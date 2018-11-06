تسجيل
18:58 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    العالم يترقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من التهديد بتزوير الناخبين في الانتخابات النصفية بالكونغرس. وقال إنه "قد تم إبلاغ قوات تنفيذ القانون بمراقبة التصويت غير القانوني"، ووعد بالإمساك بأي شخص يصوت بشكل غير مناسب وإخضاعه للحد الأقصى من العقوبات الجنائية.

    وتشمل انتخابات الكونغرس، 345 مقعدا فى مجلس النواب، و35 فى مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، و36 مقعدا من بين 50 من حكام الولايات، والمكاتب المحلية.

    فيسبوك
    © REUTERS / Dado Ruvic
    فيسبوك تتعهد بتكثيف جهود الأمن الإلكتروني قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي
    وقد انطلقت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. والتي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس. في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، في عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.

    وقال عاطف عبد الجواد الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن إن استطلاعات الرأي كلها تشير إلي أن الحزب الديمقراطي من المتوقع له أن يكتسح هذه الانتخابات النصفية في مجلس النواب دون مجلس الشيوخ؛ ففيه سيبقي الحزب الجمهوري مسيطرا.

    وأضاف عبد الجواد بالنسبة للولايات ومدي التعويل عليها فإن مسألة الولايات في انتخابات الكونغرس تختلف عن انتخابات الرئاسة ففي الكونجرس تقسم الولاية إلي دوائر صغيرة تختلف النتيجة في كل منها عن بعضها البعض، ولكن معروف تقليديا وتاريخيا أن هناك ولايات تدين بالولاء لحزب دون آخر مثل ولايات الغرب الأوسط والولايات الجنوبية التي هي محافظة ومعروفة بالتصويت للحزب الجمهوري.

    قالت متحدثة باسم الرئاسة في تونس إن الرئيس الباجي قايد السبسي يؤكد رفضه للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

    وكان الشاهد أعلن عن تعديل حكومي موسع شمل 13 حقيبة وزارية وخمسة مناصب لكتاب دولة برتبة وزير، وسبق هذا الإعلان لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في وقت سابق اليوم للتشاور.

    رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد
    © REUTERS /
    تونس: الشاهد يطلب "الثقة" من البرلمان
    وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش إن رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي من طرف رئيس الحكومة لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".

    وأوضحت قراش "إنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية في خصوص التعديل والتركيبة (الحكومية)، تم فقط إعلام الرئيس في ساعة متأخرة بالقائمة المقترحة ويبدو أنها تغيرت في الأثناء".

    وقال الدكتور منير الكشو أستاذ الفلسفة السياسية والمحلل السياسي في حواره مع عالم سبوتنيك إن التأثير المتوقع من جراء تشكيل حكومة يوسف الشاهد علي المشهد السياسي التونسي هو مزيد من الانشقاقات في صفوف الأحزاب والائتلافات ، مشيرا إلي أن ما فعله الشاهد لا يتناقض مع الدستور والأعراف الدستورية، فمن حق رئيس الحكومة دستوريا أن يجري التعديلات التي يرتأيها علي حكومته دون الرجوع إلي رئيس الجمهورية فيما عدا حقيبتي الدفاع والخارجية.

    وأضاف أستاذ الفلسفة السياسية التونسي أن عمر هذه الحكومة قصير جدا وهو عام واحد للإعداد للانتخابات القادمة في 2019 ، التي ستتأثر لا شك بالانشقاق الحاصل الان في شكل تكتلات جديدة وأحزاب جديدة.

    مفاعل نووي في إيران
    © AFP 2018 / Majid Asgaripour
    العقوبات الأميركية لن تؤثر على بناء المحطة حرارية في إيران
    أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأميركية الاقتصادية على إيران، والتي تم تفعيلها أمس مشيرا إلى أنها خاطئة وتهدد بتدمير التوازن العالمي.

     

     فيما سجلت صادرات النفط الإيرانية هبوطا حادا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف العام إنه سيعيد فرض عقوبات على طهران، والهدف الأصلي للعقوبات الأمريكية خفض صادرات إيران إلى أقصى حد ممكن، ولكن الإعفاءات الممنوحة لأكبر عملاء إيران ستتيح لهم مواصلة شراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوما على الأقل وهو ما يعني أن الصادرات ستبدأ في الانتعاش بعد نوفمبر تشرين الثاني.
    وتظهر بيانات تجارية أن الدول الثماني المستثناة من العقوبات، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وايطاليا واليونان وتايوان وتركيا، تشتري ما يصل إلى 75 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا.

     

    وقال الدكتور مصطفى البارزكان الخبير الاقتصادى لبرنامج عالم سبوتنيك عبر راديو سبوتنيك  "إن الوقت لايزال طويلا أمام الاتحاد الأوروبى لاتخاذ موقف واضح بالنسبة للعقوبات الأمريكية على ايران وتفادى الشركات الأوروبية العقوبات عليها ، مضيفا أن الدول الثمانى المستثناة من العقوبات تمثل طوق نجاة من ترامب لإيران ، لأن هذه الدول تستورد حوالى 90 في المئة من صادرات النفط الايرانى ، وبالتالى سيكون لذلك تأثير ايجابى على الاقتصاد الإيرانى ،

    وأضاف البارزكان أن إيران لديها أساليب كثيرة للالتفاف على العقوبات ، حيث كانت تحت العقوبات لسنوات كثيرة ، ولديها حدود برية طويلة بين العراق وتركيا واللجوء للسوق السوداء ، الأمر الذى ربما يؤثر على أسعار النفط نزولا حيث ستعرض طهران نفطها بأسعار أقل من الأسعار المعتادة.

    للمزيد من التقارير السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا عالم سبوتنيك… 

    الكلمات الدلالية:
    انتخابات الكونغرس, أمريكا, إيران, تركيا, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    بروفة ذكرى العرض العسكري الذي أقيم منذ 77 عاما في موسكو خلال الحرب العالمية الثانية لرفع الروح المعنوية في البلاد رغم الذعر الرهيب عام 1941
    الذكرى الـ77 للعرض العسكري الأسطوري في موسكو
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك