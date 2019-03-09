تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: تركيا تعلن إطلاق عملية مشتركة مع روسيا لتسيير دوريات في إدلب السورية، استمرار الاحتجاجات في الجزائر والجيش يوجه رسالة جديدة، نصر الله يقول إن معركة مكافحة الفساد في لبنان قد بدأت.

تركيا تعلن إطلاق عملية مشتركة مع روسيا لتسيير دوريات في إدلب السورية

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن تركيا وروسيا بدأتا، عملية مشتركة لتسيير دوريات عسكرية في منطقة محافظة إدلب السورية في إطار اتفاق سوتشي بين الطرفين.

وأضاف آكار إن:"الدوريات التركية والروسية في محيط إدلب تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار بالمنطقة".

وقال عمر معربوني، الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني:

"بيان إطلاق دوريات روسية تركية مشتركة في إدلب، لم يشمل تحديد نطاق عمل هذه الدوريات، وإمكانية دخول القوات الروسية إلى أراضي داخل المنطقة العازلة، في ظل وجود جماعات إرهابية تقصف مواقع الجيش السوري والقرى والبلدات، على جوانب هذه المنطقة، حتى هذه اللحظة"

استمرار الاحتجاجات في الجزائر والجيش يوجه رسالة جديدة

احتشد مئات الآلاف من الجزائريين في شوراع العاصمة، أمس الجمعة، رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة.

واستخدمت الشرطة، الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، على الرغم من الطابع السلمي للمظاهرات.

وفي هذا الإطار يقول اللواء عبد العزيز مجاهد، القائد السابق للقوات البرية في الجيش الجزائري:

"إن هذه المظاهرات تعبر عن رأي الشعب، وإن الشعب لم ينتظر رد السلطة على طلبات المتظاهرين للخروج من الأزمة، واصفا الحشود التي خرجت أمس الجمعة بأنها قمة من جميع الجوانب، سواء وسيلة التعبير واحترام القانون، أو من ناحية تعامل الجهات الأمنية معهم، في حمايتهم وحماية ممتلكات الدولة".

وحول رسالة الجيش الجزائري للمتظاهرين، أكد مجاهد أنها رسالة واضحة، بأن الجيش والشعب أخوة في وطن واحد، وأن الجيش دائما مهمته الدفاع عن الدولة، والدفاع عن الشعب.

نصر الله يقول إن معركة مكافحة الفساد في لبنان قد بدأت

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن معركة مكافحة الفساد في لبنان، قد بدأت بالفعل، مؤكدا أن الحزب سيعزز مواقعه رغم العقوبات الأمريكية، داعيا إلى التعامل مع العقوبات باعتبارها حربا.

و توقع "نصر الله" أن تشتد العقوبات الأمريكية على الحزب وداعميه، في إشارة إلى طهران وسوريا وباقي حركات المقاومة، على حد قوله.

قال الباحث السياسي اللبناني، أنطوان خوري حرب:"إن تصريحات السيد حسن نصر الله عن مواجهة الفساد تواكب شعارات العهد الرئاسي، للرئيس ميشيل عون، في ظل التحالف السياسي القائم بين التيارين الوطني الحر وحزب الله، معتبرًا أن هذه العملية لن تكن بسيطة، ولا تعتمد على أفق طويل المدى، نظرًا لأنها ستفتح باب المواجهة بين حزب الله وحلفاءه في حركة أمل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري" وفق قوله .