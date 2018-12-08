تسجيل
18:41 08 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    محاولات أمريكية لتبرئة إرهابيي إدلب.. تهديد إسرائيلي للبنان... تصعيد "السترات الصفراء"

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: اعتبار روسيا للبيان الأمريكي محاولة لتبرئة الإرهابيين في إدلب.. تحذيرات وزير إسرائيلي من إمتداد عملية استهداف أنفاق حزب الله إلى لبنان.. استعدادات فرنسا لاحتجاجات واسعة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

    موسكو تعتبر البيان الأمريكي حول حلب محاولة لتبرئة الإرهابيين في إدلب

    وصفت وزارة الدفاع الروسية، بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حلب السورية، بأنه محاولة لتبرئة الإرهابيين الدوليين المتواجدين في إدلب المرتبطين بـ "الخوذ البيضاء".

    وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أن ذروة إمدادات المواد السامة إلى الإرهابيين والخوذ البيضاء من قبل الاستخبارات الغربية تزامنت مع تصريحات واشنطن استعدادها لشن ضربة صاروخية ساحقة على سوريا".

    رئيس المركز الثقافي العربي الروسي مسلم شعيتو، قال:

    "إن موسكو اعتادت على أسلوب وبيانات الولايات المتحدة، التي تسعى دائما لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تحرير حلب من المنظمات الإرهابية، وإلصاق التهم بالشرعية السورية للانقلاب على كل الإنجازات، التي حققتها القوات السورية بالتعاون مع القوات الروسية، والقيادة الروسية دائما ما تثبت بكل الدلائل ما تم ارتكابه من قبل هذه المنظمات".

    وزير إسرائيلي يحذر من إمتداد عملية استهداف أنفاق حزب الله إلى لبنان

    قال وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل قد تتوسع في عملية استهداف أنفاق تابعة لحزب الله وتمدها إلى لبنان إذا اقتضى الأمر.

    وقال كاتس لإذاعة 102 إف.إم المحلية:"إذا رأى الجانب الإسرائيلي أنه يحتاج للعمل على الجانب الآخر لكي يهدم الأنفاق فسوف يعمل على الجانب الآخر من الحدود".

    الباحث الاستراتيجي اللبناني، حسين الرمال، قال إن:
    "لدى لبنان حدود طبيعية ورسمية مع فلسطين قبل وجود الكيان الإسرائيلي عام 1948، بالتالي هناك تحفظ لبناني على الخط الأزرق، باعتباره موقع انسحاب وليس حدود، والدليل على ذلك أن اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 كانت موقعة بين لبنان وفلسطين وليس اسرائيل".

    وحول سبب إعلان إسرائيل استهداف هذه الانفاق في الوقت الحالي، أوضح الرمال أن،" اسرائيل تعيش أزمة ثقة داخلية، بسبب قضايا الفساد، فضلًا عن الفشل الاسرائيلي في قطاع غزة، مما دفع قاداتها لمحاولة توجيه الأنظار إلى الحدود مع لبنان".

    فرنسا تستعد لاحتجاجات واسعة، وسط إجراءات أمنية مشددة 

    بدأ آلاف الفرنسيين بالاحتشاد في شوارع العاصمة باريس ومدن أخرى، السبت، للاحتجاج على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، للأسبوع الرابع على التوالي.

    ووسط هذا التوتر حشدت السلطات الآلاف من عناصر القوات الأمنية بسبب مخاوف من تكرار أعمال العنف والشغب التي شهدتها باريس السبت الماضي.

    الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي، أشار إلى الجهات التي يقول إنها تقف خلف هذه التظاهرات، وتسخن الشارع الفرنسي بالرغم من تراجع الحكومة الفرنسية عن قرارها برفع الضريبة عن المحروقات، في إشارة لليسار المتطرف الراديكالي، إضافة إلى بعض الأحزاب السياسية، بغية الوصول إلى انتخابات رئاسية مبكرة، لتعويض خسارتها التي منيت بها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

    انظر أيضا:

    أردوغان يعلق على تظاهرات "السترات الصفراء" في باريس
    السلطات البلجيكية تعتقل 50 متظاهرا قبيل احتجاجات السترات الصفراء
    الكلمات الدلالية:
    السترات الصفراء, توتر, احتجاجات, وزارة الخارجية الأمريكية, وزارة الدفاع الروسية, إيمانويل ماكرون, الولايات المتحدة, لبنان, إسرائيل, فرنسا, موسكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لـ فيرساتشي في نيويورك، الولايات المتحدة 2 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    من "باريس المستعرة"، و"مسيرة الشياطين" في فينا، إلى "لقطة طريفة" للزعيم الكوري الشمالي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لساني عدوي: تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    "لساني عدوي"... تغريدات ترامب تصيب مؤشرات السوق
    مشروع الطاقة الشمسية 2030 السعودي
    مشروع "الطاقة الشمسية 2030" السعودي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك