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15:47 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    عالم سبوتنيك

    بريطانيا بين سحب الثقة والخروج من الاتحاد الأوروبي... هجوم ستراسبورغ في فرنسا... فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد

    عالم سبوتنيك
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    توصل نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها اليوم بعد تأجيل التصويت على مشروعها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

    وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، وذلك وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية.

    رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    تيريزا ماي تحذر قبل ساعات من اقتراع مزمع بسحب الثقة منها

    وأضاف أن اقتراعا سيجرى اليوم في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

     في السياق نفسه أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها ستعارض التصويت على طرح الثقة فيها بجلسة اليوم. وقالت ماي إن أي زعيم جديد سيضطر لتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس/ آذار.

    ومن العاصمة البريطانية لندن قال المحلل السياسي سامي رمضاني إنه لو سحبت الثقة من تريزا ماي من حزبها المحافظين فعليها ان تستقيل من رئاسة الحكومة ما يؤثر على البلاد لأن هناك قلق شديد يسود الوضع السياسي في بريطانيا والتي تدخل في مفاوضات معقدة مع الإتحاد الأوروبي لمغادرتة وهناك إعتراض شديد داخل البرلمان على ترك الإتحاد الاوروبي.. منوها أن هناك شعور عام في أن ماي فشلت في الحصول على إتفاق يجلب لها أغلبية داخل بريطانيا وأصبح الجميع ينظر إليها كقائد ضعيف داخل بريطانيا.

    وأضاف رمضاني أنه اذا بقيت ماي كرئيسة وزراء ولم ينجح سحب الثقة منها داخل البرلمان فلن يصبح موقفها أكثر قوة لأن البرلمان سيظل يعارض الإتفاقية مع الإتحاد الأوروبي والذي يرفض تغيير بنود الإتفاقية .

     قامت الشرطة الفرنسية بعملية حول كاتدرائية ستراسبورغ قرب المكان الذي قتل فيه مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب نحو 12 شخصا بجروح.

    أحداث هجوم ستراسبورغ - الشرطة الفرنسية، قوات الأمن الخاصة، الحدود بين ألمانيا و فرنسا 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Vincent Kessler
    التعرف على هوية منفذ اعتداء ستراسبورغ... والقبض على 4 من المقربين إليه

    وفر المهاجم الذي ذكرت وسائل إعلام فرنسية إن قوات الأمن أصابته بجروح ورفعت فرنسا مستوى التهديد الأمني إلى أعلى درجة تأهب وشددت المراقبة على الحدود. وحددت الشرطة هوية المشتبه به وهو شريف شيخات (29 عاما) المولود في ستراسبورج والمعروف لدى أجهزة المخابرات بأنه يمثل خطرا أمنيا محتملا.

    وقال الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس العاشرة، إن "صورة الحادث الإرهابي في مدينة ستراسبورغ لم تكتمل بعد ، بينما هناك معلومات أولية أصدرتها الأجهزة الأمنية أمس، تشير إلى وجود علاقة بين مرتكب الحادث والجماعات الراديكالية".

    وأوضح " أن الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية تعيش حالة حرب كبيرة مع الخلايا الإرهابية النائمة، منذ حادث شارل إبدو-وفق قوله-، موضحًا أن حادث ستراسبورغ صنف إرهابيًا؛ لاستهدافه تجمعات مدنية خاصة بأعياد الميلاد، كما حدث في الأعوام السابقة."

    المنطقة الخضراء في بغداد
    © AP Photo / Hadi Mizban
    الحكومة العراقية توجه بفتح "المنطقة الخضراء" مؤقتا وتجريبيا لأسبوعين

    فتحت السلطات العراقية المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد، أمام حركة المرور والمواطنين، وقالت إنه سيكون تجريبيا ولمدة أسبوعين، يجري خلالها تقييم التجربة تمهيدا لفتحها بشكل نهائي.

    وأوضحت أن فتح شوارع هذه المنطقة أمام حركة المرور سيكون جزئيا ولمدة خمس ساعات يوميا تبدأ من الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة العاشرة ليلا.

    وقد تجول البغداديون في شوارع المنطقة التي ظلت مغلقة أمام دخولهم، باستثناء من يُعطى تخويلا يسمح له بدخول تلك المنطقة المحاطة بالكتل الخرسانية والخاضعة لحراسة مشددة.

    وقال عادل المانع، رئيس تحرير جريدة السياسية العراقية، إن" العراق قضى على الإرهاب في الحرب ضد "داعش"، ولكن هذا لا يعني القضاء على الخلايا الإرهابية النائمة بشكل عام، معتبراً قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الخاص بفتح الساحة الخضراء بمثابة تحدي للإرهاب".

    وأوضح أن "المشكلة لا تكمن الآن في تحدي الحكومة العراقية للإرهاب، بل في الضغوطات الأمريكية؛ نظرًا لتواجد سفارة واشنطن في هذه المنطقة، متوقعًا عرقلة مشروع فتح الساحة الخضراء بشكل دائم، كما كان عليه الوضع قبل 2003".

    انظر أيضا:

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    أخبار العالم, العراق, بريطانيا, فرنسا
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