تسجيل
03:22 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    تفتيش منزل القنصل السعودي سيتم فور الاتفاق مع السعودية...مطالبة رئيس البرلمان الجزائري بالاستقالة...طهران تعلن أن واشنطن لن تقدر على تصفير صادرات النفط الإيراني

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: د. محمود رفعت أستاذ القانون الدولي، والسيد، عادل صياد، الكاتب الصحفي الجزائري، والمحلل الاقتصادي علاء عبد الحليم

    وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو
    © AP Photo / Cem Ozdel
    تركيا: نأمل أن تدخل الشرطة اليوم إلى مقر القنصل السعودي
    قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن أنقرة تنتظر اتفاقا مشتركا لتفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في اسطنبول فيما يتصل باختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

    وذكر مصدر تركي أن القنصل العام السعودي محمد العتيبي غادر إسطنبول، أمس الثلاثاء، متوجها إلى الرياض، وقالت الشرطة التركية إنه تقرر إلغاء تفتيش مقر إقامة القنصل أمس، لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من المشاركة.

    بينما أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.  

     في الوقت نفسه أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة"، عن قلقهم إثر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن اختفائه.
    وأضاف البيان "نحن نشجع التعاون السعودي التركي، ونتطلع أن تجري المملكة العربية السعودية تحقيقا شاملا وعاجلا وموثوقا وشفافا في الأمر، كما أعلنت

    وقال أستاذ القانون الدولي، محمود رفعت، في حواره مع "عالم سبوتنيك": "إن المحدد الرئيسي للتعامل مع القنصلية السعودية وطاقمها في إسطنبول؛ هو نوع الجرم المرتكب، الذى وقع في إقليم الدولة المستضيفة، مشيرا إلى وجود سوء فهم لاتفاقية فيينا، حيث يعتقد البعض أنها تضيف على الحصانة الدبلوماسية نوع من القدسية، وهذا غير صحيح-وفق قوله- ".

    وأضاف:" الدبلومسيون ومقراتهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، لممارسة مهام عملهم، لكن إذا خرجوا عن حدود عملهم الدبلوماسي، فلا حصانة لهم، وهذا إجماع في القانون الدولي، وإذا كان الأمر متعلق بجرائم مثل المخدرات والقتل، فيمكن إلقاء القبض على الدبلوماسي، حال التلبس أو وجود أدلة قوية ضده، فهذا يرفع الحصانة تلقائيًا، وهذا ما فعلته ألمانيا مع الدبلوماسي الإيراني وسلمته إلى الشرطة البلجيكية، منذ أيام قليلة".

    صراع سياسي في الجزائر زادت حدته عندما غلق حوالي مئتي نائب من المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس باب المجلس لمنع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول مطالبين باستقالته، وبدأت الأزمة في الغرفة الأولى للبرلمان في 30 سبتمبر عندما قدمت 5 كتل برلمانية للسعيد بوحجة عريضة تدعوه للاستقالة من منصبه، بعدما انتخبه النواب رئيسا في 2017 لمدة 5 سنوات.

    الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
    © AP Photo / Sidali Djarboub
    تطورات أزمة رئيس البرلمان الجزائري... وحقيقة تدخل بوتفليقة لإقالته
    واتهم النواب في العريضة بوحجة بسوء تسيير شؤون المجلس، وانفاق مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، والتوظيف المشبوه والعشوائي".

    وعلى رأس الكتل البرلمانية حزبا "جبهة التحرير الوطني" (161 نائبا من أصل 462) الذي ينتمي إليه بوحجة ويتزعمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و"التجمع الوطني الديمقراطي" (100 نائب) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

    ولا ينص الدستور الجزائري على آلية لسحب الثقة من رئيس المجلس والمطالبة باستقالته، والطريقة الوحيدة لتغييره هي إما بالوفاة أو الاستقالة الطوعية أو المرض الذي يمنعه من ممارسة مهامه.

    قال الكاتب الصحفي الجزائري، عادل صياد، إن "الأزمة التي تدور منذ ثلاثة أسابيع يصعب تحديد طبيعتها، باعتبار أن بو حجة من أنصار رئيس الجمهورية عبدالعزيز بو تفليقة، ولم يبدي أي موقف سلبي من إمكانية التجديد للرئيس لعهدة خامسة".

    وأشار إلى أن "الخبراء في الجزائر وخارجها لا يفهمون طبيعة هذه الخطوة التصعيدية من زملاء بو حجة في الحزب وفي موقع الموالاة والإخلاص للرئيس، موضحا أن "هناك من يعتقد أن فئة معينة في السلطة الجزائرية ربما تريد إبعاد بو حجة لشبهة أن يكون قد غيّر ولاءه لجهة أخرى قد يكون لها كلمة الحسم في مرحلة صراع ما بعد الرئيس بوتفليقة".

    الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
    © AP Photo /
    الخارجیة الإيرانية: العالم یسعى للحد من تأثير الحظر الأمريكي ضد طهران
    قال علي كاردر، رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية "إن التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة بأنها ستوقف صادرات إيران النفطية تماما هي "مخادعة سياسية"

    يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يستهدفون تقليص صادرات نفط إيران إلى الصفر في مسعى لإجبار قادتها على تغيير سلوكهم في المنطقة. كان المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك قد قال إن بلاده مصممة على تصفير النفط الإيراني عندما يبدأ سريان الحزمة الجديدة من العقوبات ضد طهران في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وشدد من ناحية أخرى على «عدم فاعلية» الآلية الأوروبية للالتفاف على العقوبات ضد طهران. 

    قال المحلل الاقتصادي،علاء عبد الحليم، إن تصفير النفط الإيراني من قبل الولايات المتحدة، ياتي في إطار الحلم أو الهدف للولايات المتحدة، بينما يستحيل تنفيذه على أرض الواقع، متوقعًأ أن يكون الجانب الأسيوي وخاصة الصين بديلا معقولا لإيران خلال الفترة القادمة.

    وعن موقف بعض الدول الأوروبية الداعم لإيران، توقع المحلل الاقتصادي، أن هذه الدول ستنجح في تقليل الضغوط على طهران، خاصة لوجود تجربة سابقة لهم أثناء الحصار الأمريكي على كوبا، لافتًا إلى تأثر إيران سلبيًا في كل الحالات، ولكن بدرجات متفاوتة تتوقف على مدى الدعم الأوروبي والأسيوي.

    وحول ارتدادات ذلك على السوق العالمي للنفط، أكد علاء عبد الحليم، المحلل الاقتصادي، على وجود تأثيرات إيجابية للدول المنتجة للنفط، فربما سيكون هناك تحرك لسوق النفط ويصل سعر البرميل إلى 90 دولار، بينما ستطول الانعكاسات السلبية المستهلكين. 

    للمزيد من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا "عالم سبوتنيك"…

    الكلمات الدلالية:
    إيران, تركيا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة تصوير تجسيمي، للمصور الدكتور هاريس أنتونوبولوس، الحائزة على المرتبة الـ 9 في المسابقة
    الفائزون في مسابقة "نيكون لعام 2018" للتصوير الدقيق المحترف
    ترامب يصف لماذا الصين أخطر من روسيا
    ترامب: الصين أكثر خطورة من روسيا على الولايات المتحدة
    منظومات الدفاع الجوي الروسية
    توازن منظومات الدفاع الجوي الروسية والأمريكية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك