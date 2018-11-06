العالم يترقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من التهديد بتزوير الناخبين في الانتخابات النصفية بالكونغرس. وقال إنه "قد تم إبلاغ قوات تنفيذ القانون بمراقبة التصويت غير القانوني"، ووعد بالإمساك بأي شخص يصوت بشكل غير مناسب وإخضاعه للحد الأقصى من العقوبات الجنائية.

وتشمل انتخابات الكونغرس، 345 مقعدا فى مجلس النواب، و35 فى مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، و36 مقعدا من بين 50 من حكام الولايات، والمكاتب المحلية.

© REUTERS / Dado Ruvic فيسبوك تتعهد بتكثيف جهود الأمن الإلكتروني قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي

وقد انطلقت عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. والتي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس. في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، في عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.

وقال عاطف عبد الجواد الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن إن استطلاعات الرأي كلها تشير إلي أن الحزب الديمقراطي من المتوقع له أن يكتسح هذه الانتخابات النصفية في مجلس النواب دون مجلس الشيوخ؛ ففيه سيبقي الحزب الجمهوري مسيطرا.

وأضاف عبد الجواد بالنسبة للولايات ومدي التعويل عليها فإن مسألة الولايات في انتخابات الكونغرس تختلف عن انتخابات الرئاسة ففي الكونجرس تقسم الولاية إلي دوائر صغيرة تختلف النتيجة في كل منها عن بعضها البعض، ولكن معروف تقليديا وتاريخيا أن هناك ولايات تدين بالولاء لحزب دون آخر مثل ولايات الغرب الأوسط والولايات الجنوبية التي هي محافظة ومعروفة بالتصويت للحزب الجمهوري.

قالت متحدثة باسم الرئاسة في تونس إن الرئيس الباجي قايد السبسي يؤكد رفضه للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكان الشاهد أعلن عن تعديل حكومي موسع شمل 13 حقيبة وزارية وخمسة مناصب لكتاب دولة برتبة وزير، وسبق هذا الإعلان لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في وقت سابق اليوم للتشاور.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش إن رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي من طرف رئيس الحكومة لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".

وأوضحت قراش "إنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية في خصوص التعديل والتركيبة (الحكومية)، تم فقط إعلام الرئيس في ساعة متأخرة بالقائمة المقترحة ويبدو أنها تغيرت في الأثناء".

وقال الدكتور منير الكشو أستاذ الفلسفة السياسية والمحلل السياسي في حواره مع عالم سبوتنيك إن التأثير المتوقع من جراء تشكيل حكومة يوسف الشاهد علي المشهد السياسي التونسي هو مزيد من الانشقاقات في صفوف الأحزاب والائتلافات ، مشيرا إلي أن ما فعله الشاهد لا يتناقض مع الدستور والأعراف الدستورية، فمن حق رئيس الحكومة دستوريا أن يجري التعديلات التي يرتأيها علي حكومته دون الرجوع إلي رئيس الجمهورية فيما عدا حقيبتي الدفاع والخارجية.

وأضاف أستاذ الفلسفة السياسية التونسي أن عمر هذه الحكومة قصير جدا وهو عام واحد للإعداد للانتخابات القادمة في 2019 ، التي ستتأثر لا شك بالانشقاق الحاصل الان في شكل تكتلات جديدة وأحزاب جديدة.

© AFP 2018 / Majid Asgaripour العقوبات الأميركية لن تؤثر على بناء المحطة حرارية في إيران

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأميركية الاقتصادية على إيران، والتي تم تفعيلها أمس مشيرا إلى أنها خاطئة وتهدد بتدمير التوازن العالمي.

فيما سجلت صادرات النفط الإيرانية هبوطا حادا منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف العام إنه سيعيد فرض عقوبات على طهران، والهدف الأصلي للعقوبات الأمريكية خفض صادرات إيران إلى أقصى حد ممكن، ولكن الإعفاءات الممنوحة لأكبر عملاء إيران ستتيح لهم مواصلة شراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوما على الأقل وهو ما يعني أن الصادرات ستبدأ في الانتعاش بعد نوفمبر تشرين الثاني.

وتظهر بيانات تجارية أن الدول الثماني المستثناة من العقوبات، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وايطاليا واليونان وتايوان وتركيا، تشتري ما يصل إلى 75 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرا.

وقال الدكتور مصطفى البارزكان الخبير الاقتصادى لبرنامج عالم سبوتنيك عبر راديو سبوتنيك "إن الوقت لايزال طويلا أمام الاتحاد الأوروبى لاتخاذ موقف واضح بالنسبة للعقوبات الأمريكية على ايران وتفادى الشركات الأوروبية العقوبات عليها ، مضيفا أن الدول الثمانى المستثناة من العقوبات تمثل طوق نجاة من ترامب لإيران ، لأن هذه الدول تستورد حوالى 90 في المئة من صادرات النفط الايرانى ، وبالتالى سيكون لذلك تأثير ايجابى على الاقتصاد الإيرانى ،

وأضاف البارزكان أن إيران لديها أساليب كثيرة للالتفاف على العقوبات ، حيث كانت تحت العقوبات لسنوات كثيرة ، ولديها حدود برية طويلة بين العراق وتركيا واللجوء للسوق السوداء ، الأمر الذى ربما يؤثر على أسعار النفط نزولا حيث ستعرض طهران نفطها بأسعار أقل من الأسعار المعتادة.

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