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17:21 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    عالم سبوتنيك

    تحذير إسرائيلي لبيروت لغلق منشآت لـ"حزب الله"

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: من بيروت أ. سمير حسن الباحث المختص بالشأن اللبناني؛ والعميد هشام جابر الخبير الأمني والاستراتيجي؛ ومن نيويورك السيد ماك شرقاوي الباحث والمحلل السياسي

    انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © REUTERS / Amir Cohen
    إسرائيل تنهي إجراء عسكريا يحاكي احتلال "قرى حزب الله"
    ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب وجهت رسالة إلى بيروت، عبر وسيط فرنسي، تحثها على غلق منشآت خاصة بـ "حزب الله" في لبنان، تزعم أنها تستخدم لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه، محذرة من أنها قد تضطر للعمل بنفسها حال لم تتخذ الدولة اللبنانية إجراءات في هذا الصدد.

    وطبقًا لما أورده موقع صحيفة "معاريف"، يجري الحديث عن تحذير إسرائيلي صريح، وأن نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيتان بن دافيد، طلب من مبعوث الرئيس الفرنسي الذي زار مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة، يوم الإثنين الماضي، أن يبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون أن على الدولة اللبنانية غلق المنشآت المشار إليها.

    وذكر موقع الصحيفة العبرية أن بن دافيد أبلغ المبعوث الفرنسي أن لدى إسرائيل سقف زمني لإنهاء هذا الملف، وأن تل أبيب على استعداد للانتظار بمثابرة لوضع حلول دبلوماسية لهذا الأمر.

    وقال سمير حسن الباحث المختص بالشأن اللبناني في حديثه لـ "عالم سبوتنيك":

    إن تحذيرات إسرائيل الأخيرة للبنان مما سمته مصانع صواريخ "حزب الله" تأتي بالتزامن مع العقوبات الأمريكية على "حزب الله" في الرابع من نوفمبر الجاري، فهي حرب نفسية في المقام الأول، فضلا عن أنها تدخل أيضا في إطار المناورات الانتخابية ورسائل إلي الداخل الإسرائيلي خروجا من أزمة انتخابية يعاني منها نتنياهو.

    وأضاف حسن أنه في حال الهجوم على لبنان ستتصدى له المقاومة والجيش اللبنانيان وهو ما عبر عنه الرئيس ميشال عون في أكثر من مناسبة.

    قوات الجيش السوري الحر المشاركة في العملية العسكرية في عفرين، سوريا
    © Sputnik . Hikmet Durgun
    وكالة: تركيا تحضر مقاتلي إدلب وحلب للهجوم على الأكراد شرق الفرات شمالي سوريا
    بدأت القوات التركية والأمريكية دوريات مشتركة في منطقة منبج بشمال سوريا بهدف تجنب وقوع مواجهات بين تركيا والأكراد حلفاء واشنطن لكن تركيا واصلت التهديد "بشن هجوم جديد في منطقة قريبة لسحق الأكراد".

    ويعمل البلدان على تجنب وقوع مواجهة مباشرة بين قواتهما فيما تسعى تركيا لسحق وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وتشكل الوحدات المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن بالأسلحة والدعم الجوي ونحو ألفين من القوات الخاصة على الأرض في قتالها ضد تنظيم "داعش".

    ولتجنب نشوب المزيد من المعارك اتفقت الولايات المتحدة وتركيا قبل ثلاثة أشهر على تسيير دوريات مشتركة حول مدينة منبج على الضفة الغربية لنهر الفرات في إطار اتفاق انسحب بموجبه أيضا المقاتلون الأكراد من المدينة.

    وفي حواره مع "عالم سبوتنيك" وردا على احتمالية تخلي الولايات المتحدة عن وحدات حماية الشعب الكردية قال العميد هشام جابر:

    أنه أمريكا سوف تتخلى عن الأكراد ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن حلفائها من أجل مصالحها وهناك مفاوضات بين الأكراد والحكومة السورية لاتزال جارية.

    وعندما تنسحب الولايات المتحدة من سوريا وهى ستنسحب، لكنها ستطلب ثمن هذا الانسحاب وتضع شروطا وضمانات وتم بحث هذا الموضوع في هلسنكي بين الرئيسين الروسي والأمريكي، مع العلم أن ثقة الأكراد في موسكو أصبحت أكبر من ثقتها للولايات المتحدة الأمريكية ويرجع السبب في هذا لتولي موسكو مسألة المفاوضات بين الدولة السورية و بينهم.

    نشطاء يحملون صور الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، تركيا 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AP Photo/ Jacquelyn Martin
    بومبيو: الرد الأمريكي على مقتل خاشقجي يستغرق بضعة أسابيع أخرى
    وإلى الملف الثالث في "عالم سبوتنيك"، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بضعة أسابيع أخرى ستمر قبل أن تتوافر لدى الولايات المتحدة أدلة كافية لفرض عقوبات فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. فيما طالب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو بتحديد مكان رفات خاشقجي وإعادته لأسرته من أجل دفنه في أسرع وقت ممكن.

    وقال وزير العدل التركي إن بلاده تريد من السلطات السعودية الكشف عن مكان جثة الصحفي الذي قتل الشهر الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وقال الوزير عبد الحميد جول للصحفيين إن تركيا تتوقع تعاون السعودية في التحقيق الذي تجريه بلاده.

    وقال ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي:

    إن مايك بومبيو ذكر أن الرئيس دونالد ترامب أشار إلي أن الولايات المتحدة قد تسير في اتجاه العقوبات إذا تبين لها أدلة واضحة في مقتل خاشقجي، وهي أدلة تتعلق بشخصيات سعودية معينة، وأشار شرقاوي إلي أن بومبيو أيضا أشار في ذات السياق إلي عمق العلاقات مع السعودية فهو يمسك بالعصا من المنتصف.

    وأضاف شرقاوي إلي أن تسوية ما قد تحدث بين الرياض وواشنطن في هذه القضية من قبيل العفو عن معارضين سياسيين مثل الأمير أحمد بن عبد العزيز الذي عاد إلي الرياض من منفاه الاختياري مؤخرا.

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, لبنان, إسرائيل, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
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