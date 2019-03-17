تسجيل
18:32 17 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    هدوء المعارك في آخر معاقل "داعش" الإرهابي شرقي سوريا

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يشهد الجيب الأخير لتنظيم "داعش"، الإرهابي (المحظور في روسيا) في بلدة الباغوز، شرقيّ سوريا، اشتباكات متقطعة، مع "قوّات سوريا الديموقراطية"، غداة قيام "داعش" بشن ثلاث هجمات انتحارية استهدفت تجمعات للمدنيين النازحين.

    في هذا الصدد، قال إبراهيم كابان المحلل السياسي الكردي، إن قوات سوريا الديمقراطية تحاول إخراج أكبر قدر من المدنيين كما أن قوات التحالف والقوات الأمريكية تحاول أن تقضي على عناصر الصف الأول في "داعش" في المنطقة.

    مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز بسوريا
    © REUTERS / RODI SAID
    قوات سوريا الديمقراطية تقتل 15 عنصرا من "داعش" بعد صد هجوم في الباغوز
    وأضاف أن هذه المعارك حساسة جدا ومن الممكن أن تأخذ وقتا وتطول ومن الممكن أن تنتهي سريعا فجميع السيناريوهات مطروحة في الباغوز، لكن السيناريو الأقرب بحسب قول كابان هو أن تظل عناصر داعش تقاتل قوات سوريا الديمقراطية حتى أخر رمق لذا فمن الممكن أن تطول المعركة وتصبح بطيئة جدا.

    الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبوظبي بالطائرات المسيرة

    قال المتحدث باسم قوات الجيش المتحالف مع جماعة أنصار الله، يحيى سريع، إن "بحوزة قواته صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو، في إشارة إلى السعودية والإمارات، كونهما يقودان التحالف ضد الحوثيين في اليمن".

    أنصار الله
    © AP Photo / Hani Mohammed
    اليمن... "أنصار الله" تشن "عملية نوعية" على مواقع الجيش اليمني
    وقال نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمني فهمي اليوسفي، "إن الكادر الذي يعتمد عليه أنصار الله سواء في الجانب الصاروخي أو القتالي، موجود منذ الحرب الباردة، مشيرا إلى أن الحصار الذي تعرض له الشعب اليمني دفعه للإبداع وإنتاج هذه الأسلحة.

    وأكد اليوسفي جدية هذه التهديدات، التي يعتبرها حقا مشروعا للرد على جرائم قوى العدوان حسب وصفه والتي تأتي خلافا للمواثيق الدولية.

    من جانبه قال الدكتور عبدالله غانم القحطاني المحلل السياسي السعودي إن "هذا التهديد ليس بجديد، وهم يعبرون به عن ما هم فيه من صعوبات، ومن ضغوطات دولية، حيث أن الأمم المتحدة تعلم أن الحوثيين ليس لهم كلمة، ولا يمكن الوثوق بهم، معتبرا أن هذه التهديدات هي مجرد محاولة منهم، لإقناع مقاتليهم بأن لدي الحوثيين القدرة على ضرب بلدين كبيرين كالسعودية والإمارات، بينما الحقيقة أن الحرس الثوري الإيراني هو من يورد لهم هذه الصواريخ، ويطلقها من هناك"، على حد قوله.

    إيران تعتزم الكشف عن 100 مفاجأة نووية الشهر المقبل

    تعتزم إيران الكشف عن أكثر من 100 إنجاز في مختلف المجالات النووية الشهر المقبل، بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية.

    المفاعل النووي الإيراني
    © AP Photo /
    وكالة: إيران تكشف 100 مفاجأة نووية الشهر المقبل
    وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إلى أن "هذه الإنجازات تشمل مجالات عديدة بما فيها الفنية".

    وقال محمد شمص الخبير بالشئون الإيرانية إن إيران ستعلن عن 100 إنجاز نووي في التاسع من أبريل/نيسان بمناسبة اليوم الوطني للطاقة النووية في إيران وذلك في إطار وحدود الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الغربية، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات لا تخرق الاتفاق النووي.

    وأضاف شمص أن هناك العديد من الرسائل أرادت إيران إرسالها للشركاء في الداخل والخارج، فعلى المستوى الداخلي للتأكيد على الحق النووي الإيراني لامتلاكها الطاقة النووية لأغراض سلمية وعلى المستوى الخارجي فهى رسالة للشركاء الأوروبيين بالدرجة الأولى بأن وضع إيران لا يمكن أن يحتمل الإطالة في أمد تنفيذ الآلية المالية التي تحدث عنها الشركاء الأوربيون وبالتالي فهناك مهلة محددة وأن صبر إيران قد ينفذ إذا تأخر موعد الإلتزام بالآلية المالية المشتركة بينها وبين الغرب نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة.

    انظر أيضا:

    اليمن... "أنصار الله" تشن "عملية نوعية" على مواقع الجيش اليمني
    ألوية العمالقة تتهم "أنصار الله" بقصف مواقع تابعة لها في الحديدة غربي اليمن
    "أنصار الله" تعلن إسقاطها 19 مروحية أباتشي وتدمير آلاف المدرعات والدبابات للتحالف
    قوات سوريا الديمقراطية تقتل 15 عنصرا من "داعش" بعد صد هجوم في الباغوز
    خبير سوري: الباغوز حرب وهمية بإخراج أمريكي
    الكلمات الدلالية:
    تنظيم داعش, أنصار الله, السعودية, إيران, اليمن, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فنانون روس من مسارح الشوارع خلال العرض في ساحة تياترالنايا في سوتشي.
    من تغيرات يشهدها "بلد المليون شهيد" إلى "يوم أسود" في نيوزيلندا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة...دولة المحبة والسلام!
    الولايات المتحدة... دولة المحبة والسلام
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك