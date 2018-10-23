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17:38 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    عالم سبوتنيك

    أردوغان يعلن أن جريمة قتل خاشقجي مدبرة

    عالم سبوتنيك
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    الموضوع:
    الكشف عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي (2) (25)
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    الضيوف: د. خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، وطلال عوكل الكاتب الصحفي الفلسطيني، والمحلل السياسي العراقي عصام الفيلى

    الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN
    أردوغان يكشف تفاصيل مقتل جمال خاشقجي (فيديو)
    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي كان مدبرا لها ولم تحدث نتيجة شجار بالأيدي كما قالت السعودية، وكشف أردوغان أنه تمت إزالة الأقراص الصلبة لكاميرات التصوير من داخل القنصلية. ورفض اردوغان تحميل مسئولية الجريمة فقط على بعض افراد المخابرات مطالبا بمحاسبة كل من يقف خلف هذه الجريمة ،

    وأضاف أردوغان أنه يؤمن بتعاون الملك سلمان ملك السعودية مع تركيا في هذه القضية، وطالب الرئيس التركي بتسليم المشتبه بهم في قتل خاشقجي لمحاكمتهم في اسطنبول  ، كما طالب بالكشف عن مصير جثة خاشقجي.

    وقال الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث عن قضية مقتل خاشقجي بمنطق التسريبات ، مما يدل علي أنه ربما أخفي معلومات لدي تركيا عن القضية. وأشار أبودياب إلي أن استغلال إردوغان للقضية واضح جدا، وواضح أنه يضع القضية في سياق ابتزازي بعيدا عن البعد الجنائي للموضوع، وأن جزءا من هذا الاستغلال يأتي لتدعيم موقعه في المنطقة وترسيخ زعامته في الإقليم.

    وأضاف الدكتور خطار إلي أن مطالبة الرئيس التركي بتسليم الجناة لمحاكمتهم داخل تركيا إنما الغرض منه إرضاء الداخل التركي وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها ليس أكثر؛ فهذا أمر لم يحدث في العلاقات الدولية من قبل.

    الكنيست الإسرائيلي
    © AP Photo / Ariel Schalit
    الكنيست الإسرائيلي يبدأ دورته الشتوية بقوانين "مثيرة للجدل"
    ناقش الكنيست الإسرائيلي في جلسته الأخيرة، مسار التهدئة المتوقع مع حركة "حماس" في قطاع غزة، بعد موافقة دولة قطر على تمويل الوقود والغاز اللذين سيتم إدخالهما إلى القطاع، مع دفع رواتب الموظفين. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية والقناة الأولى، فإن التهدئة المقترحة تنص على وقف كامل للتظاهرات على الحدود الشرقية للقطاع، في المقابل، تسمح الحكومة الإسرائيلية بإدخال الأموال لرواتب الموظفين والغاز والوقود.

    بينما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان،  بتوجيه ضربة شديدة القوة لحركة حماس. وصرح ليبرمان بأنه لا يعتقد في إمكانية التوصل إلى ترتيب لوقف إطلاق نار طويل المدى مع حماس، مؤكدا أنه لا شيء أقل من توجيه الضربة الأقوى لهذه الجماعة  لتحسين الوضع الأمني.

    وقال الكاتب الصحفي الفلسطيني طلال عوكل إن ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان من أن هناك احتمالية لشن عدوان علي غزة، إنما هو من قبيل الدعاية الانتخابية في الداخل الإسرائيلي ليس أكثر، فضلا عن أن ليبرمان آخر شخصية إسرائيلية من الممكن أن يؤخذ من كلامها شيئا نبني عليه سياسة متوقعة لإسرائيل، وقرار الحرب علي غزة قرار سياسي وليس عسكريا، وأجواء السياسة الآن لا تسمح بمثل هذا السيناريو.

    وأضاف عوكل إن السيناريو المتوقع هو التهدئة بجهود مصرية وهو ما يفسر وجود وزير المخابرات المصري في غزة اليوم.

    المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب
    © Photo / المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية
    المتحدث باسم الخارجية العراقية: علاقتنا بالسعودية تتحسن ونرفض حصار إيران
    كشفت مصادر نيابية عن وجود تحرك لتشكيل جبهة برلمانية لإفشال تمرير التشكيلة الوزارية التي سيعرضها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في جلسة غد الأربعاء.

    وقال النائب عن تحالف سائرون، بدر الصائغ، إن الكابينة الوزارية التي سيقدمها عبد المهدي إلى مجلس النواب، ستكون خالية من الوزارات السيادية مضيفا أن تمرير الكابينة الوزارية الجديدة ستطول مدته، نتيجة المتغيرات التي حدثت مؤخراً على المشهد السياسي، مبيناً أن الخاسرين للحصص الوزارية سيعرقلون تمريرها.

    وبحسب المهلة الدستورية يتعين على البرلمان الاتحادي العراقي التصويت على حكومة عبد المهدي قبل الثاني من الشهر المقبل.

    قال المحلل السياسى العراقى عصام الفيلى "إن تمرير الحكومة يتوقف على طبيعة التصويت فإذا كان سريا فربما تسعى بعض الجهات لعرقلة التصويت لتكون بعيدة عن دائرة الاتهام من قبل المواطنيين، أما إن كان التصويت علنيا فستمرر الحكومة بشكل أسرع، مضيفا أن بعض النواب يطالبون بحصة لهم فى السلطة التنفيذية ما يزيد من التعقيدات حول تشكيل الحكومة.

    ولفت الفيلى إلى أن كتلة سائرون إذا اتجهت إلى المعارضة فسوف تكون الحكومة من أنجح الحكومات، حيث إنها تستطيع تحريك الشارع واستقطاب أكبر عدد ممكن من الأحزاب.وحول أداء الحكومة المتوقع قال الفيلى "إن تقييد رئيس الوزراء وعدم إطلاق يده فى تشكيل الحكومة يؤدى لإرباك عمل الحكومة"

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    الموضوع:
    الكشف عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي (2) (25)
    الكلمات الدلالية:
    إسراائيل, قطاع غزة, تركيا, العراق, فلسطين
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