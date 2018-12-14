تسجيل
15:55 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لمعاقبة السعودية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتناول حلقة هذا البرنامج اليوم ثلاثة مواضيع: إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على رام الله؛ ومظاهرات في الأردن ضد التقشف وتهديد جديد للإطاحة بالحكومة؛ ومجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لمعاقبة السعودية.

    أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن فرض القوات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على مدينة رام الله، بدعوى البحث عن منفذي العملية التي أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وجرح آخرين قرب رام الله.

    الجيش الإسرائيلي
    © AP Photo / Baz Ratner
    الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا شاملا على مدينة رام الله
    يأتي ذلك بعد قتل القوات الإسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين أحدهم تقول إنه نفذ عملية إطلاق نار قرب المستوطنة ذاتها، أما الثاني فتقول إنه قتل إسرائيليين قبل شهرين قرب مستوطنة أرييل في منطقة بركان الصناعية، في حين قتل الشاب الثالث فجر الخميس في القدس القديمة بعد طعنه شرطيين إسرائيليين.

    وفي حواره مع "عالم سبوتنيك" قال د. واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، "إن الوضع أصبح خطيرا في ظل الإعتداءات علي الفلسطينيين من قبل قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنيين وإطلاق للرصاص على المدنيين وإغتيالهم بدم بارد وبشكل يومي مع وضع ملصقات على الجدران تهدد بإغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

    مشيراً إلى أنه قد تم إغتيال 4 فلسطينيين مع إستمرار حملة إغلاق للمدن بما فيها مدينة رام الله التي يوجد بها مقر المؤسسات السيادية وقد تم اقتحامها بما فيها وكالة "وفا"، ومقر اللجنة الأولمبية… مطالبا بأهمية وجود تحرك دولي من خلال تكليف الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف الإعتداءات وتوفير حماية دولية للفلسطنيين طبقا للقانون مع النظر بجدية إلى ما يمكن أن تقوم به محكمة الجرائم الدولية في هذا الإطار. 

    وأشار د. واصل أنه بالإضافة إلى ذلك هناك حوالي 250 شهيدا سقطوا في مسيرات العودة وهذه الجرائم تدل على وجود مأزق يعيشة نتنياهو الذي يحاول أن يفتح أكثر من جبهة في أكثر من مكان للتخلص من الضغوط الواقعة عليه… وأكد أنه حان الوقت لإنهاء أسباب الإنقسام  بين الفلسطينيين الذي تحاول إسرائيل الاستفادة منه.

    مشيرا إلى أن إسرائيل تحاول أن تنهي الحديث عن دولة فلسطينية  وعودة اللاجئين في ظل وجود أحزاب يمينية متطرفة تغذي هذا الإتجاه، وأكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أن هناك موقفا أساسيا وواضحا بوقف أي تعاون أمني مع الجانب الإسرائيلي في ظل وجود الجرائم والإعتقالات ومصادرة الأراضي لأن التعاون الأمني لا يستقيم مع وجود هذه الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق فلسطين والفلسطينيين. 

    اقرأ أيضا — إصابة جندي إسرائيلي بجروح جراء طعن فلسطيني له

    نشرت السلطات الأردنية المئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت النشطاء من عدم احترام القانون بينما نظم مئات المتظاهرين مزيدا من الاحتجاجات على إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.
    ونظم المحتجون احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين. وذكر مصدر قضائي أن السلطات اعتقلت عدة أشخاص لترديدهم شعارات تنتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكذلك الحكومة. وأسقطت مظاهرات كبيرة في الصيف الحكومة السابقة بسبب مشروع قانون للضرائب لا يحظى بالشعبية لكن يسانده صندوق النقد.

    سائقو سيارات الأجرة يجلسون بجانب سيارات الأجرة الخاصة بهم خلال الاحتجاجات، خارج البرلمان في عمان، الأردن 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
    © REUTERS / Muhammad Hamed
    سائقو سيارات الأجرة يجلسون بجانب سيارات الأجرة الخاصة بهم خلال الاحتجاجات، خارج البرلمان في عمان، الأردن 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

    واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بعدما أقر البرلمان الشهر الماضي مشروع قانون للضرائب ينظر إليه إلى حد بعيد على أنه لا يدخل سوى تغييرات قليلة على القانون الذي لا يحظى بالشعبية الذي ألغته الحكومة بعد مظاهرات الصيف.

    وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي الأردني باسم الطويسي، "إن مطالب المتظاهرين متفاوتة وحتى الآن لا توجد خارطة واضحة للمحتجين سواء من ناحية الأفكار أو المطالب، وعلى رأس هذه المطالب إلغاء قانون ضريبة الدخل الجديدة الذي أقره البرلمان منذ أيام ومحاربة الفساد كما أن هناك مطالبات تتلخص تحت عنوان العدالة الإجتماعية نتيجة صعوبة الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة".

    وأضاف الطويسي "أن رئيس الوزراء الجديد يحظى باحترام الشعب الأردني، وجاء على خلفية احتجاجات رمضان الماضي التي أسقطت حكومة هاني الملقي، لذا فهو وفريقه يحاولون إدارة المشهد في عمان وبقية المدن الأردنية بأقصى درجات الترقب والحذر ولكن ليس من المضمون أن تسير الأمور كما هى عليه الآن إذا ما بادرت الحكومة باجراءات تخلق نوعا من التأييد داخل صفوف المجتمع للحكومة وبالتحديد في ملف مكافحة الفساد، وملفات الأوضاع الإقتصادية.

    اقرأ أيضا — "مش ساكتين"… تجدد الاعتصامات في العاصمة الأردنية (صور + فيديو)

    مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في الحرب الدائرة باليمن. كما حمّل أعضاء المجلس بالاجماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وهذه أول مرة يوافق أحد مجلسي الكونغرس على سحب القوات الأمريكية من صراع عسكري بموجب قانون صلاحيات الحرب الذي صدر عام 1973.

    العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
    © REUTERS / HANDOUT
    بعد مشروع قرار صادم ضد ابن سلمان... البنتاغون يفاجئ السعودية والإمارات
    وفي أول رد فعل سعودي على قرار مجلس الشيوخ قال المحلل السياسي السعودي، عبدالله العساف لعالم سبوتنيك إن "القانون الذي اتخذه الكونغرس وحمل فيه الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل جمال خاشقجي يجب النظر إليه من أكثر من زاوية، فهو قانون غير مُلزم وأمامه عدد من العقبات أحدها الفيتو الرئاسي".

    وأشار إلى أن "القضاء السعودي رد على هذه القضية والنيابة العامة بينت الحقائق"، موضحا أن "هذه في النهاية قضية سعودية خالصة وأطرافها الثلاثة الأرض والجاني والمجني عليه كلهم سعوديون فهي قضية خاصة بالمملكة العربية السعودية وهي تمس سيادتها".

    وأضاف العساف أن "وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير عبّر عن رفض السعودية المساس بمثل هذه القضية أو التدخل فيها من قريب أو بعيد".

    واعتقد المحلل السياسي، أن "المقصود ليست السعودية بل أن هناك تكتلات سياسية داخل الكونغرس بفرعيه ضد الرئيس الأمريكي ترامب لإسقاطه أو الإساءة إليه وبالتالي يحاولون الضغط عليه إما بقضية التحالف العربي في اليمن أو بقضية الاستخبارات الروسية ودعمها له في الانتخابات وإما بقضية خاشفجي".

    اقرأ أيضا — العساف يرد على قرار "الشيوخ الأمريكي" بتحميل ابن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي

    وأكد العساف على أن "هذه القضية لن تؤثر على وضع الأمير محمد بن سلمان في الحُكم ومثل هذه القرارات قد تزيده قوة وسيخرج منها أقوى بعد إسقاطها من قبل الرئيس الأمريكي ، وتسقطها أيضا المجتمعات المتحضرة التي لا ترضى المساس والتدخل بشؤون الدول".

    الكلمات الدلالية:
    رام الله, القدس, الضفة الغربية, فلسطين, الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نتاليا كارفاجال، ملكة جمال كوستا ريكا لعام 2018، على المسرح خلال مشاركتها في فقرة الأزياء التقليدية، في إطار مسابقة ملكة جمال الكون 2018 في تايلاند 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    من "فراشات الكون" والاستجمام في برك من الفلفل الحار إلى حفل الكرملين الدولي للرقص - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    اعترفت نيكي هايلي بأنها كانت تهدد دولاً أخرى بقدارة ترامب غير المتنبئة
    نيكي هايلي هددت الدول الأخرى بتصرفات ترامب غير المتوقعة
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك