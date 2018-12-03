استهداف في حمص... إجلاء عشرات الحوثيين إلى مسقط... آخر تطورات فرنسا

التحالف الدولي يستهدف مواقع للجيش السوري في ريف حمص

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن قوات التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة قصفت، أمس الأحد، مواقع تابعة للجيش السوري في منطقة السخنة بريف حمص وسط البلاد.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري أن " أن الأضرار جراء هذا الهجوم "اقتصرت على الماديات".

اللواء رضا الشريفي الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، قال:

" إن تواجد القوات الأمريكية على الأراضى السورية غير شرعي، لافتا إلى أن نفي التحالف استهدافه لمواقع للجيش السوري يأتى من قبيل المناورة، مضيفا أنه من غير المقبول عدم تمييز قوات التحالف بين أهداف الجيش العربي السوري عن أهداف العصابات الإرهابية، مؤكدا أن هذا الاستهداف مقصود.

التحالف بقيادة السعودية يوافق على إجلاء 50 جريحا من قيادات "أنصار الله" للعلاج في مسقط

© REUTERS / Naif Rahma طائرة أثيوبية تنقل 100 جريح ومرافق من "أنصار الله" إلى مسقط

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إنه وافق على نقل نحو 50 جرحيا من مقاتلي حركة أنصار الله (الحوثيين) للعلاج في سلطنة عمان، ملبيا بذلك شرطا أساسيا للحركة لكي تحضر محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد هذا الأسبوع بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام في اليمن.

الكاتب والمحلل السياسي اليمني، وليد المشيرعي، قال إن: "التحالف والحكومة الشرعية قدموا كثيرا من التسهيلات والتنازلات لإحلال الأمن والسلام في اليمن وتأتي هذه الخطوة تأكيدا على ذلك".

وأشار إلى أن "الحوثيين سيقومون بإطالة أمد المفاوضات ومزيد من الشروط والطلبات لتأجيل المفاوضات أو العودة بها لنقطة الصفر".

ماكرون يطالب رئيس حكومته بإجراء محادثات مع المحتجين

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزرائه إدوار فيليب بإجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات التي عمت البلاد.

وذكرت قناة "بي.إف.إم" التي نقلت الخبر عن الإيليزيه بأن "إدوار فيليب سيتسقبل زعماء الأحزاب وممثلين عن السترات الصفراء وذلك بعد المظاهرات التي شهدتها فرنسا السبت والتي أدت لسقوط قتيل و263 جريحا".

د. إسماعيل خلف الله، الكاتب و المحلل السياسي، قال إن:

"حل الأزمة في فرنسا أصبح معقدا وكان من المفترض أن يفتح قنوات اتصال منذ بداية الأزمة، ولكن تعنت ماكرون أدى إلى تصاعد الأزمة"، مشيرا إلى أن "مطالب حركة السترات الصفراء هي مطالب اجتماعية في الأساس والتي تخص مباشرة الطبقات الشعبية".

وأوضح أن خيارات الحكومة تكمن في الاستماع للمحتجين الذين يطالبون بحقوق اجتماعية تتمثل في خفض الضرائب وتحسين الأجور وبعض الإصلاحات التي جاءن بها الحكومة منذ تولي الرئيس ماكرون السلطة.