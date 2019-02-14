تسجيل
15:39 15 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    بوتين: قمة سوتشي ستعطي دفعة قوية للتسوية السورية... مادرو يصف اجتماع ترامب ونظيره الكولومبي بـ"عيد الكراهية" ضد فنزويلا

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    مستجدات في ملف فنزويلا وردود فعل العالم (55)
    0 0 0

    تناقش حلقة برنامج اليوم: قمة سوتشي حول سوريا؛ ومنتج "بي بي سي" يقر بتنظيم تصوير "الهجوم الكيميائي" في دوما ربيع عام 2018؛ ومادورو يصف لقاء ترامب ونظيره الكولومبي بـ"عيد الكراهية" ضد فنزويلا.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني حسن روحاني في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Mikhael Klimentyev
    روحاني: هدف روسيا وتركيا وإيران هو محاربة الإرهاب وخفض التوتر في سوريا
    قمة سوتشي حول سوريا، تنطلق اليوم

    أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن قمة سوتشي الثلاثية ستعطي دفعا جديدا للتسوية السياسية في سوريا.

    وتشهد مدينة سوتشي الروسية، قمة ثلاثية، حيث يبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيريه الإيراني، حسن روحاني، والتركي، رجب طيب أردوغان، الأوضاع في إدلب وتداعيات قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.

    في هذا الصدد، أعرب د. عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم سياسية في جامعة سيفاستوبل، عن اعتقاده، أن "قمة سوتشي من الممكن أن تكون المحطات الأخيرة لأستانا للبدء الفعلي للمعادلة السياسية في ظل المتغيرات التي طرأت في هذه الأزمة ومن أهماها الفراغ الأمريكي من سوريا".

    وأشار أن "أهم ملف على الطاولة سيكون إدلب لأنه أصبح عائقا في الفترة الأخيرة مع بعض الضغوطات على الطرف التركي  لتفعيل هذا الملف إضافة إلى عودة المهاجرين والمعتقلين".

    من جانبه، أكد د. أحمد واصل، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بأنقرة، على أن "تركيا ملتزمة بالاتفاقية مع روسيا لكن هذا الأمر يأخذ وقتا مع وجود تعقيدات في المشهد السوري عامة وإدلب خاصة"، على حد قوله.

    وأوضح أنه "يمكن إضعاف الجماعات المسلحة وإبعادهم أو تعديل المعتدل منهم وإدماجه في المجتمع المدني لكن هذا الحل السياسي والاجتماعي يأخذ وقتا".

    وقال إن "مسألة وجود عملية عسكرية في إدلب أمر وارد لأن تركيا لا تريد وجود كيان متطرف يضر بسوريا وبالأمن القومي التركي وستأخذ تدابير عسكرية إذا لزم الأمر لكن كثرة المدنيين الذين توجهوا إلى إدلب يعقد الأمور"

    منتج بي بي سي  يقر بتنظيم تصوير"الهجوم الكيميائي" في دوما في ربيع عام 

    الخوذ البيضاء في سوريا
    © AP Photo /
    نائب في البرلمان السوري: فبركة الهجمات الكيميائية له تبعات قانونية
    2018

    أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن تصريحات منتج شبكة بي بي سي، تدل على تنظيم تصوير"الهجوم الكيميائي" في دوما في ربيع عام 2018.

     في هذا الصدد، قال عضو لجنة الدفاع بالبرلمان السوري، جمال الزعبي ، إن منظمة "الخوذ البيضاء"، الإرهابية كانوا يعملون بشكل مباشر لصالح المخابرات البريطانية.

    و أضاف الزعبي أن منظمة "الخوذ البيضاء"، دأبت لى فبركة هجمات كيماوية في سوريا، مشددا على أن ذلك سيكون له تبعات قانونية.

    ماريا زاخاروفا
    © Sputnik . Anton Denisov
    موسكو: تصرفات واشنطن بأصول فنزويلا تعتبر "اغتصاب القرن"
     مادورو يصف لقاء ترامب ونظيره الكولومبي بـ "عيد الكراهية" ضد فنزويلا 

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، بعد محادثاتهما في واشنطن، أمس الأربعاء، التزامهاما بحل الأزمة الديمقراطية والإنسانية المستمرة في فنزويلا

    من جانبه، وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي، إيفان دوكي، بـ"عيد الكراهية"، ضد فنزويلا.

    تعليقا على ذلك، قالت اورنيلا سكر، الكاتبة المتخصصة في العلاقات الدولية، إن "الدلالات التي يحملها اجتماع ترامب مع نظيره الكولومبي هو التصيد والمواجهة سعيا لإحداث حرب في المنطقة على ضوء الاشتباك الذي يحصل بين المحورين".

    وأكدت أن الولايات المتحدة تحاول التدخل عسكريا عن طريق الخدمات الديموقراطية والإنسانية وهي ليست المرة الأولى فقد شاهدنا هذا الواقع في اليمن وسوريا وكل الدول التي تعرضت لسياسات تفكيكية".

    آية الله علي خامنئي
    © AFP 2018 / KHAMENEI.IR
    تعليق ناري من خامنئي على "هجوم إرهابي" يستهدف "الحرس الثوري"
    روحاني يتهم دولا نفطية بدعم منفذي هجوم الحرس الثوري

    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "بعض الدول النفطية في المنطقة تدعم الإرهاب"، متوعدا بالانتقام من المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف، أمس الأربعاء، حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان، ما أسفر عن مقتل العشرات.

    قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور "إنه لايوجد رابط بين الهجوم على الحرس الثوري الإيراني وبين مؤتمر وارسو،  لأن الجماعات المسلحة في إقليم سستان بلوشستان تنشط منذ عدة أشهر وتقريبا أسبوعيا تقوم بعملية نوعية مثل التي قامت بها على حد قوله.

    وأشار أبو النور إلى أنه ثبت تاريخيا أن الأمريكيين يدعمون الجماعات المعارضة للنظام الإيرانى بالمال والسلاح  وعلى رأسهم البلوش والقوى الكردية في المنطقة الغربية من إيران ، وذلك لمحاصرة إيران من كل الحدود حتى تبقى طهران مشغولة بمشاكلها الداخلية ولاتمد وجودها في الدول الأخرى مثل سوريا والعراق ولبنان.

    الموضوع:
    مستجدات في ملف فنزويلا وردود فعل العالم (55)
    الكلمات الدلالية:
    سوتشي, إيران, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    معبد بورا بيناتاران أغونغ ليمبوانغ، بالي، إندونيسيا
    10 أماكن في العالم لالتقاط صور مدهشة
    الغرب والهجوم الكيميائي المفبرك في دوما
    استمرار مسلسل الهجوم الكيميائي في دوما
    أبرز خمس صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    أبرز 5 صفقات قطرية في ظل الحصار الخليجي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك