطار منها ملعب فريق العهد الذي ينافس في الدوري اللبناني لكرة القدم، والذي حددت إسرائيل أنه أحد المواقع.

وقال الدكتور حكم أمهز الباحث السياسي والكاتب اللبناني في تصريحات لبرنامج " عالم سبوتنيك "إن حزب الله غير معني بالرد علي اتهامات اسرائيل له بأنه يمتلك صواريخ بالقرب من مطار بيروت الدولي ، ذلك لأنه تعود من العدو الصهيوني مثل هذه الاتهامات منذ أن بدأ الصراع، فضلا عن أن إسرائيل لا تحتاج لأسباب تبرر بها عدوانها، فقد هجمت علي مطار بيروت في ستينيات القرن الماضي بدون أي أسباب.

وأشار الصحفي اللبناني إلي أنه في حال شنت إسرائيل هجوما علي لبنان فإن حزب الله وحلفائه سيدخلون في مواجهة حتمية ، لكن هناك متغيرات كثيرة لابد أن تحسب لها إسرائيل حسابا مثل قدرات حزب الله العسكرية التي تضاعفت ، ومثل جغرافيا المواجهة التي اتسعت وامتدت لتشمل الأرض السورية إلى مضيق هرمز إلي البحر المتوسط بمعني أن المواجهة لن تكون ككل مرة.

انتهى الإضراب العام الذي نظمه الفلسطينيون للاحتجاج على قانون "يهودية الدولة" في إسرائيل، وأيضاً لإحياء ذكرى مقتل ثلاثة عشر فلسطينياً في الأراضي المحتلة سقطوا برصاص الشرطة الاسرائيلية في أكتوبر 2000 خلال الانتفاضة.

© AFP 2018 / Hazem Bader في الذكرى الـ18 للانتفاضة الإضراب يشل مناحي الحياة في أراضي 48 والقدس والضفة الغربية وغزة

وبالتزامن مع إحياء الذكرى الـ 18 لانتفاضة الأقصى، والتي تأتي مع انتهاء المهلة المحددة لبدء تنفيذ قرار هدم الخان الأحمر، واحتجاجاً على قرار القومية اليهودية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، عمّ الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الإضراب كان الأول من نوعه وشمل كافة محافظات الضفة الغربية، وكذلك قطاع غزة، إضافة إلى الأراضي المحتلة عام 48، فضلاً عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة، ويعد احتجاجاً موحداً أمام العالم على القانون العنصري الإسرائيلي المعروف بـ "قانون يهودية الدولة".

قال الدكتور عبد المجيد سويلم أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس "إن إضراب الفلسطينيين كان ليوم واحد وكان الهدف منه التعبير عن وحدة الشعب الفلسطينى في مواجهة الأخطار المحدقة به وكان في ذكرى استشهاد 13 شابا من الداخل الفلسطينى إبان انتفاضة الاقصى وتعبيرا عن مواجهة قانون القومية ، مضيفا أنه اشترك في هذا الإضراب أكثر من سبعة ملايين فلسطينى في الداخل وحوالى مليون ونصف في الخارج.

وأشار سويلم إلى أن نجاح الإضراب كان كبيرا للغاية لدرجة أن اسرائيل أصيبت بالذهول من الامر ، كما عبر عن أسفه من المخططات الاسرائيلية لهدم قرية خان الاحمر ، بالرغم من جهود بعض الأطراف الدولية لعدم القيام بالهدم ، وهناك صمت من الولايات المتحدة حيال الأمر ما يشير إلى مباركتها له.

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