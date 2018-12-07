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17:55 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    عالم سبوتنيك

    فرنسا تحذر من العنف في تظاهرات الغد

    عالم سبوتنيك
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    تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: فشل أمريكي في إدانة حركة "حماس" في الأمم المتحدة... تحذيرات الحكومة الفرنسية من وقوع أعمال عنف خلال تظاهرات يوم غد... إخفاق منظمة "أوبك" في الوصول لاتفاق لتخفيض إنتاج النفط.

    فشل أمريكي في إدانة حماس في الأمم المتحدة

    فشلت محاولة أمريكية لحمل الأمم المتحدة على إدانة حركة "حماس" للمرة الأولى لأن مشروع القرار لم يجمع العدد اللازم من الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان مشروع القرار يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية. وحصل مشروع القرار الأمريكي على 87 صوتا مؤيدا و58 صوتا معارضا بينما امتنعت 32 دولة عن التصويت ولم تصوت 16.

    ورحبت الرئاسة الفلسطينية والقوى الإسلامية والوطنية بفشل الولايات المتحدة الأمريكية في تمرير مشروع القرار لإدانة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو ما اعتبرته حماس صفعة للإدارة الأمريكية وتأكيدا على شرعية المقاومة.

    وفي حديثه "لعالم سبوتنيك"على أثير راديو "سبوتنيك" قال المحلل السياسي الفلسطيني، حمزة إسماعيل أبو شنب، إن:

    "الولايات المتحدة منذ تولي إدارة ترامب تسعى إلى تمرير كل ما يريده الاحتلال الإسرائيلي تارة عبر قرارات تتعلق بالقدس، وهذا الجهد يأتي في هذا الإطار في محاولة لتجريم المقاومة الفلسطينية، لكن النتائج جاءت عكسية ولم تتمكن نيكي هايلي من تحقيق انتصار دبلوماسي أخير لها في الأمم المتحدة وهذا سيكون له انعكاسات على صعيد تعزيز المقاومة الفلسطينية كحق من حقوق الشعب الفلسطيني، ويسجل فشل جديد للدبلوماسية الإسرائيلية التي تعمل منذ سنوات على تشويه المقاومة."

    فرنسا تحذر من العنف في تظاهرات الغد

    قال ريشار فيرون رئيس البرلمان الفرنسي إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلقي كلمة الأسبوع المقبل بشأن حركة "السترات الصفراء"، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لموجة أخرى من الاحتجاجات غدا السبت بسبب غلاء الأسعار.

    وحذرت الحكومة الفرنسية من وقوع أعمال عنف خلال التظاهرات وقالت إنه من الممكن أن يستغل المتطرفون من اليمين واليسار التظاهرات لمهاجمة الشرطة.

    وبدأت حركة "السترات الصفراء" الشهر الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، لكنها انتشرت لتعم أنحاء البلاد. وألحق المحتجون دمارا في وسط باريس خلال احتجاجاتهم في عطلات نهاية الأسبوع.

    وقال الكاتب والمحلل السياسي خالد شقير:

    "إن حركة السترات الصفراء هى حركة لا علاقة لها بالنقابات العمالية أو الأحزاب السياسية، وأضاف أن الرئيس الفرنسي و حكومته لم يلتفتا إلى الطبقات الوسطى في فرنسا، ولكن الرئيس الفرنسي محق في أخذ كل التدابير الأمنية اللازمة خاصة بعد اندلاع أعمال عنف السبت الماضي وتكسير ونهب وهناك تعبئة تتم من قبل بعض النقابات العمالية وينضم إليها عدد من الطلاب والمزارعين وفئات أخرى مختلفة".

    وأضاف شقير:"إن سقف مطالب حركة السترات الصفراء يرتفع ويزداد منها زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب وفرض ضريبة على الأغنياء وبالنسبة للطلبة يطالبون بتقليل نفقات التعليم بالنسبة للوافدين غير الفرنسيين، وبالنسبة للمزارعين إلغاء بعض الإتفاقيات التي تجعل المنتج الفرنسي في منافسة غير شريفة مع المنتجات الأوروبية الأخرى إضافة إلى حل البرلمان وإستقالة الرئيس الفرنسي و إجراء انتخابات فرنسية جديدة".

    أوبك تخفق في الوصول لاتفاق لتخفيض إنتاج النفط 

    تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا اجتماعا مع شركائها للبحث في خفض مشترك ممكن لإنتاج النفط من أجل الحد من تراجع الأسعار، بعدما أخفقت أمس في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.

    ويتفق المنتجون على أن العرض أكبر من الطلب مما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتجاوز 30 بالمئة خلال شهرين. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم تخفيض الانتاج، بينما  أبدت روسسيا رغبتها في خفض إنتاجها من النفط 150 ألف برميل في اليوم كحد أقصى في الـ 3 أشهر الأولى من عام 2019.

    وفي تعليقه لعالم سبوتنيك قال ربيع ياغي، الخبير في الصناعة النفطية، إن:

    "سبب عدم اتفاق أعضاء أوبك بشأن تقليص إنتاج النفط يرجع إلى أسباب جيوسياسية في ظل الموقف الأمريكي من عملية تقليص الإنتاج الحالي".

    وأشار إلى أن إنتاج إيران الحالي بعد العقوبات الأمريكية لا يزيد عن 800 ألف برميل يوميا التي تصدرها للدول المستثناة من العقوبات، ومن صالحها أن يكون هناك فوضى في سوق النفط لخرق العقوبات الأمريكية عليها.

    للمزيد من الأخبار والتقارير السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا "عالم سبوتنيك".

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    الكلمات الدلالية:
    أوبك, الأمم المتحدة, تظاهرات, إدانة, نفط, الولايات المتحدة, فرنسا
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