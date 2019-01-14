إسرائيل تلمح لتوسيع عملياتها في سوريا

تتناول الحلقة ثلاثة مواضيع رئيسية لليوم: إسرائيل تُلمح لتوسيع عملياتها في سوريا؛ وإيران تحتج رسميا على قمة وارسو؛ اتساع رقعة المظاهرات في السودان.

إسرائيل تلمح لتوسيع عملياتها العسكرية في سوريا

© AFP 2018 / JACK GUEZ نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي هاجم عدة أهداف التابعة لإيران و"حزب الله"، بينها مستودعات قرب مطار دمشق الدولي، خلال الـ 36 ساعة الماضية.

وتعهد نتنياهو، في تصريحات في مستهل جلسة حكومية، بتكثيف الهجمات الجوية على الأراضي السورية "إذا لزم الأمر" لمنع التمركز العسكري الإيراني في هذا البلد.

في هذا الصدد، صرح أمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود أن اعتراف إسرائيل النادر بتنفيذ هجمات على دمشق، يصب في خانة عنوان سياسي يخص الخارطة السياسية الداخلية لإسرائيل.

وحول حديث نتنياهو عن نية بلاده توسيع رقعة الغارات الإسرائيلية على سوريا قال العبود "إن نتنياهو يريد أن يوجه هذا الحديث لخصومه السياسيين في الداخل، في الوقت الذي تعجز فيه تل أبيب عن الذهاب لمعركة مفتوحة مع سوريا وحلفائها.

طهران تحتج رسميا على استضافة بولندا لقمة دولية حول إيران.

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البولندية بطهران للاحتجاج على قمة حول إيران والشرق الأوسط ستجري بمبادرة أمريكية في العاصمة البولندية في 13 و14 شباط فبراير القادم.

في هذا الصدد، قال الباحث والمحلل السياسي الإيراني محمد المذحجي "إن ما يقلق الجانب الإيراني من هذه القمة، هو الترتيبات التي تعمل عليها الولايات المتحدة لإنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، أو ما يسمى بالناتو العربي، ليحل محل اتحاد وارسو السابق، الذي كان يواجه الناتو، كوسيلة لإنهاء أدوار لدول إقليمية كإيران وتركيا وإسرائيل، كان النظام الإقليمي سايكس بيكو يعتمد عليها بشكل كبير.

اتساع رقعة الاحتجاجات في السودان لتصل إلى إقليم دارفور

اتسعت رقعة الاحتجاجات في السودان لتشمل لأول مرة إقليم دارفور، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم بعدما دعا تجمع المهنيين السودانيين لمسيرات في أنحاء البلاد تحت اسم "أسبوع الانتفاضة".

في هذا الإطار، قال حسن رزق ،عضو حركة الاصلاح الآن إن "إن رقعة التظاهرات اتسعت لتشمل كل المدن الكبرى وكذلك القرى وكل مناطق العاصمة ، متوقعا أن تصل الاحتجاجات لكل البلاد فى الايام القادمة وأن تكون أشد ، مستنكرا مجابهة النظام للمسيرات بعدد كبير جدا من السيارات المدججة بالسلاح واستخدام الذخيرة الحية ونوع جديد من الغاز المسيل للدموع.

ولفت رزق إلى أن هناك احتمالية كبيرة أن تنحاز القوات النظامية إلى المحتجين ،فعلى مدار تاريخ السودان ، كل الثورات التى نجحت انحازت لها القوات النظامية، على حد قوله.