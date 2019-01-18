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17:07 18 يناير/ كانون الثاني 2019
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    عالم سبوتنيك

    استمرار مفاوضات تبادل الأسرى اليمنيين في الأردن

    عالم سبوتنيك
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    تناقش الحلقة لليوم ثلاثة مواضيع مهمة: استمرار مفاوضات تبادل الأسرى اليمنيين في الأردن، ومقتل طفل وطبيب خلال اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في الخرطوم، وترامب يعلن عدم مشاركته في منتدى دافوس، ويلغي جولة خارجية لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

    مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في جينيف، 8 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Denis Balibouse
    المبعوث الأممي إلى اليمن يشيد بنتائج مباحثات عمان حول تبادل الأسرى
    أعلن نائب رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى، مراد القاسم، أن من ضمن مخرجات الاتفاق التي سيعلن عنها اليوم تشكيل لجنتين، واحدة للمفقودين وأخرى للمتوفين.

    وقال القاسم إن هناك نقاط خلافية حول موضوع الإفادات لأن الطرف الآخر، يقصد الحوثيين لم يفصحوا عن أسرى الحكومة اليمنية بالكامل.
    كما أشار القاسم إلى عقد اجتماعات أخرى وأن الأمم المتحدة هي المعنية بتحديد.أماكن الاجتماعات

    وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني أكرم الحاج إن إتفاق عمان سيتأثر بشكل كبير بسبب الهجوم الذي حدث، فهناك اتهام واضح من البعثة الأممية بأنهم تعرضوا لإعتداء وإطلاق نار في الوقت الذي تنفي فيه جماعة "أنصار الله" هذه الإتهامات وهناك صمت من الأمم المتحدة ومارتن غريفيث حول الكشف عن هذه الاتهامات،

    وبالنسبة لمسألة الحديدة فأصبحت هناك قناعات حقيقية من قبل الأطراف اليمنية للخروج بتسوية فيما يخص ملف الحديدة واتفاق السويد فهناك تجاذب إقليمي لملف اليمن وخصوصا حول مدينة الحديدة لأهميتها الإستراتيجية، لذا يمكن القول أن جدية الأمم المتحدة والخروج من مأزقها في الحديدة يعطي دفعة قوية لتنفيذ مخرجات السويد والتسوية بين الأطراف اليمينة.

    احتجاجات في السودان - مسيرات مؤيدة للرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    الكشف عن قرارات مهمة خلال أيام في السودان... هل تطفئ الغضب
    قتل طفل وطبيب خلال تظاهرات لآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية. وأفاد نشطاء بإصابة 9 متظاهرين على الأقل خلال المواجهات. واعتقل الأمن السوداني العديد من الأفراد.

    وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إن "طفلا أصيب بطلق مباشر في رأسه أما الشخص الآخر وهو طبيب فقد توفي متأثرا بجراحه بعد أن أصيب بطلق ناري في صدره". وانتقدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طريقة تعامل السلطات في السودان مع الاحتجاجات المستمرة على ارتفاع الأسعار وتردي ظروف المعيشة.

    وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي السوداني كمال عمر إن الحكومة السودانية لن تستجيب لمطالب المحتجين السودانيين لأنها حكومة عنيدة، وأعرب عن تخوفاته من إراقة المزيد من الدماء في الشارع السوداني ولكن ربما يكون ذلك ثمن التغيير.

    وأضاف أن هناك ملفات فساد كثيرة تطال الحكومة السودانية وبالتالي فلن يستجيب لحركة المتظاهرين، وتمنى أن تتنازل الحكومة السودانية عن الحكم لحكومة انتقالية، وأضاف أن احتمالات تدخل الجيش السوداني فيما يحدث واردة.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، واشنطن، 14 يناير/ كانون الثاني 2019
    © REUTERS / Joshua Roberts
    الرئيس الأمريكي يلغي مشاركة وفد بلاده في منتدى دافوس بسبب الإغلاق الحكومي
    منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من استخدام طائرة عسكرية في زيارة خارجية وذلك بعدما اقترحت الزعيمة الديمقراطية تأجيل خطاب حالة الاتحاد بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة.

    وأبلغ ترامب رئيسة مجلس النواب في خطاب بأن زيارتها لكل من بلجيكا ومصر وأفغانستان ألغيت بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دخل يومه السابع والعشرين.

    هذا وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلته التي كانت مقررة في وقت لاحق هذا الشهر لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، مع استمرار الاغلاق الجزئي للحكومة.

    من الولايات المتحدة قال المحلل السياسي ماك شرقاوي إن ترامب خرق قانون سرية المعلومات لأن زيارة بيلوسي سرية لمنطقة معارك في أفغانستان وستزور مصر وحلف الناتو أيضا… وهو ما يعتبر رد منه على صفعة  بيلوسي له من قبل بأنه غير مرحب به في مجلس النواب ولا يمكن أن يلقي خطاب حالة الاتحاد يوم 29 يناير لأنه لا يمكن تأمينه في ظل إغلاق الحكومة حيث أن الكثير من رجال الأمن لا يتقاضون أجورهم… بينما عدم ذهابه إلى دافوس لأنه لا يمكنه مواجهة الصحفيين الذين سيكونون خارج نطاق السيطرة عليهم كما يحدث في البيت الأبيض… 

    وأكد شرقاوي أن ترامب يواجه الكونجرس الذي يريد فتح 17 تحقيقا لأنه لا يقوم بواجباته الرئاسية وهذا مدعاة لإزاحته والأزمة بينه وبين الديمقراطيين ستستمر لأن لديه وسائل للضغط وهو الإغلاق الحكومي مع أن ما يتخذه للضغط هو اجراءات هزيلة وفي النهاية  يريد ترامب  أن يرسل رسائل أنه يستطيع أن يدمر الولايات المتحدة الأمريكية لو أرادوا التخلص منه.

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, السودان, الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
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