اجتماع رئيسي الأركان التركي والأمريكي للتنسيق بشأن سوريا

أعلن البيت الأبيض، أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد سيلتقي نظيره التركي، ولم يحدد مكان الاجتماع وجدول الأعمال.

اجتماع رئيسي الأركان التركي والأمريكي للتنسيق بشأن سوريا

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية، إنه يريد معالجة المخاوف الأمنية التركية في سوريا، لكنه أكد أيضا أهمية عدم إساءة التصرف مع حلفاء واشنطن الأكراد.

وناقش ترامب وأردوغان فكرة إنشاء منطقة أمنية شمالي سوريا.

وقال اللواء الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت لبرنامج "عالم سبوتنيك" إنه:

"لا يعول كثيرا علي الاجتماع المزمع بين رئيسي الأركان التركي والأمريكي اليوم لأن العلاقة بين أنقرة وواشنطن كما تصورها لنا التحليلات حول هذا اللقاء كأنها علاقة بين عدوين والحقيقة غير ذلك، لذلك لا أتوقع أن يخرج اللقاء بشيء جديد عن إقامة منطقة عازلة، وإن كنت أتوقع أن يستمر التواصل بين الجانبين بخصوص هذا الموضوع".

وأضاف حطيط: " الشمال السوري مدرج علي خطة الجيش السوري لاسترداده كما استرد غيره من المناطق، وهو ما سيحسم الجدل الدائر بشأن الشمال السوري".

الأردن يعلن استضافة لقاء طرفي الصراع في اليمن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية موافقة الأردن على استضافة الاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

© AFP 2018 / CLAUDIO BRESCIANI / POOL الأردن يوافق على استضافة المحادثات المقبلة بين الأطراف اليمنية

ونقلت الخارجية الأردنية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة قول في بيان: "الوزارة قد وافقت على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لاستضافة عمان للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين".

وقال الدكتور عبد الرحمن راجح الباحث السياسي اليمني من صنعاء إن جولة اليوم من المفاوضات بين الحكومة وجماعة أنصار الله في الأردن مخصصة لموضوع تبادل الأسرى بين الجانبين استكمالا لما تم الاتفاق عليه في السويد مشيرا إلي أنه إذا تم تجاوز مسألة تبادل الأسرى في الأردن يمكن التطرق إلي مسائل أخري تالية مثل آليات الانتقال السياسي وتداول السلطة.

وأشار راجح إلى أن ما يمكن أن يعوق هذه المفاوضات هو مطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عن مسجونين مدنيين علي ذمة قضايا جنائية وكذلك مطلبهم بالإفراج عن عناصر من تنظيم القاعدة اعتقلوا منذ العام 2008.

تصويت مجلس العموم البريطاني على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من عدم الاستجابة للشعب البريطاني وتخييب آماله بعد أن صوت على الخروج من الاتحاد الأوروبي وقالت ماي إن معارضي خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي يجازفون بإلغاء عملية الخروج تماما.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه حزب العمال المعارض بأن ماي ستواجه "هزيمة نكراء" بعد التصويت على الاتفاق في مجلس العموم. وقال الحزب الوطني الأسكتلندي إن: "رئيسة الوزراء تعيش في عالم خيالي، ويجب على الحكومة التوقف عن التهديد بالخروج من الاتحاد من دون اتفاق".

وتعليقا على هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسى عادل درويش لبرنامج "عالم سبوتنيك":

"إنه يتوقع أن تخسر رئيسة الوزراء فى تصويت مجلس العموم اليوم فالانقسام فى مجلس العموم ليس حول حكومة ومعارضة أو عمال ومحافظين وإنما خروجيين وبقائيين، وأضاف درويش إلى أنه وفقا لإطلاعه على التطورات في داوننغ ستريت فإن هناك إجراءات تجرى على قدم وساق للخروج بلا صفقة".

وحول النتائج السلبية للخروج بلا صفقة لفت درويش إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف فى فرنسا وبلجيكا والتى تعتمد على حركة التجارة بين المملكة المتحدة و بقية أنحاء أوروبا، مرجحا استمرار تريزا ماي فى منصبها خاصة بعد فشل الذين تحدوها فى إزاحتها من منصبها منذ بضعة أسابيع.

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