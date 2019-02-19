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17:42 19 فبراير/ شباط 2019
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    عالم سبوتنيك

    قوات سوريا الديمقراطية تدعو لبقاء 1500 من قوات التحالف في سوريا

    عالم سبوتنيك
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    تناقش حلقة اليوم: قوات سوريا الديمقراطية تدعو لبقاء 1500 من قوات التحالف في سوريا؛ وبرلمان كردستان العراق ينتخب رئيسة مؤقتة؛ وإلغاء قمة أوروبية في إسرائيل بعد تصريحات نتنياهو.

    قوات سوريا الديمقراطية / الأكراد / قسد
    © REUTERS / Aboud Hamam
    أبعاد تهديد واشنطن لـ"قسد" إذا تحالفت مع الرئيس بشار الأسد
    دعا مظلوم كوباني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية يوم أمس الاثنين، إلى بقاء ما يتراوح بين 1000 و1500 من القوات الدولية في سوريا للمساعدة في محاربة تنظيم "داعش"، وعبر عن أمله في أن توقف الولايات المتحدة على وجه الخصوص خطط سحب قواتها بالكامل.

    من جانبه قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنه لا نية لتأجيل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وأضاف فوتيل إنه يجري حاليا حوار مع قوات سوريا الديمقراطية حول ما يمكن أن يقدمه التحالف في الفترة القادمة.

    وقال العميد هشام جابر رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية من بيروت: إن طلب قوات سوريا الديمقراطية من عناصر قوات التحالف، بقاء 1500 من عناصرها ، من الممكن أن يستجاب له من خلال الفرنسيين الذين لهم وجود عسكرى واستخباراتى فى شمال شرق سوريا، وليس من خلال الأمريكيين. وأشار جابر إلى أن بقاء الفرنسيين سيكون مؤقتا بالتوصل لاتفاق بين أنقرة ودمشق وفق أضنة يمكن للسوريين من خلاله أن يدخلوا المنطقة.

    ولفت جابر إلى أنه من الواضح الآن تخلى واشنطن عن الأكراد، ولن يبق أمام الأكراد إلا الرجوع للدولة السورية بوساطة روسية.

    رئيس برلمان كردستان العراق يوسف محمد
    © Sputnik . Sara Nour Aldeen
    دندار جباري: رئاسة برلمان إقليم كردستان ما زالت من نصيب حزب الاتحاد الوطني
    قالت النائبة فالا فريد، عقب انتخابها رئيسة لبرلمان كردستان العراق، إن العلاقات بين أربيل وبغداد محكومة بالدستور العراقي، معربة عن فخرها بانتخابها كأول امرأة في هذا المنصب في تاريخ الإقليم. وفازت فالا فريد، مرشحة الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر أحزاب الإقليم وأول امرأة ترأس برلمان كردستان العراق، بالمنصب بموافقة 68 صوتا.

    لكن ثاني أكبر أحزاب الإقليم وهو الاتحاد الوطني الكردستاني قاطع التصويت.

    وقال لطيف شيخ عمر المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "دون اتفاق سياسي موقع بيننا فإننا لن نشارك في الجلسة البرلمانية، ولا عملية تشكيل الحكومة".

    وفي تصريحاته لـ "عالم سبوتنيك" أكد منسق حكومة إقليم كردستان للتوصيات الدولية دندار جباري أن رئاسة البرلمان مازالت من نصيب حزب الاتحاد الوطني لكن اختيار النائبة فالا فريد جاء بشكل مؤقت حتى يتم تشكيل حكومة للإقليم وبعدها يمكن أن تكلف الحكومة شخص من حزب الاتحاد الوطني برئاسة البرلمان الجديد. 

    وقال جباري إن الحزبين الكبيرين اتفقا على هذه المرحلة المؤقتة بعد مفاوضات طويلة وهناك تيارات داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ربطت المفاوضات بالقضايا الخلافية وبأولوية التفاوض علي الملفات الخلافية  وهو ما أظهر الخلاف على رئاسة البرلمان لكن تم في النهاية الاتفاق على آلية مرتبطة بمدة وبسقف زمني. 

    وكشف المسؤول عن أن إقليم كردستان يسعى لتجاوز الأزمة مع الحكومة الاتحادية في بغداد وفتح صفحة جديدة مع الحكومة الفيدرالية في بغداد واضعا في صدارة أولوياته التفاوض بشأن قضايا مهمة مثل وجود الحشد الشعبي في جنوب العراق، والتنسيق بين الجيش والبيشمرجة، وتقسيم النفط والاستحقاقات الدستورية للإقليم.

    وتوقع المسؤول تشكيل الحكومة الكردية خلال أيام، مشيرا إلى استقرار أوضاع القيادات في كركوك، ووجود أطر قانونية وتشريعات معروفة للجميع في العراق. 

    بنيامين نتنياهو يحضر قمة وارسو
    © REUTERS / Kacper Pempel
    نتنياهو: معظم الدول العربية لا تنظر لإسرائيل كعدو بل كحليف في وجه الإرهاب
     ألغي مؤتمر دولي كان من المقرر أن تستضيفه إسرائيل، إثر انسحاب بولندا بعد  أزمة دبلوماسية، فجرتها تعليقات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تعاون بولندا مع النازيين في المحارق النازية.

    وعرضت إسرائيل استضافة قمة تجمع رؤساء وزراء مجموعة "فيشيغراد"، التي تضم أربع دول في أوروبا الوسطى (هي بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا)، لتعزيز علاقاتها مع دول في الاتحاد الأوروبي.

    لكن بولندا أعلنت  انسحابها من المؤتمر، وتلا ذلك إعلان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش إلغاء الاجتماع، مع احتمال تحديد موعد آخر للقمة في النصف الثاني من العام الجاري،.

    كان نتنياهو في زيارة رسمية لبولندا الخميس الماضي عندما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية بارزة تصريحات له بخصوص "تعاون بولنديين مع الألمان" عندما وقعت أحداث المحارق النازية.

    وقال د. هاتف جنابي، الباحث في جامعة وارسو، إن "هذه القضية ليست جديدة وأثيرت قبل سنة على نفس الأساس حيث اتهم الجانب الإسرائيلي بولندا بالتعاون مع النازية في ملاحقة اليهود ما أثار غضب الجانب البولندي".

    وأشار أن "القضية تجددت بعد عقد قمة وارسو وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بعدها ، ما اعتبر نوعا من المس بكرامة البولنديين وخلط للأوراق يراد منه تقوية جانب نتنياهو وحزبه في الانتخابات القادمة".

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    الكلمات الدلالية:
    وارسو, كردستان, العراق, سوريا
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