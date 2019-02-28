انتهاء مباحثات ترامب والزعيم الكوري الشمالي دون اتفاق

تتناول حلقة اليوم أربعة مواضيع: روسيا وإسرائيل تعتزمان إنشاء مجموعة عمل لدراسة سحب القوات الأجنبية من سوريا؛ انتهاء مباحثات ترامب والزعيم الكوري الشمالي دون اتفاق؛ البرلمان العراقي يحذّر من تحول العراق لـ «موطن بديل» للإرهابيين.

روسيا وإسرائيل تعتزمان إنشاء مجموعة عمل لدراسة سحب القوات الأجنبية من سوريا

أعلن مصدر رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية، أن تل أبيب وموسكو، تعتزمان إنشاء مجموعة عمل بمشاركة دول أخرى لدراسة سحب القوات الأجنبية من سوريا.

و رفض المصدر خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، تحديد تفاصيل المبادرة، بما في ذلك الأعضاء المحتملون في المجموعة، إلى جانب روسيا وإسرائيل.

في هذا الصدد، قال مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي العربى الروسي:"إن زيارة نيتانياهو لروسيا تأتي فى إطار تحسين العلاقات بين تل أبيب وموسكو بعد فترة جفاء وعلى أسس جديدة".

وأضاف:

"أن موقف روسيا من المطلب الإسرائيلي بسحب القوات الإيرانية من سوريا، واضح جدا ويتلخص في أنه يجب على القوات الأجنبية التي دخلت الأرض السورية دون دعوة من دمشق، يجب أن تخرج، وهو ما لا ينطبق على حالة قوات إيران وحزب الله".

وأكد شعيتو أن اللجنة المشتركة التي تم تدشينها الهدف منها هو ضمان عدم توتير الوضع بين إسرائيل وأي طرف داخل سوريا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رفيق عوض الخبير فى الشأن الإسرائيلي أن هناك تعاون روسي إسرائيلي وهو ما تقوله زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روسيا واتفاق الطرفين على لجنة مشتركة بين الجانبين لبحث مسألة القوات الأجنبية في سوريا يدل على هذا القدر من التفاهم.

وأضاف:"عوض أن سقف مطالب نتنياهو من الروس عالي جدا فهي تريد طرد الإيرانيين من سوريا ولم تكتف بإبعاد القوات الإيرانية مسافة 85 كيلومترا عن الجولان، وذلك لأسباب بعضها انتخابي وبعضها يرتبط بدور مستقبلي لإسرائيل في المنطقة.

انتهاء مباحثات ترامب والزعيم الكوري الشمالي دون اتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التوصل إلى أي اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمتهما في فيتنام، مؤكدا أن علاقات البلدين لا تزال قوية وأن المفاوضات ستستمر.

وأوضح ترامب، أن الزعيم الكوري الشمالي، كان مستعدا لنزع الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات بالكامل وهذا غير مناسب الآن"، على حد قوله.

قال الكاتب الصحفي والخبير في الشؤون الكورية، محمد صلاح، إن المحادثات التى جرت بين رئيسي كوريا الشمالية والولايات المتحدة لم تسفر عن نتائج لأن الطرفين يختلفان في تعريف النزع النووي حتى الآن، فبيونغ يانغ ترغب في إخلاء كامل شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، أما وشنطن فتريد إخلاء كوريا الشمالية فقط من السلاح النووي.

ولفت صلاح إلى أن واشنطن لاتقدم شئ لبيونغ يانغ من أجل إنجاح المفاوضات، في حين أن الأخيرة أعلنت استعدادها لتفكيك مواقع تخصيب اليورانيوم والبلوتونيوم، وبالتالي فنجاح المفاوضات مشروط بتقديم تنازلات من واشنطن مثل رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

البرلمان العراقي يحذّر من تحول العراق لـ «موطن بديل» للإرهابيين

حذر نواب في البرلمان العراقي من تحويل العراق إلى «وطن بديل» للعناصر الأجانب المنتمين لتنظيم "داعش الإرهابي".

وجاء هذا التحذير على الرغم من إعلان الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، رفضها استقبال عناصر تنظيم "داعش" الأجانب على أراضيها.

قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، إن:

"العراق أعلن استعداده لإستقبال الدواعش المعتقلين لتسليمهم لبلدانهم أو لمحاكمتهم، وذلك للتحقيق معهم والحصول على معلومات عن تمويلهم المالي، وعلى هذا الأساس سيتم ترحيلهم إلى دولهم أو محاكمتهم في العراق، مضيفا أن الأرقام المعلنة حول الدواعش المعتقلين هى مبالغ بها.

وحول المخاوف من أن يكون العراق مأوى للدواعش، أوضح القصاب أن:"داعش تم القضاء عليه ولن يعود مرة أخرى، والسبب في هذه المخاوف يرجع إلى أن السياسيين يعيشون على مثل هذه الأزمات، بالاضافة لعمليات خطف المدنيين التى حدثت مؤخرا".

باكستان تدعو الهند للحوار وسط مطالبات دولية بالتهدئة

دعا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الهند، إلى الحوار وتحكيم العقل في أعقاب تبادل اسقاط الطائرات الحربية بين الجانبين في منطقة كشمير المتنازع عليها بينهما.

© REUTERS / Pawan Kumar الهند تعبر عن سعادتها لقرار باكستان الإفراج عن الطيار الأسير

وكانت وزيرة الخارجية الهندية ،شوشما سواراج، قد صرحت خلال زيارة إلى الصين، بأن بلادها لا تريد "مزيدا من التصعيد" مع باكستان بعد الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات هندية في الأراضي الباكستانية.

أكد الكاتب والمحلل السياسي الهندي، د. ظافر الإسلام خان أن:"الوضع المتأزم بين الهند وباكستان فى طريقه إلى الهدوء وليس التصعيد سياسيا وإعلامياً".

واستبعد خان أن تستجيب الهند الدعوة للحوار من قبل باكستان، لأن للهند مطلبا محددا وهو كف الباكستان عن دعم الجماعات الإرهابية التى تعمل ضد الهند من الأراضي الباكستانية.