نتائج زيارة دي مستورا لسوريا... إقرار البرلمان العراقي لجزء من الحكومة...التصعيد الإسرائيلي على غزة

الضيوف: الباحث السياسي السوري د. عقيل محفوظ، والنائب في البرلمان العراقي عدي عواد، والكاتب والمحلل السياسي العراقي عباس العرداوي، والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني نضال السبع

دي مستورا يبحث مع وزير الخارجية السوري تشكيل اللجنة الدستورية

© AP Photo / Fabrice Coffrini/Pool المبعوث الروسي: دي ميستورا قد يزور روسيا قبل انتهاء مهمته كمبعوث خاص للأمم المتحدة

التقى الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء في دمشق وزير الخارجية السوري وليد المعلم، حيث بحث الطرفان جهود تشكيل اللجنة الدستورية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه جرى خلال اللقاء "بحث الجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سوريا ومتابعة الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور الحالي".، دون إشارة إلى حدوث أي تقدم خلال المحادثات.

الدكتور عقيل محفوظ الكاتب والمحلل السياسي السوري، قال إن شخصية ستافان ديمستورا الوسيط الأممي لطالما كانت شخصية غير مرحب بها في سوريا منذ تسلمه منصبه كوسيط أممي في العام 2016 ، لدرجة أن السلطات لم تكن تمنحه تأشيرة الدخول للبلاد عدة مرات وذلك بسبب تبنيه مواقف دول وأطراف معادية للدولة السورية.

وفيما يتعلق بقضية الدستور وهو هدف الزيارة الأخيرة له إلي دمشق قال محفوظ كانت هناك عدة نقاط خلافية بينه وبين دمشق أبلغها له وليد المعلم وزير الخارجية ومنها التحفظ علي بعض الأسماء التي تضمنتها قوائم المعارضة وقوائم الأمم المتحدة ومنها أيضا رفض دمشق لتدخلات تركية في مسألة الدستور.

البرلمان العراقي يقر جزء من تشكيل الحكومة الجديدة

© REUTERS / Alaa Al-Marjani الصدر يدعو البرلمان العراقي إلى ضمان استقلال الوزارات الأمنية

أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي و14، وزيرا آخرين وافق مجلس النواب على تعيينهم، اليمين الدستورية في وقت متأخر، أمس الأربعاء.

ومن بين الوزراء التي وافق عليهم مجلس النواب ثامر الغضبان الذي تم تعيينه وزيرا للنفط وفؤاد حسين وزيرا للمالية ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية وعلاء عبد الصاحب وزيرا للصحة.

النائب عن محافظة البصرة عدى عواد، قال "إن التشكيلة الحكومية الجديدة لم تكن بمستوى طموح شعب البصرة، حيث كان من المفترض أن تكون وزارتا النفط والنقل من حصة البصرة ، حيث تعرضت المحافظة فى السنوات السابقة لإهمال كبير ، كذلك فإن السيد عادل عبد المهدى كان قد وعد بأن يكون للمحافظة أولوية خاصة فى البرنامج الحكومى ، الأمر الذى لم يتحقق، لذلك فلم يصوت نواب البصرة على وزيرى النفط والنقل.

من جانبه، قال المحلل السياسى عباس العرداوى "إن التشكيلة الحكومية لم تغادر المحاصصة لأنها نتجت عن استحقاقات انتخابية ، إلا أن الأهم من ذلك هو الخروج بحكومة لها قاعدة شعبية، مضيفا أن تشكيل الحكومة الحالى اختلف عن السابق حيث كان هناك نقاشات من أعضاء البرلمان.

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الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، نضال السبع، قال إن التصعيد الأخير علي قطاع غزة إنما جاء بسبب فشل المساعي المصرية والعمانية الأخيرة لاحتواء الموقف، مشيرا إلى أن كل ذلك يأتي في سياق أكبر وهو تمرير صفقة القرن والضغط علي حماس باعتبارها أكبر عائق أمام هذا المشروع.

وأضاف الكاتب الفلسطيني أن احتواء الموقف وارد في ضوء الجهود المصرية النابعة من قلق القاهرة من أي توتر علي الحدود مع قطاع غزة، مشيرا إلي أن عقد هدنة طويلة مع حماس أمر مستبعد لأن سقوف التفاوض عند كل طرف مرتفعة.