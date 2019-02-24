مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا

تتناول حلقة اليوم من "عالم سبوتنيك" أربعة مواضيع، البشير يعين نائبا له ورئيسا للوزراء وسط استمرار الاحتجاجات، مادور يعلن قطع العلاقات الدبوماسية مع كولومبيا، إنطلاق أول قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ بمصر، بدء المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدية غرب اليمن.

البشير يعين نائبا له ورئيسا للوزراء وسط استمرار الاحتجاجات

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارا جمهوريا بتعيين محمد طاهر إيلا، والي إقليم الجزيرة، رئيسا للوزراء، بعد ساعات من قراره تعيين وزير الدفاع عوض بن عوف، نائبا أول للرئيس.

وجاءت قرارات الرئيس الجديدة بعيد إعلانه حالة الطوارىء في البلاد لمدة عام، وتأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من الترشح لفترة رئاسية جديدة.

من جهته، قال د. إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض في السودان، إن:

"الأزمة السودانية وصلت إلى درجة من التعقيد، وتحتاج إلى رؤية ثاقبة وحل يخاطب قضايا الحاضر وتطلعات الشعب السوداني".

وأشار إلى أن "هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بتغيير الوجوه بل إلى حلول جذرية لا يمكن أن يقوم بها فرد أو حزب واحد، وتحتاج إلى تفاهم على درجة عالية جدا من التوافق بين مختلف القوى السياسية والمدنية".

مادور يعلن قطع العلاقات الدبوماسية مع كولومبيا

أعلنت كاركاس قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا، بسبب استخدام الأراضي الكولومبية للهجوم على فنزويلا، وأمهلت الدبلوماسيين والمسؤوليين الكولومبيين 24 ساعة لمغادرة البلاد.

© Sputnik . Михаил Алаеддин رئيس كولومبيا يقرر إعادة شاحنات المساعدات المتجهة إلى فنزويلا

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب جماهيري، أنه اتخذ القرار بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا، مشبها الرئيسي الكولومبي، إيفان دوكي، "بأنه شيطان في جسد".

في هذا الإطار، قال علي فرحات، مدير المركز اللاتيني العربي، إن: "المعارضة لم تنجح في تحقيق ما قالت إنه تغيير في فنزويلا يوم أمس السبت، إذ كانت تسعى لإدخال المساعدات الإنسانية لفنزويلا".

وأكد أنه ولم يكن هناك تجاوبا بالحد الأقصى مع دعوات غوايدو، معتبرا أن المعارضة خسرت يوما آخر".

وأشار إلى أن "المؤسسة العسكرية في فنزويلا التي ما زالت متمسكة بنيكولاس مادورو أوقفت تطلعات المعارضة في أن يكون ليوم 23 فبراير قيمة للمعارضة بعد مرور شهر على إعلانها تنصيب غوايدو".

إنطلاق أول قمة عربية — أوروبية في شرم الشيخ بمصر

تنطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر القمة العربية الأوروبية الأولى، بحضور رؤساء دول وحكومات خمسين دولة عربية وأوروبية.

وتبحث القمة، التي يرأسها كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، عددا من القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي المصري، إن:

"في هذه الأوقات يعاد تشكيل جيوبولوتيكا العالم القديم، وولادة جيواستراتيجيات متقاطعة للعالم الحديث، فتبدو هناك أهمية حتمية لتنسيق العلاقات بين شاطئي الأطلسي، أوروبا والشرق الأوسط، فالعالم القديم تتوارى صورته، وهناك تحالفات أممية جديدة في مرحلة التشكيل"وفق قوله.

وعن جدوى انعقاد القمة العربية الأوروبية، أوضح أمين في حديثه مه برنامج "عالم سبوتنيك"، أن هناك "ملفات شقاقية وخلافية بين الجانبيين، منها الهجرة، مصادر الطاقة، إشكالية صعود الشعبويات والقوميات في الغرب، وتنامي الأصوليات والرديكاليات في الشرق، مما يستوجب الجلوس ورسم علامات التفاهم والاتفاق، عوضًا عن الإفتراق".

بدء المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدية غرب اليمن

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad محلل: اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة لم ينفذ ولا معلومات عن هوية القوات البديلة

يبدأُ اليوم الأحد المرحلةَ الأولى من إعادة انتشارِ القواتِ في مدينةِ الحديدة، والتي تقضي بانسحابِ مسلحي جماعة " أنصار الله " (الحوثيين) من مينائي الصليف ورأس عيسى لمسافةِ خمسةِ كيلومترات.

كما يقضي بانسحاب القواتُ اليمنية لمسافةِ كيلومترٍ واحدٍ، وفتحِ طريقٍ إلى مطاحنِ البحرِ الأحمرِ للوصولِ إلى مخازنِ الحبوبِ وتوزيعِها على مدارِ أحدَ عشرَ يوماً.

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبد الحفيظ الحطامي، إن:" اتفاق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، لم يبدأ حتى الأن، بسبب غياب الثقة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله، معتبرًا أن اتفاق إعادة الانتشار يتداول فقط في التقارير الأممية والإعلامية، بعيدًا عن أرض الواقع، نظرًا لعدم بحث التفاصيل الهامة ضمن هذا الاتفاق".