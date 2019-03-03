تسجيل
19:18 03 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    التحالف الدولي يقصف شرقي سوريا بـ"الفسفور الأبيض"... الرئاسة الجزائرية بصدد إصدار قرارات مهمة خلال ساعات

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    التحالف الدولي يقصف ريف الباغوز شرقي سوريا بـ"الفسفور الأبيض".....

    أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن التحالف الذي تقوده واشنطن، قصف منطقة مزارع الباغوز بريف دير الزور الشرقي بقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا.

    مقاتلات التحالف الدولي
    © AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP
    وكالة: مقاتلات التحالف الدولي تقصف بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض

    ونقلت "سانا" عن مصادر محلية، أن القصف جاء بذريعة محاربة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي.

    تعليقا على ذلك، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد علي مقصود، لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن الاجتماع الثلاثي بين الولايات المتحدة وقوات "قسد" وقيادات تنظيم "داعش" الإرهابي، كشف الارتباط العضوي بين الأطراف الثلاث وفق قوله.

    واعتبر أن الضربات الأمريكية على الشريط الممتد شرق الفرات من سوسة مرورًا بمنطقة هجين وحتى الباغوز تأتي تعزيز التواجد الأمريكي في هذه المنطقة السورية الغنية بالثروات والمعادن والغاز والنفط.

    الرئاسة الجزائرية بصدد إصدار قرارات مهمة خلال ساعات…

    أعلنت الرئاسة الجزائرية، أنها بصدد إصدار قرارات مهمة خلال ساعات المقبلة، وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد، على خلفية التظاخهرات الرافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

    يأتي ذلك بالتزامن مع  قرار الرئيس بوتفليقة تعيين عبد الغني زعلان، مديرا لحملته الانتخابية خلفا لعبد المالك سلال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

    اشتباكات في مظاهرات الجزائر ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة
    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
    حزب جزائري يعلن عدم مشاركته في الانتخابات بسبب بوتفليقة

    في هذا الصدد، قال مالك بلقاسم أيوب، ممثل جبهة التحرير الوطني، لبرنامج "عالم سبوتنيك"  إنه "لا أحد يعلم أسباب تعيين عبدالغني زعلان بدلا من عبدالمالك سلام في الحملة الانتخابية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لكن الرئيس بوتفليقة يعرف جيدا ماذا يفعل"، على حد قوله.

    وأشار إلى أن "شعبية عبدالمالك سلال تراجعت نوعا ما بسبب خطابه السياسي"، مضيفا " أن حملة الرئيس تحتاج إلى شخصية محبوبة وتتقن الخطاب السياسي جيدا".

    موسكو تؤكدا استعدادها إجراء مشاورات مع واشنطن حول فنزويلا…

    ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبنزيا
    © REUTERS / Andrew Kelly
    روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي للتصويت ضد المشروع الأمريكي بشأن فنزويلا

    أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، استعداد موسكو لإجراء مباحثات مع واشنطن حول فنزويلا، منددا في الوقت نفسه بالتهديدات الأمريكية لكاراكاس.

    وأعرب لافروف عن استعداد موسكو "للاستجابة لمقترح واشنطن بإجراء مشاورات ثنائية حول الوضع الفنزويلي شرط الالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأن الفنزويليين وحدهم هم من يملكون الحق في تقرير مستقبلهم".

    و قال موريس نهرا، رئيس جمعية التضامن اللبناني الفنزويلي، لبرنامج "عالم سبوتنيك" إن " مقترح الولايات المتحدة  إجراء مشاورات مع روسيا حول فنزويلا، جاء بعد فشلها في عدة  محاولات للتدخل في الشأن الداخلي الفنزويلي، أخرها تحت عنوان المساعدة الإنسانية، معتبرًا أن سيناريوهات واشنطن فشلت في إحداث تأثير في الداخل الفنزويلي يصل لحد الثورة والغليان، كما فشلت في سيناريو التهديد بالعقوبات، فضًلا عن رفض دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية المعلنة اعترافها بخوان جوايدو التدخل العسكري في فنزويلا".

    انظر أيضا:

    حزب جزائري يعلن عدم مشاركته في الانتخابات بسبب بوتفليقة
    الجزائر... مواجهات جديدة بين الشرطة ومحتجين قبيل تقديم ملف ترشح بوتفليقة
    مرشح رئاسي: مصلحة الجزائر فوق أي اعتبار والتصعيد مستمر حتى تراجع بوتفليقة
    استمرار التظاهرات بالجزائر وغموض موقف بوتفليقة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, التحالف الدولي, الجزائر, فنزويلا, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء لدار تصميم Dolce & Gabbana لمجموعة خريف/ شتاء 2019/2020 في ميلانو، إيطاليا 24 فبراير/ شباط 2019
    قطار "انتصار سوريا" في روسيا وإشعال فتيل بين الهند وباكستان... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شو هالسلحفاة الغريبة!
    سلحفاة "داعشية" مشبوهة في العراق
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    مشاريع السكك الحديدية في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك