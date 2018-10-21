ترامب غير راض عن رواية السعودية بشأن خاشقجي.. نتائج انتخابات كردستان.. إسرائيل تؤجل هدم قرية الخان الأحمر

ترامب يتراجع ويؤكد عدم رضاه عن رواية السعودية بشأن خاشقجي..

© REUTERS / BEAWIHARTA بعد يوم من إعلان السعودية... لأول مرة ترامب يتحدث عن مكان جثة خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "غير راض" عن الرواية السعودية التي تفسر مقتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصليتها بإسطنبول.

وأضاف إنه "لن يكون راضيا حتى يجد إجابة"، مضيفا أن فرض عقوبات على السعودية أمر محتمل، لكن إيقاف صفقة بيع الأسلحة للسعودية "سيضر واشنطن أكثر من الرياض "، على حد قوله.

د. أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن العالم اعتاد على تصريحات ترامب المتضاربة في جميع القضايا التي يتصدرها منها إعلانه سحب القوات الأمريكية من سوريا ثم تراجعه عن ذلك ودعوته للحوار مع إيران ثم تراجعه وكذلك الأمر مع كوريا الشمالية ويعود ذلك لأنه رجل أعمال أكثر منه رئيسا لدولة، فترامب يطلق العديد من التصريحات ثم يتراجع عنها نتيجة ضغط العديد من المؤسسات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف د. يوسف أن الشئ الوحيد الذي لم يتعرض للتناقض في تصريحات ترامب هو تأكيده ورفضه التام بأن يكون هناك اجراءات بخصوص قضية خاشقجي وتكون موجهة للسعودية تتضمن توقف صفقة بيع الأسلحة للسعودية لأن هذا يضيع فرص هائلة للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

الحزب الديمقراطي يتصدر الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق…

© REUTERS / AZAD LASHKARI "الديمقراطي الكردستاني" يتصدر الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات بكردستان العراق، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم جاء في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق بحصوله على 45 مقعدا ما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة في الإقليم.

وأضافت أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس الرئيسي والشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الائتلاف الحاكم، جاء في المركز الثاني وحصل على 21 مقعدا.

د. عبد الحكيم خسرو استاذ العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين، قال إن الحزب الديمقراطي الكردستاني شارك بشكل واسع ولكن حدث تغيير في الخريطة الإنتخابية وفي التحالفات وخاصة بعد التفكك الجزئي في حركة الجيل الجديد وحركة التغيير وعودة الإتحاد الوطني الكردستاني للصدارة وحصوله على 21 مقعدا ما خلق نوعا سهولة التعاطي مع الملفات العراقية والكردستانية..

وأشار إلى أنه بإمكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بحصوله على 45 مقعدا أن يدخل في إئتلاف حكومي والتعاطي مع المشكلات بسهولة..

الحكومة الإسرائيلية تؤجل هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس…

© Sputnik . Faleh Taha إسرائيل تؤجل إخلاء منطقة الخان الأحمر لإجراء مفاوضات مع السكان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيتم إخلاء قرية "خان الأحمر" البدوية، شرقي القدس، مؤكدا على أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سيعقد اجتماعا عاجلا، الأحد، لاتخاذ القرار المناسب.

د. أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية والخبير بالشأن الفلسطيني، قال إن هناك تمسك من قبل الشعب الفلسطيني وإصرار للدفاع عن هذه المدينة بجميع فئاته بدءا من القيادة الفلسطينية وصولا لجميع أفراد القرية، فالإحتلال الإسرائيلي لديه الرغبة في هدم القرية ولكن لديه تكتيك الآن، فربما يكون هناك تراجعا في الهدم الفوري للقرية ولكنه سيتراجع عن هذه الخطوة الآن ليعود مرة أخرى للإنقضاض على القرية بعد أن يفكك الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية ثم يفكك الضغط الشعبي في هذه القرية.