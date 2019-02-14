بوتين: قمة سوتشي ستعطي دفعة قوية للتسوية السورية... مادرو يصف اجتماع ترامب ونظيره الكولومبي بـ"عيد الكراهية" ضد فنزويلا

تناقش حلقة برنامج اليوم: قمة سوتشي حول سوريا؛ ومنتج "بي بي سي" يقر بتنظيم تصوير "الهجوم الكيميائي" في دوما ربيع عام 2018؛ ومادورو يصف لقاء ترامب ونظيره الكولومبي بـ"عيد الكراهية" ضد فنزويلا.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev روحاني: هدف روسيا وتركيا وإيران هو محاربة الإرهاب وخفض التوتر في سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن قمة سوتشي الثلاثية ستعطي دفعا جديدا للتسوية السياسية في سوريا.

وتشهد مدينة سوتشي الروسية، قمة ثلاثية، حيث يبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيريه الإيراني، حسن روحاني، والتركي، رجب طيب أردوغان، الأوضاع في إدلب وتداعيات قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.

في هذا الصدد، أعرب د. عمار قناة، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم سياسية في جامعة سيفاستوبل، عن اعتقاده، أن "قمة سوتشي من الممكن أن تكون المحطات الأخيرة لأستانا للبدء الفعلي للمعادلة السياسية في ظل المتغيرات التي طرأت في هذه الأزمة ومن أهماها الفراغ الأمريكي من سوريا".

وأشار أن "أهم ملف على الطاولة سيكون إدلب لأنه أصبح عائقا في الفترة الأخيرة مع بعض الضغوطات على الطرف التركي لتفعيل هذا الملف إضافة إلى عودة المهاجرين والمعتقلين".

من جانبه، أكد د. أحمد واصل، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بأنقرة، على أن "تركيا ملتزمة بالاتفاقية مع روسيا لكن هذا الأمر يأخذ وقتا مع وجود تعقيدات في المشهد السوري عامة وإدلب خاصة"، على حد قوله.

وأوضح أنه "يمكن إضعاف الجماعات المسلحة وإبعادهم أو تعديل المعتدل منهم وإدماجه في المجتمع المدني لكن هذا الحل السياسي والاجتماعي يأخذ وقتا".

وقال إن "مسألة وجود عملية عسكرية في إدلب أمر وارد لأن تركيا لا تريد وجود كيان متطرف يضر بسوريا وبالأمن القومي التركي وستأخذ تدابير عسكرية إذا لزم الأمر لكن كثرة المدنيين الذين توجهوا إلى إدلب يعقد الأمور"

منتج بي بي سي يقر بتنظيم تصوير"الهجوم الكيميائي" في دوما في ربيع عام

© AP Photo / نائب في البرلمان السوري: فبركة الهجمات الكيميائية له تبعات قانونية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن تصريحات منتج شبكة بي بي سي، تدل على تنظيم تصوير"الهجوم الكيميائي" في دوما في ربيع عام 2018.

في هذا الصدد، قال عضو لجنة الدفاع بالبرلمان السوري، جمال الزعبي ، إن منظمة "الخوذ البيضاء"، الإرهابية كانوا يعملون بشكل مباشر لصالح المخابرات البريطانية.

و أضاف الزعبي أن منظمة "الخوذ البيضاء"، دأبت لى فبركة هجمات كيماوية في سوريا، مشددا على أن ذلك سيكون له تبعات قانونية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي إيفان دوكي ماركيز، بعد محادثاتهما في واشنطن، أمس الأربعاء، التزامهاما بحل الأزمة الديمقراطية والإنسانية المستمرة في فنزويلا…

من جانبه، وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكولومبي، إيفان دوكي، بـ"عيد الكراهية"، ضد فنزويلا.

تعليقا على ذلك، قالت اورنيلا سكر، الكاتبة المتخصصة في العلاقات الدولية، إن "الدلالات التي يحملها اجتماع ترامب مع نظيره الكولومبي هو التصيد والمواجهة سعيا لإحداث حرب في المنطقة على ضوء الاشتباك الذي يحصل بين المحورين".

وأكدت أن الولايات المتحدة تحاول التدخل عسكريا عن طريق الخدمات الديموقراطية والإنسانية وهي ليست المرة الأولى فقد شاهدنا هذا الواقع في اليمن وسوريا وكل الدول التي تعرضت لسياسات تفكيكية".

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "بعض الدول النفطية في المنطقة تدعم الإرهاب"، متوعدا بالانتقام من المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف، أمس الأربعاء، حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان، ما أسفر عن مقتل العشرات.

قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد محسن أبو النور "إنه لايوجد رابط بين الهجوم على الحرس الثوري الإيراني وبين مؤتمر وارسو، لأن الجماعات المسلحة في إقليم سستان بلوشستان تنشط منذ عدة أشهر وتقريبا أسبوعيا تقوم بعملية نوعية مثل التي قامت بها على حد قوله.

وأشار أبو النور إلى أنه ثبت تاريخيا أن الأمريكيين يدعمون الجماعات المعارضة للنظام الإيرانى بالمال والسلاح وعلى رأسهم البلوش والقوى الكردية في المنطقة الغربية من إيران ، وذلك لمحاصرة إيران من كل الحدود حتى تبقى طهران مشغولة بمشاكلها الداخلية ولاتمد وجودها في الدول الأخرى مثل سوريا والعراق ولبنان.