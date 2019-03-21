تسجيل
17:59 21 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    ترامب يقرر الإبقاء على 400 جندي أمريكي في سوريا... الجيش الجزائري والحزب الحاكم يدعمان المحتجين

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    مواضيع الحلقة: ترامب يقرر الإبقاء على 400 جندي أمريكي في سوريا؛ رئيس أركان الجيش الجزائري والحزب الحاكم يدعمان المحتجين؛ رغم العقوبات...أمريكا تسمح مجددا للعراق بشراء الكهرباء الإيرانية

    ترامب يقرر الإبقاء على 400 جندي أمريكي في سوريا

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © AFP 2019 / Jim WATSON
    ترامب يعد بالقضاء على آخر معقل لداعش في سوريا مساء اليوم
    أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نيته الإبقاء على 400 جندي أميركي في سوريا، من بينهم 200 جندي قرب "الحدود الإسرائيلية"، في إشارة إلى المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل.

    وكشف ترامب خارطة لسوريا، قال إنها تظهر مدى التقدم الكبير الذي أُحرز في القضاء على تنظم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) مند وصوله إلى الرئاسة.

    وقالت الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة عبير كايد، إن ترامب قرر الإبقاء على القوات الأمريكية في سوريا نتيجة ضغوط من المؤسسة العسكرية وبعد الافادة التي قدمها قائد القوات المركزية للكونجرس حول عدم تمكن قوات التحالف من القضاء على "داعش"، المحظور في روسيا.

    وأشارت إلى أن أن هدف وجود القوات الأمريكية في سوريا هو تعطيل  تحرك قوات الجيش السوري، وأيضا من أجل استمرار الصراع بين  الحكومة والمسلحين والأكراد.

    رئيس أركان الجيش الجزائري والحزب الحاكم يدعمان المحتجين

    مظاهرات حاشدة في الجزائر احتجاجا على عبد العزيز بوتفليقة
    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
    صحفية جزائرية: الجيش يدعم تنحي بوتفليقة وتوقعات بتنحيه قبل انتهاء فترته الرئاسية
    قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن الشعب عبر عن أهداف نبيلة، في أقوى إشارة على دعم الجيش للاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. إلى ذلك، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، انحيازه للمحتجين بعد اجتماع لكبار مسؤوليه

     في هذا الإطار، تعتقد حدة حزام، الكاتبة الصحفية الجزائرية ومديرة تحرير جريدة الفجر، أن "إعلان حزب جبهة التحرير الوطني ومساندته للحراك الشعبي يعتبر تخليا عن الرئيس بوتفليقة ، لكن هذا تأخر كثيرا، في ظل انسحاب أهم المساندين للرئيس وإعلانهم الانضمام لحراك الشارع".

    وقالت إن "الرئيس ربما ينسحب قبل موعد انتهاء فترة عهدته في 28 من أبريل القادم، وفي حالة الوصول للموعد سنكون في فراغ دستوري ولهذا وجب تنحيه بتطبيق المادة 102 التي تنص على انسحاب الرئيس في حالة مرضه"، موضحة أنه "سيخلفه عند التنحي رئيس مجلس الأمة لمدة قصيرة وبعدها تنظم الانتخابات".

    رغم العقوبات…أمريكا تسمح مجددا للعراق بشراء الكهرباء الإيرانية

    الحدود العراقية السورية
    © AFP 2019 /
    بعد اجتماع رؤساء أركان سوريا والعراق وإيران... خبير عسكري: التحالفات قرارات سيادية
    أعلنت الولايات المتحدة استمرار إعفاء العراق من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران ومواصلة شراء الكهرباء الإيرانية لمدة تسعين يوما إضافية.

    ويستهدف الإعفاء الأمريكي مساعدة العراق في تغطية عجز إمدادات الكهرباء، وهو ما يعني استمرار إعفاء بغداد من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على قطاع الطاقة الإيراني بشكل خاص.

     في هذا الصدد، قال المحلل السياسي العراقي، حسين الكناني، إن "الولايات المتحدة أيقنت أنها لن تجبر العراق أن يستجيب لعقوباتها أحادية الجانب التي فرضتها على الجمهورية الإيرانية وأن هذه العقوبات غير مجدية وأنها لا يمكن أن تخضع إيران لرغبتها".

    وأشار إلى أن "حاجة العراق الملحة، تقتضي التعامل العراقي مع إيران خاصة وأن حجم التبادل بينهما يبلغ 12 مليار وقد يصل إلى 20 مليار بعد زيارة الرئيس روحاني إلى بغداد، إضافة إلى وجود الكثير من المنافذ بين البلدين للتبادل التجاري، وعليه اضطرت الولايات المتحدة لرغبات بغداد".

    الكلمات الدلالية:
    الجزائر, العراق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات يرتدين الزي التقليدي في أستانا خلال الاحتفالات في عيد نفروز في كازاخستان
    احتفالات بعيد النيروز وأولى أيام الربيع
    نتنياهو يتسول الجولان...هل بعترف العالم بها إسرائيلية؟
    بيبي يتسول الجولان...هل يعترف العالم بها إسرائيلية
    القرم بعد 5 سنوات
    القرم بعد 5 سنوات
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك