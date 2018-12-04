إسرائيل تعلن عن عملية لهدم أنفاق "حزب الله"

وفي حديثة لـ"عالم سبوتنيك"، قال غسان جواد الصحفي اللبناني إن كلام إسرائيل عن أنفاق حفرها "حزب الله" على الحدود كلام فارغ وذرائع تختلقها إسرائيل لشن هجوم على لبنان والمقاومة. وهي ذرائع يهرب بها نتنياهو من مساءلات قضائية وأزمات سياسية تحيط به وبائتلافه.
وأضاف جواد أن "حزب الله" لن يسكت في حال شنت إسرائيل أي هجوم وناشد جواد القوي الدولية أن تكبح جماح هذا الجنون الصهيوني الذي يظل بلا رادع.
يسعى مجلس النواب العراقي الى التوافق لاعتماد التشكيلة النهائية للحكومة العراقية رغم الخلافات المستمرة بشأن حقيبتي الداخلية والدفاع لحكومة عادل عبد المهدي، ويعترض تحالف سائرون على مرشح الداخلية فالح الفياض وتحالف المحور الوطني يتحفظ على مرشح الدفاع فيصل الجربا.
ويتحمل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عبء تلك الخلافات نظرا لموقعه السياسي كرئيس للوزراء في محاولة للوصول الى توافق وتمرير اسماء الوزراء لاستكمال تشكيل الحكومة.
واستبعد الكاظمى أن يتم التصويت على الحقائب الشاغرة في جلسة اليوم، وأنه سوف يكون هناك تأجيل خاصة لحقيبتى الدفاع والداخلية.
ومن جهتهم، قرر الممثلون عن حركة السترات الصفراء التي تقود المظاهرات في انحاء فرنسا عدم المشاركة بالاجتماع المقرر مع رئيس الوزراء إدوار فيليب.
هذا وأظهر استطلاع رأي أجرته إيفوب — فيدوسيال أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء إدوار فيليب هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات السترات الصفراء.
وقال المحلل السياسى هلال العبيدى "إن قرار الحكومة بتعليق رفع أسعار الوقود قد ينتج عنه تعديل القرارات وليس التراجع التام عنها وحول الخطوة المقبلة لأصحاب السترات الصفراء بعد القرارت الأخيرة، أوضح العبيدي "أنه ليست هناك قيادات حقيقية لنبض الشارع رغم وجود بعض القيادات التقليدية من أحزاب اليمين أو من الوسط أو حتى من الجمهوريين وهذه الأحزاب تهدف لإجراء انتخابات مبكرة للحصول على مكاسب سياسية.
وأشار العبيدي إلى أن قرارات الحكومة كانت تطمح للارتقاء بالاقتصاد الفرنسى والوصول إلى استخدام نظيف للطاقة، إلا أن التراجع عنها لن يؤثر كثيرا على الاقتصاد، ولكن الذى سيتأثر هو مشاريع الرئيس إيمانويل ماكرون التى طرحها خلال حملته الانتخابية.
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