تسجيل
22:41 14 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    إسرائيل تلمح لتوسيع عملياتها في سوريا

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتناول الحلقة ثلاثة مواضيع رئيسية لليوم: إسرائيل تُلمح لتوسيع عملياتها في سوريا؛ وإيران تحتج رسميا على قمة وارسو؛ اتساع رقعة المظاهرات في السودان.

    إسرائيل تلمح لتوسيع عملياتها العسكرية في سوريا

    مقاتلة F-15 الإسرائيلية
    © AFP 2018 / JACK GUEZ
    نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق
    أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي هاجم عدة أهداف التابعة لإيران و"حزب الله"، بينها مستودعات قرب مطار دمشق الدولي، خلال الـ 36 ساعة الماضية.

    وتعهد نتنياهو، في تصريحات في مستهل جلسة حكومية، بتكثيف الهجمات الجوية على الأراضي السورية "إذا لزم الأمر" لمنع التمركز العسكري الإيراني في هذا البلد.

    في هذا الصدد، صرح أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود أن اعتراف إسرائيل النادر بتنفيذ هجمات على دمشق، يصب في خانة عنوان سياسي يخص الخارطة السياسية الداخلية لإسرائيل.

    وحول حديث نتنياهو عن نية بلاده توسيع رقعة الغارات الإسرائيلية على سوريا قال العبود "إن نتنياهو يريد أن يوجه هذا الحديث لخصومه السياسيين في الداخل، في الوقت الذي تعجز فيه تل أبيب عن الذهاب لمعركة مفتوحة مع سوريا وحلفائها.

    طهران تحتج رسميا على استضافة بولندا لقمة دولية حول إيران.

    استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البولندية بطهران للاحتجاج على قمة حول إيران والشرق الأوسط ستجري بمبادرة أمريكية في العاصمة البولندية في 13 و14 شباط فبراير القادم.

    في هذا الصدد، قال الباحث والمحلل السياسي الإيراني محمد المذحجي "إن ما يقلق الجانب الإيراني من هذه القمة، هو الترتيبات التي تعمل عليها الولايات المتحدة لإنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، أو ما يسمى بالناتو العربي، ليحل محل اتحاد وارسو السابق، الذي كان يواجه الناتو، كوسيلة لإنهاء أدوار لدول إقليمية كإيران وتركيا وإسرائيل، كان النظام الإقليمي سايكس بيكو يعتمد عليها بشكل كبير.

    اتساع رقعة الاحتجاجات في السودان لتصل إلى إقليم دارفور

    اتسعت رقعة الاحتجاجات في السودان لتشمل لأول مرة إقليم دارفور، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم بعدما دعا تجمع المهنيين السودانيين لمسيرات في أنحاء البلاد تحت اسم "أسبوع الانتفاضة".

    في هذا الإطار، قال حسن رزق ،عضو حركة الاصلاح الآن إن "إن رقعة التظاهرات اتسعت لتشمل كل المدن الكبرى وكذلك القرى وكل مناطق العاصمة ، متوقعا أن تصل الاحتجاجات لكل البلاد فى الايام القادمة وأن تكون أشد ، مستنكرا مجابهة النظام للمسيرات بعدد كبير جدا من السيارات المدججة بالسلاح واستخدام الذخيرة الحية ونوع جديد من الغاز المسيل للدموع.

     ولفت رزق إلى أن هناك احتمالية كبيرة أن تنحاز القوات النظامية إلى المحتجين ،فعلى مدار تاريخ السودان ، كل الثورات التى نجحت انحازت لها القوات النظامية، على حد قوله.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فريق إسبانيا - سائقا السياراة الصغيرة ميني الإسبانيان ناني روما ومساعده ألكسندر هارو برافو، خلال المرحلة الثانية من سباق رالي داكار 2019 بين بيسكو وسان خوان دي ماركونا، بيرو 8 يناير/ كانون الثاني 2019
    تعرجات الصحاري ليست عائقا أمام وحوش "رالي داكار 2019"
    موقف جديد من الديك الفرنسي تجاه الأسد السوري!
    موقف جديد من "الديك الفرنسي" تجاه الأسد
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك