وزير الخارجية المغربي يؤكد عودة سفيري المملكة من السعودية والإمارات

يعقد البرلمان السوداني الأحد المقبل، جلسة طارئة لمناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح الرئيس عمر البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah جلسة طارئة للبرلمان السوداني لبحث تعديل دستوري بشأن ترشح البشير عام 2020

وأعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، عن عقد اجتماع في البرلمان، يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020.

نفى الجيش الأمريكي المشاركة في غارة على موقع لتنظيم القاعدة في مدينة أوباري الليبية، وهو ما يتناقض مع تصريحات المتحدث باسم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس حيث قال في بيان إن قوات أمريكية ليبية مشتركة "قصفت" موقعا يتمركز به عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري.

لكن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، المسؤولة عن القوات الأمريكية في المنطقة، قالت إنه رغم دعم الولايات المتحدة لما تصفها بجهود الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في مكافحة الإرهاب، إلا أن القوات الأمريكية لم تشارك في الغارة.

وقال عبد الستار حتيتة الكاتب والمتخصص فى الشأن الليبي لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن تفسير التاقض بين بيان المجلس الرئاسي والجيش الأمريكي بشأن الغارة على أحد مواقع تنظيم القاعدة يعود إلى ارتباك ما في المجلس الرئاسي بسبب العمليات التى يقوم بها الجيش الليبي فى الجنوب، استتبعه نوع من عدم التنسيق بينه وبين قوات الأفريكم التي يشكل الجيش الأمريكي جزءا كبيرا منها، فمن الوارد أن يكون حدث وعد من قوات الأفريكم بتننفيذ عملية فنفذتها جهة أخرى.

© AP Photo / Uncredited المغرب يؤكد رسميا استدعاء سفيريه من السعودية والإمارات ويكشف السبب

خفف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة من حدة الأنباء التي تتحدث عن سحب سفيري المملكة المغربية من السعودية والإمارات حيث قال الوزير إن "الكثير يقولون إنه تم استدعاء السفير وفي العرف الدبلوماسي الاستدعاء له معنى، إلا أنه يتم لأسباب وبإخبار الدولة مضيفا أنه في الدبلوماسية المغربية "لا يتم استدعاء السفير من دولة إلا ببلاغ رسمي وتسجيل موقف، وهو ما لم يتم".

وأوضح بوريطة، أن سفيرا المغرب في السعودية والإمارات، تركا البلدين الخليجيين من أجل الحضور للرباط لعقد اجتماعات. مؤكدا أنها حالة طبيعية، لدراسة التحولات في منطقة الخليج.

وقال الكاتب الصحفى المغربي حفيظ الزهرى إن نفى وزير الخارجية المغربي لاستدعاء السفيرين السعودي والإماراتي لا يعنى بالضرورة تأكيد سحب سابق للسفيرين، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية مع الدولتين علاقات قوية ولم يجد فيها ما يدعو لهذا الفهم الخاطىء. وأضاف زهرى أن دخول المغرب على خط الأزمة الخليجية أمر مستبعد

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