موسكو ودمشق تطالبان الأمم المتحدة بحث واشنطن على تفكيك مخيم الركبان

دعت روسيا وسوريا الأمم المتحدة لتنبيه الولايات المتحدة بعدم قبول وجود أماكن مثل مخيم الركبان، وبضرورة حل هذه المشكلة بشكل نهائي.

جاء ذلك بعد ساعات من اتهام موسكو ودمشق للجانب الأمريكي بإحباط الجهود الرامية لإجلاء النازحين السوريين من مخيم الركبان في المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق.

وقال الخبير في القانون الدولي الإنساني نعيم أقبيق، إن موسكو ودمشق متمسكتان بالقانون الدولي ومقتنعان أن التواجد الأمريكي في التنف هو غزو ويجب أن تخرج القوات الأمريكية من الأراضي السورية، مشيرا إلى أن المنطقة يوجد بها 85 مليون سوري وتبعد 3 كيلوا متر عن الحدود مع الأردن وهي تحت سيطرة دمشق.

وأكد أن القصف الأمريكي العشوائي في المنطقة هو السبب في تهجير المدنيين من المنطقة، مؤكدا أن سوريا تلجأ دائما للمنبر الدولي وتحتكم لميثاق الأمم المتحدة الذي يحذر من الدخول لأراضي الغير بالقوة.

نتنياهو يقول إن البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط

© Sputnik . Григорий Сысоев نتنياهو لبوتين: إيران وحلفاؤها أكبر تهديد للشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد ما أسماه تهريب إيران للنفط، داعيا القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأمريكية.

وأبلغ نتنياهو ضباط البحرية الإسرائيلية، بأن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود مثلما كانت تفعل قبل إبرامها الاتفاق النووي في عام 2015، بحسب وكالة رويترز.

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الإيراني الدكتور عماد ابشانس إن تصريحات نتنياهو هي للاستهلاك الداخلي مشددا على أنه لن يتجرأ على تنفيذ أي تهديد وهو يعلم أن إيران ستقوم برد إذا ما حاول إيقاف السفن فقط وليس ضربها وقد يتسبب هذا في اندلاع حرب كبيرة.

من جهته، قال رئيس منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية النائب سمير غطاس إن تصريحات نتانياهو يجب وضعها في إطارين: الأول هو الانتخابات التي لايتمتع فيها برصيد كبير وفق استطلاعات الرأي، والثاني هو أن نتنياهو ينتدب نفسه لكي يظهر بمن يحمي المصالح الأمريكية والخليجية لذلك يدعي أن البحرية الأسرائيلية تستطيع أن تحد من نقل النفط الإيراني.

مقتل وإصابة 37 من عناصر "الحشد الشعبي" في هجوم شمالي العراق

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE مقتل وإصابة 37 من عناصر "الحشد الشعبي" في هجوم شمالي العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الخميس، مقتل وإصابة 37 من عناصر الحشد الشعبي في هجوم شمالي البلاد.

وأضافت الخلية في بيان أن "حصيلة الإعتداء الإرهابي الذي استهدف وحدة المجازين من قوات الحشد الشعبي على طريق مخمور الموصل خلال عودتهم وهم عزل، أسفرت عن استشهاد 6 مقاتلين وإصابة 31 آخرين".

تعليقا على ذلك، قال المحلل السياسى والاستراتيجى الدكتور هشام الهاشمى "إن تنظيم داعش يمر الآن بمرحلة إعادة تكوين نفسه ويركز فيها على ثلاثة أشياء هى إدارة التوحش، التمويل الذاتى وإنهاك واستنزاف القوات التى قامت بطرده من أرض التمكين والتى كان يحتلها، لذلك يقوم التنظيم بالعديد من العمليات واستهداف القوات من وقت لآخر.

فنزويلا تطرد السفير الألماني

© REUTERS / STRINGER بعد طرد السفير الألماني من فنزويلا... غوايدو يوجه دعوة جديدة إلى أوروبا

طالبت الحكومة الفنزويلية السفير الألماني لدى البلاد دانييل مارتن كرينير بمغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، بعدما اتهمته بالتدخل في شؤونها الداخلية.

من جانبها، أكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية طرد السفير من كاراكاس، مشيرة إلى أن برلين تجري مشاورات مع "حلفائها" لدراسة رد فعل محتمل على قرار الحكومة الفنزويلية.

وقال على فرحات مدير المركز العربي اللاتيني بالبرازيل، إن بعض الدبلوماسيين في كراكاس يتعاملون مع الملف الفنزويلي بشئ من عدم اللياقة، معتبرا ذهاب السفير الألماني إلي المطار لاستقبال غوايدو، يتنافى تماما مع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها في أي بلد في العالم.

وقال إن فنزويلا تريد أن ترسل رسالة للعالم وهي أنها هي التي تمسك بزمام السلطة وأنها هي التي تملك من يستمر ومن يرحل من البعثات الدبلوماسية وليس غوايدو.

تقديم: حساني بشير ودعاء ثابت وجيهان لطفي