هدوء المعارك في آخر معاقل "داعش" الإرهابي شرقي سوريا

في هذا الصدد، قال إبراهيم كابان المحلل السياسي الكردي، إن قوات سوريا الديمقراطية تحاول إخراج أكبر قدر من المدنيين كما أن قوات التحالف والقوات الأمريكية تحاول أن تقضي على عناصر الصف الأول في "داعش" في المنطقة.
الحوثيون يهددون باستهداف الرياض وأبوظبي بالطائرات المسيرة
قال المتحدث باسم قوات الجيش المتحالف مع جماعة أنصار الله، يحيى سريع، إن "بحوزة قواته صور جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت والقواعد العسكرية التابعة للعدو، في إشارة إلى السعودية والإمارات، كونهما يقودان التحالف ضد الحوثيين في اليمن".
وأكد اليوسفي جدية هذه التهديدات، التي يعتبرها حقا مشروعا للرد على جرائم قوى العدوان حسب وصفه والتي تأتي خلافا للمواثيق الدولية.
من جانبه قال الدكتور عبدالله غانم القحطاني المحلل السياسي السعودي إن "هذا التهديد ليس بجديد، وهم يعبرون به عن ما هم فيه من صعوبات، ومن ضغوطات دولية، حيث أن الأمم المتحدة تعلم أن الحوثيين ليس لهم كلمة، ولا يمكن الوثوق بهم، معتبرا أن هذه التهديدات هي مجرد محاولة منهم، لإقناع مقاتليهم بأن لدي الحوثيين القدرة على ضرب بلدين كبيرين كالسعودية والإمارات، بينما الحقيقة أن الحرس الثوري الإيراني هو من يورد لهم هذه الصواريخ، ويطلقها من هناك"، على حد قوله.
إيران تعتزم الكشف عن 100 مفاجأة نووية الشهر المقبل
تعتزم إيران الكشف عن أكثر من 100 إنجاز في مختلف المجالات النووية الشهر المقبل، بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية.
وقال محمد شمص الخبير بالشئون الإيرانية إن إيران ستعلن عن 100 إنجاز نووي في التاسع من أبريل/نيسان بمناسبة اليوم الوطني للطاقة النووية في إيران وذلك في إطار وحدود الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الغربية، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات لا تخرق الاتفاق النووي.
وأضاف شمص أن هناك العديد من الرسائل أرادت إيران إرسالها للشركاء في الداخل والخارج، فعلى المستوى الداخلي للتأكيد على الحق النووي الإيراني لامتلاكها الطاقة النووية لأغراض سلمية وعلى المستوى الخارجي فهى رسالة للشركاء الأوروبيين بالدرجة الأولى بأن وضع إيران لا يمكن أن يحتمل الإطالة في أمد تنفيذ الآلية المالية التي تحدث عنها الشركاء الأوربيون وبالتالي فهناك مهلة محددة وأن صبر إيران قد ينفذ إذا تأخر موعد الإلتزام بالآلية المالية المشتركة بينها وبين الغرب نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة.
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