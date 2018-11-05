عقوبات أمريكية على إيران... مساعي بريطانيا لوقف الحرب اليمنية... مشاورات أردنية-إسرائيلية بشأن ملحقي الغمر والباقورة

الضيوف: الدكتور نبيل العتوم، الخبير في الشؤون الإيرانية، عمر اسماعيل، المنسق العام للمجموعة العربية في حزب العمال البريطاني، جواد الحمد، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات.

العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ وإيران تتحدى © AP Photo / Richard Drew إيران تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة العقوبات الأمريكية ضدها

دخلت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران حيز التنفيذ رسميا، اليوم الاثنين، مستهدفة العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة، لاسيما القطاع النفطي والمصرفي، حيث تضم قائمة العقوبات أكثر من 600 شخص وشركة في إيران.

دكتور نبيل العنوم الخبير الشؤون الإيرانية، قال لـ"سبوتنيك"، إن ايران اتخذت بعض التدابير الإقتصادية لتخفيف حدة العقوبات الأمريكية بالسعي مع دول الإتحاد الأوروبي لنظام المقايضة والإعتماد على العملات المحلية سواء الهندية أو الروسية أو الصينية والإعتماد

على سياسة النفط مقابل الغذاء.

وأضاف أن إيران ستعتمد على القطاع الخاص للتصدير الأمر الذي لم يكن معترف به في السابق وتخفيض سعر الخام وإعطاء امتيازات جديدة واعتماد آلية جديدة وهي الناقلات الشبح لتصدير النفط وهي آلية اعتمدها العراق وقت الحصار.

مساعي بريطانية في مجلس الأمن لوقف الحرب في اليمن © REUTERS / SIMON DAWSON بريطانيا تدعو مجلس الأمن إلى التحرك بشأن اليمن

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الاثنين، إنه سيضغط من أجل اتخاذ إجراء جديد في مجلس الأمن الدولي في محاولة لإنهاء العمليات القتالية في اليمن والتوصل لحل سياسي للحرب الدائرة هناك.

عمر إسماعيل المنسق العام للمجموعة العربية في حزب العمال البريطاني، قال إن التحرك البريطاني في مجلس الأمن لوقف الحرب في اليمن، ما هو إلا انصياع للرغبة الأمريكية بوقف الحرب في اليمن، كما أن لبريطانيا نفوذا عند الأسرة المالكة في السعودية،

تستطيع الضغط عليها من خلاله، بجانب حق الـ"فيتو" الذي تتمتع به في مجلس الأمن، لإقناع رفاقها بالموافقة على إصدار قرار دولي، بوقف هذه الحرب.



الأردن يقول إن إسرائيل ترغب في مناقشة اتفاق بشأن منطقتين حدوديتين © REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOU إسرائيل تتقدم بهذا الطلب رسميا إلى الأردن

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل طلبت إجراء مشاورات بشأن ملحقي الغمر والباقورة المدرجين بمعاهدة السلام بين الجانبين بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية إنهاء العمل بهما مع نهاية مدتهما القانونية بحلول أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل.

مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات، جواد الحمد، قال إنه "لا بد من إجراء مفاوضات على تفاصيل كيفية نقل السلطات والممتلكات وجميع الأعمال المختلفة المتعلقة بالمياه والزراعة وبعض المنشآت من الجناب الإسرائيلي للجانب الأردني".

وأكد أن "هذه العملية لا بد منها وتلحق بوقف العمل بالملحقين وإلغائهما إلغاء كاملا من الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية وهو بالضبط ما حصل مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مفاوضات كيفية الانسحاب وماذا بعد الانسحاب، وهو ما سوف يحصل بين الأردن

وإسرائيل"، مشيرا إلى أن" هذا أمر طبيعي لا علاقة له باستعادة إسرائيل أي دور لها في الغمر والباقورة".