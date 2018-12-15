اشتباكات بالحديدة رغم الهدنة.. استمرار المظاهرات بفرنسا.. لا ضمانات أوربية لماي بشأن بريكست

تتناول حلقة هذا البرنامج اليوم ثلاثة مواضيع: اشتباكات متفرقة بالحديدة على الرغم من اتفاق الهدنة، تشديد الإجراءات الأمنية في باريس تحسبا لمظاهرات "السترات الصفراء"، فشل ماي في الحصول على ضمانات أوروبية لإتفاق بريكست.

اشتباكات متفرقة بالحديدة على الرغم من اتفاق الهدنة

نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن اشتباكات اندلعت على مشارف مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، أمس الجمعة، وذلك بعد يوم من اتفاق طرفي الصراع على وقف إطلاق النار في المدينة بعد محادثات سلام توسطت فيها الأمم المتحدة في السويد.

وأضافوا أنه سُمع دوي إطلاق صواريخ وأسلحة رشاشة قادم من اتجاه ضاحية السابع من يوليو في شرق المدينة.

وفي حواره مع "عالم سبوتنيك" عبر أثير راديو "سبوتنيك" قال المحلل السياسي اليمن أكرم الحاج:

"ما يدور حاليًا من اشتباكات متقطعة في الحديدة، يتحمل مسئوليته الأمم المتحدة، نظرًا لعدم تضمن مباحثات ستوكهولم رؤية واضحة لايقاف المعارك في هذه المنطقة".

وأضاف:" هذه الاشتباكات ستؤثر على التسويات التى حدثت مؤخرًا في السويد، رغم التفاءل الأممي والدولي، ولذلك ربما يصل الأمر لقرار جديد من مجلس الأمن و تدخل قوات لحفظ السلام".

إجراءات أمنية مشددة في باريس تحسبا لمظاهرات "السترات الصفراء"

أعلنت السلطات الفرنسية نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 آلية مدرعة في باريس السبت تحسبا لمظاهرات جديدة دعت إليها "السترات الصفراء" للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال رئيس شرطة باريس إنه ما زال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات تميل للعنف إلى الاحتجاجات.

أكد المحلل السياسي، طارق عجيب:

"هناك حالة ترقب شديد في فرنسا، خوفًا من احتدام العنف كما حدث الأسبوع الماضي، رغم أن القرارات الحكومية التي صدرت الأسبوع الماضي سيكون لها تأثيرا كبيرًا، في التخفيف من اعداد المحتجين".

وعن سبب عدم اقتناع قيادات "السترات الصفراء" بقرارات ماكرون، أكد أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة الفرنسية لم تحقق الحد الأدنى من مطالب المحتجين، خاصة أن بعض المطالب خارج قدرات الحكومة نفسها، مشيرًا إلى رضا فئة بسيطة جدًا عن هذه الإجراءات ومنها المتقاعدون بسبب رفع معاشهم إلى 2000 يورو.

ماي تفشل في الحصول على ضمانات أوروبية لإتفاق بريكست

غادرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، دون إحراز أي تقدم، وفشلت في الحصول على ضمانات كانت تسعى لانتزاعها لتقوية موقفها داخل حكومتها وحزبها بشأن اتفاق بريكست.

الكاتب والمحلل السياسي، عادل درويش، قال إن:"مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي فيه ما يُنقص سيادة المملكة المتحدة، التي قرنها الاتحاد الأوروبي بقضية إيرلندا الشمالية والجنوبية، التي تعد الحدود الخلفية وتخضع للاتحاد حسب القوانين التجارية"، مشيرا إلى وجود مصالح كبيرة تريد عدم الخروج من الاتحاد كما أراد الشعب، وهناك من يتهم جهاز الدولة الوظيفي بالتآمر لعدم الاستعداد للخروج بدون اتفاق، وهي الورقة الوحيدة التي تجبر الاتحاد على الاتفاق في اللحظة الأخيرة".