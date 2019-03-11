بوتفليقة يعود إلى الجزائر وسط احتجاجات عارمة...حماس تقول إن تشكيل حكومة إشتية يعمق الإنقسام الفلسطيني

بوتفليقة يعود إلى الجزائر وسط احتجاجات عارمة

© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER رئيس الشؤون الخارجية في البرلمان السابق: بوتفليقة سيجري تعديلات في عدة مناصب خلال ساعات أو أيام

قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاد للبلاد، بعد أن أمضى أسبوعين في مستشفى بسويسرا، وسط احتجاجات حاشدة على ترشحه لفترة رئاسية خامسة.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن "الجيش والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل"، لكنه لم يشر في تصريحاته للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري بوزيان مهماه إن تصريحات رئيس أركان الجيش بشأن "رؤية موحدة مع الشعب للمستقبل" تأتي في سياق الموقف الوطني مشيرا إلى أن رسالة الجيش هي الانحياز للخيار الشعبي وهي رسالة واضحة للجميع وهو يؤكد أن الطبقة السياسية مدعوة لايجاد مخرج سليم ويعلن أنه يثمن هذا الحراك الشعبي.

الحريري يزور السعودية لأول مرة بعد تشكيله الحكومة الجديدة

يصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الرياض، الاثنين، في زيارة رسمية هي الأولى للسعودية منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

و نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سعودية أن زيارة الحريري ستستغرق يومين يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

في هذا الإطار، قال مدير مركز المشرق للشئون الاستراتيجية في بيروت سامي نادر إن زيارة الحريري هي الأول بعد تشكيل الحكومة وتأتي في إطار حاجة لبنان إلى شبكة أمان دولية في ظل أزمات حادة يمر بها لبنان خاصة أن المملكة من بين الدول الداعمة للبنان

وشدد نادر على أن تطور العلاقات بين بيروت والرياض يتوقف بشكل كبير على التزام حزب الله بسياسية النأي عن النفس وإبعاد لبنان عن الصراعات الأقيليمة خاصة أنه الفريق الأقوى في الحكومة

© Sputnik . Vladimir Fedorenko ليبيا: تعاون اقتصادي بين ليبيا والإمارات

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت "حالة النفير والطوارئ" واستدعاء "كافة وحداتها الاحتياطية"، وسط أنباء عن تقدم قوات "الجيش الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، نحو المدينة.

واعتبرت أن "ما يقوم به الجيش الليبي، من استفزاز للقوة لأكثر من مرة هو مرفوض تماما، مؤكدة أنها "لن تقف موقف المتفرج".

من جهته، قال المحلل السياسى الليبى أحمد الروياتي، "إن منطقة الجفرة — سرت " هى منطقة تماس بين القوات التابعة لحكومة الوفاق وبين القوات التابعة للقيادة فى المنطقة الشرقية تحت قيادة المشير خليفة حفتر ، مضيفا أن هناك بعض الأطراف التى تحاول جر المنطقة إلى حرب أخرى لإعادة التموضع ورسم المشهد السياسى ، عن طريق محاولة ضرب القوات فى بعضها البعض الأمر الذى يستبعده ،الروايات، بسبب وجود تنسيق بين هذه القوات وحتى وإن لم يكن معلنا.

© REUTERS / Ammar Awad انطلاقا من غزة... نتنياهو يحمل حماس المسؤولية عن أي اعتداء تتعرض له إسرائيل

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة جديدة برئاسة محمد اشتية دون توافق وطني، يُعد سلوك تفرد وإقصاء، وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة.

وأضافت أن، المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات عامة شاملة "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".

وقال المحلل السياسي مصطفى الصواف، إن حماس لم ترفض وحدها تشكيل الحكومة ولكن هناك العديد من الفصائل والقوى الفلسطينية ومنها الجهاد وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية رفضت الخطوة التي اتخذها محمود عباس لأنها لا تمثل الجميع بقدر ما تمثل وجه نظر الرئيس فقط

وأشار إلى أن حماس عبرت عن موقفها بأنها لن تتعامل أو تعترف بالحكومة داعية القوى الفلسطينية لتشكيل حكومة وحده وطنية حتى تشرف على الانتخابات وبالتالي وجود حكومة جديدة وفقا لمجريات هذه الانتخابات.

من جهته، قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني واستهداف القضية من قبل أمريكا وإسرائيل، هي التي تطلبت تشكيل الحكومة الآن.