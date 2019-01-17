تفجير منبج وتأثيره على الخطط الأمريكية للانسحاب من سوريا... إضراب تونس... تجديد الثقة برئيسة وزراء بريطانيا

ترتكز حلقة اليوم على ثلاثة مواضيع: تفجير منبج وتأثيره على الخطط الأمريكية للانسحاب من سوريا؛ إضراب تونس؛ وتجديد الثقة برئيسة وزراء بريطانيا.

أردوغان يؤكد أن تفجير منبج يهدف للتأثير على قرار أمريكا الانسحاب من سوريا

© REUTERS / UMIT BEKTAS أردوغان يكشف العدد الحقيقي لقتلى الجيش الأمريكي بانفجار منبج

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن التفجير الذي وقع في مدينة منبج السورية، أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل 20 بينهم 5 عسكريين أمريكيين، يهدف للتأثير على قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا.

حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسى التركى، فراس رضوان أوغلو، "إن هجوم منبج يحمل رسائل متعددة فهناك من لا يرغب فى انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، كذلك هناك رسالة لتركيا بأن من دبر الهجوم قادر على ضرب الجنود الأمريكيين فكيف بالأتراك، مضيفا أنه قد تكون الولايات المتحدة قادرة على هزيمة داعش إلا أنها لا تستطيع التغلب على خلاياه النائمة.

ولفت أوغلو إلى أن واشنطن ستسحب قواتها للعراق أى ليست لمسافة بعيدة، وبالتالى سيكون هناك متابعة بشكل ما للقوات الكردية من خلال ضباط استخبارات لأنها الذراع الأمريكى فى المنطقة.

من جانبه قال محمد رسلان مدير مكتب وكالة أنباء الفرات بالقاهرة، "إن هذا الهجوم سيخلط الأوراق فى منطقة شمال شرق سوريا، متوقعا ألا تسحب الولايات المتحدة قواتها بشكل سريع حيث خرجت تصريحات عديدة من بعض المسؤولين الأمريكيين بأنهم مستمرون فى محاربة "داعش" من جميع النواحي الثقافية واللوجيستية والعسكرية ، مشيرا إلى أن هناك أحاديث كثيرة تشير إلى أن منفذ الهجوم جاء من جرابلس الخاضعة لإدارة تركيا وبالتالى فإن تركيا متورطة فى الهجوم على حد قوله.

إضراب عام في تونس اليوم احتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI بعد مشاركة ربع السكان في الإضراب... متى ترفع تونس أجور موظفيها

بدأ الااتحاد التونسي للشغل، الخميس، إضرابا عاما في البلاد ، احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام.

من جانبه، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن الإضراب سيكون مكلفا للغاية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.

في هذا الصدد، توقع محسن النابتي القيادي بالتيار الشعبي التونسي أن تحظي الدعوة للإضراب اليوم، بتأييد واسع وغير مسبوق من الشارع التونسي، لافتا إلي أن القطاعات التي ستشارك في الإضراب أصحاب الوظائف العمومية والقطاع العام وكذلك الخاص، فضلا عن المساندة التي يحظي بها هذا الإضراب من فئات أخرى مثل المحامين والمهندسين والمعطلين، مضيفا أنه لم يفشل إضراب دعا إليه اتحاد الشغل قبل ذلك.

صوّت بعد رفض البرلمان البريطاني خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، ماذا تتوقع أن يحدث؟ طرح استفتاء شعبي جديد حول الخروج من الاتحاد أو البقاء فيه 48.5% (63)

تمكن ماي من طرح خطة بديلة للخروج 27.7% (36)

وضع خطة خروج جديدة من قبل المعارضة 23.8% (31) صوتوا: 130 جميع استطلاعات الرأي طرح استفتاء شعبي جديد حول الخروج من الاتحاد أو البقاء فيه

تمكن ماي من طرح خطة بديلة للخروج

وضع خطة خروج جديدة من قبل المعارضة جميع استطلاعات الرأي

نجت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي من اقتراع لسحب الثقة من حكومتها بعد رفض مذكرة قدمتها المعارضة، بعد يوم واحد من رفض البرلمان لخطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، قال الكاتب الصحفي عادل درويش، إن ما حدث في مجلس العموم كان متوقعا، حيث نجت تيريزا ماي من حجب الثقة عن حكومتها ، عملا بمقتضي الديمقراطية البرلمانية.

وأضاف درويش أن ما رجح كفة ماي هو الحزب الديمقراطي الوحدوي الناطق باسم ايرلندا الشمالية حيث ذكر زعيمه ماجور دوج في تغريدة له أن أصوات حزبه مرجحة في أي استفتاء أو تصويت وهو ما يعني أن ماي ستستجيب لمطالب الحزب فيما يتعلق بموضوع ايرلندا الشمالية.

وأكد درويش أن موقف ماي بعد ما حدث بالأمس سيكون أقوي من ذي قبل أمام الاتحاد الأوربي عندما تعود إليه مرة ثانية.