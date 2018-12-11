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19:42 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    عالم سبوتنيك

    وفد إسرائيلي في موسكو... اتفاق مبدئي حول تعز... ماي تحاول الحصول على ما يطمئن البرلمان

    عالم سبوتنيك
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    وفد إسرائيلي يناقش في موسكو عملية "درع الشمال"، والوصول إلى اتفاق مبدئي حول تعز فماذا عن الحديدة ومطار صنعاء؟ ومحاولة تيريزا ماي الحصول من أوروبا على ما يطمئن البرلمان.

    وفد إسرائيلي يناقش في موسكو عملية "درع الشمال"

    قال الجيش الإسرائيلي إن وفدا عسكريا رفيع المستوى توجه إلى موسكو لإطلاع نظرائهم الروس على سير العملية عند الحدود مع لبنان ومسائل أخرى. وتأتي هذه الزيارة نتيجة محادثة هاتفية السبت الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

    الجيش الإسرائيلي - انتشار القوات بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، جنوب إسرائيل 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © REUTERS / Amir Cohen
    وفد من الجيش الإسرائيلي يزور موسكو بسبب عملية "درع الشمال"
    وأشار المكتب أن الهدف من الزيارة هو تصحيح آليات التفاعل بين الجيشين (الروسي والإسرائيلي) في سوريا بعد مأساة سبتمبر بإسقاط طائرة إيل 20 الروسية.

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية خلال اتصال هاتفي من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

    وفي تعليقه لعالم "سبوتنيك" قال المحلل السياسى الروسى، الدكتور فلاديمير ديرجاتشوف، إن:" هذه المحادثات تأتى بعد التوتر الحادث بين روسيا وإسرائيل إثر إسقاط الطائرة الروسية فى سوريا، مضيفا أن القيادات الاسرائيلية تريد إيصال رسالة لروسيا حول خطورة التواجد الإيرانى فى المنطقة، كما أن انضمام روسيا إلى إيران مضاد للعلاقات الإسرائيلية الروسية.

    اتفاق مبدئي حول تعز فماذا عن الحديدة ومطار صنعاء؟

    قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث إن طرفي الحرب لم يتفقا بعد على النقاط الشائكة الرئيسية في محادثات السلام التي تجري في ستوكهولم بالسويد ومنها وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء، لكنه أوضح أن المشاورات لا تزال جارية.

    المشاورات التي انطلقت في السويد حول الأزمة اليمنية اليمن
    © REUTERS / TT NEWS AGENCY
    الطرفان المتحاربان في اليمن يتبادلان قائمتين بأسماء الأسرى
    وكانت الأنباء ترددت حول موافقة طرفي النزاع على صياغة مشروع اتفاقية لوقف كامل لإطلاق النار في محافظة تعز غربي اليمن، وفتح الطرق المؤدية إليها والتي أغلقت منذ أبريل 2016، على صعيد آخر قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى خمسة مليارات دولار لتدبير المساعدات الإنسانية لقرابة 20 مليون يمني العام المقبل، وهو ما يزيد على 70% من سكان اليمن الذين يعانون ويلات الحرب التي تمزق البلاد.

    ومن ستوكهولم قال هاني الأسودي مدير مركز حقي لرعاية الحقوق والحريات إن ما تم التوصل إليه بشأن تعز بين طرفي الأزمة في اليمن هو مجرد مسودة اتفاق لم يتم التوقيع عليه وليس اتفاق نهائي. وهو مقترح من المبعوث الأممي يتضمن الاتفاق علي وقف إطلاق النار في تعز وفتح المعابر التي أغلقتها القوات المقاتلة في اتجاه صنعاء وكذلك المعبر الشرقي والغربي.

    وأضاف الحقوقي اليمني الموجود في استوكهلم بالسويد أن الوضع الإنساني هو الذي دفع بالاقتراب من الحل في تعز، بخلاف الحديدة التي لم يتم الاتفاق على المبادرة المقدمة من الحكومة اليمنية وهي تقضي بإخلاء المدينة الساحلية من الحوثيين والاكتفاء بقوات شرطية وإشراف مشترك على الميناء، وهو ما رفضه الحوثيون حتى الان.

    أما فيما يتعلق بمطار صنعاء فلم يوافق الحوثيون أيضا علي فتح مطار صنعاء شرط أن يتم تفتيش الطائرات في مطار عدن وهو أمر يرفضه الحوثيون أيضا دون مبررات.

    تيريزا ماي تحاول الحصول من أوروبا على ما يطمئن البرلمان

    تريزا ماي
    © REUTERS / REUTERS
    ماي تؤكد تأجيل التصويت على مشروعها لـ"لبريكست" تجنبا لرفض البرلمان للمشروع وانقسامه
    بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جولة مشاورات مع القادة الاوروبيين في محاولة للحصول على ضمانات إضافية حول اتفاق بريكست بهدف إقناع برلمانها الذي يعترض على نص الاتفاق. وكاد الاتفاق يرفض أمام البرلمان لكن رئيسة الوزراء اتخذت قرارا بإرجاء التصويت الذي كان مرتقبا اليوم الثلاثاء في مجلس العموم إلى أجل غير مسمى لإجراء جولة محادثات جديدة مع نظرائها الأوروبيين.

    وفي تعليق لعالم "سبوتنيك" على هذا الموضوع  قال وسيم إبراهيم الصحفي المتخصص في الشأن الأوربي إن زيارة تيريزا ماي لبروكسل اليوم تعبر عن حاجة ماي لدعم ما ولو قليل من الاتحاد الأوربي ينقذها من أزمتها الداخلية مشيرا إلي أن الأمل ضعيف في استجابة بروكسل لهذا الأمر.

    وأضاف إبراهيم أن السيناريو الأقرب هو الخروج دون اتفاق وهو ما يعني الفوضي بالنسبة للأوربيين والبريطانيين علي السواء.

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    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الاتحاد الأوروبي, اليمن, لبنان, إسرائيل, بريطانيا
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