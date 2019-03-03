التحالف الدولي يقصف شرقي سوريا بـ"الفسفور الأبيض"... الرئاسة الجزائرية بصدد إصدار قرارات مهمة خلال ساعات

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن التحالف الذي تقوده واشنطن، قصف منطقة مزارع الباغوز بريف دير الزور الشرقي بقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا.

© AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP وكالة: مقاتلات التحالف الدولي تقصف بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية، أن القصف جاء بذريعة محاربة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي.

تعليقا على ذلك، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد علي مقصود، لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة وقوات "قسد" وقيادات تنظيم "داعش" الإرهابي، كشف الارتباط العضوي بين الأطراف الثلاث وفق قوله.

واعتبر أن الضربات الأمريكية على الشريط الممتد شرق الفرات من سوسة مرورًا بمنطقة هجين وحتى الباغوز تأتي تعزيز التواجد الأمريكي في هذه المنطقة السورية الغنية بالثروات والمعادن والغاز والنفط.

الرئاسة الجزائرية بصدد إصدار قرارات مهمة خلال ساعات…

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أنها بصدد إصدار قرارات مهمة خلال ساعات المقبلة، وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد، على خلفية التظاخهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الرئيس بوتفليقة تعيين عبد الغني زعلان، مديرا لحملته الانتخابية خلفا لعبد المالك سلال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA حزب جزائري يعلن عدم مشاركته في الانتخابات بسبب بوتفليقة

في هذا الصدد، قال مالك بلقاسم أيوب، ممثل جبهة التحرير الوطني، لبرنامج "عالم سبوتنيك" إنه "لا أحد يعلم أسباب تعيين عبدالغني زعلان بدلا من عبدالمالك سلام في الحملة الانتخابية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لكن الرئيس بوتفليقة يعرف جيدا ماذا يفعل"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "شعبية عبدالمالك سلال تراجعت نوعا ما بسبب خطابه السياسي"، مضيفا " أن حملة الرئيس تحتاج إلى شخصية محبوبة وتتقن الخطاب السياسي جيدا".

موسكو تؤكدا استعدادها إجراء مشاورات مع واشنطن حول فنزويلا…

© REUTERS / Andrew Kelly روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للتصويت ضد المشروع الأمريكي بشأن فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، استعداد موسكو لإجراء مباحثات مع واشنطن حول فنزويلا، منددا في الوقت نفسه بالتهديدات الأمريكية لكاراكاس.

وأعرب لافروف عن استعداد موسكو "للاستجابة لمقترح واشنطن بإجراء مشاورات ثنائية حول الوضع الفنزويلي شرط الالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأن الفنزويليين وحدهم هم من يملكون الحق في تقرير مستقبلهم".

و قال موريس نهرا، رئيس جمعية التضامن اللبناني الفنزويلي، لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن " مقترح الولايات المتحدة إجراء مشاورات مع روسيا حول فنزويلا، جاء بعد فشلها في عدة محاولات للتدخل في الشأن الداخلي الفنزويلي، أخرها تحت عنوان المساعدة الإنسانية، معتبرًا أن سيناريوهات واشنطن فشلت في إحداث تأثير في الداخل الفنزويلي يصل لحد الثورة والغليان، كما فشلت في سيناريو التهديد بالعقوبات، فضًلا عن رفض دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية المعلنة اعترافها بخوان جوايدو التدخل العسكري في فنزويلا".