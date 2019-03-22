إدانة دولية لاعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان... وعون يرفض عقوبات أمريكا على "حزب الله"

مواضيع الحلقة: إدانة دولية لإعلان ترامب اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان؛ حداد وطني في العراق على ضحايا غرق عبارة في نهر دجلة والذي بلغ عددهم 100 شخص؛ الرئيس عون يستبق زيارة بومبيو للبنان بقوله إن العقوبات الأمريكية على "حزب الله" تضر لبنان ككل.

إدانة دولية لإعلان ترامب اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

© AFP 2019 / Jalaa Marey دمشق توجه رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص تصريحات ترامب حول الجولان

أدانت سوريا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اعترف فيها بالسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان . وقالت الخارجية السورية إن الموقف الأمريكي تجاه الجولان السوري المحتل يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981. مشيرة الى أن الشعب السوري أكثر عزما على تحرير هذه البقعة من التراب الوطني السوري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تغيير وضع هضبة الجولان سيمثل انتهاكا مباشرا لقرارات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إن هذا الاعتراف غير مشروع وغير مقبول ولا يغير حقيقة أنها تنتمي لسوريا.

من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن أي اعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان سيمثل ردة خطيرة في موقف الولايات المتحدة من الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف أبو الغيط أن الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة

بينما أشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار وقال إنه قرار تاريخي مثل قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ويعطي من خلاله الرئيس ترامب رسالة الى العالم بأنه يقف بجانب دولة إسرائيل .

وقال عضو البرلمان العربي الخليل عطية لعالم سبوتنيك إن تصريحات ترامب بشأن الإعتراف بأن هضبة الجولان اسرائيلية ما هى إلا تصريحات رعناء لا تستند إلى الشرعية أو القانون الدولي، فهو يمارس أفعال وأقوال ليس لها علاقة بالواقع. والبرلمان العربي يرفض هذه الإجراءات الأحادية المبنية لإرضاء اللوبي الصهيوني اليهودي ودعم نتنياهو اليميني المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية،

وأشار الخليل هذه التصريحات تصب في صالح الإنتخابات الإسرائيلية فقط ومن المفترض أن تقابلها ردة فعل عربية وعالمية لمناهضة هذه التصريحات، وأضاف أنه منذ مجئ ترامب إلى سدة حكم أمريكا وأشعل الإضطرابات واتخذ عدة اجراءات غير مقبولة مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأكد الخليل أن الجولان أرض عربية لن يتم التنازل عنها تحت أي ظرف تقع تحت الإحتلال فقط والإحتلال زائل وهذه التصريحات غير مقبولة.

بينما قال مصعب الحلبي عضو مجلس الشعب السوري لـ "عالم سبوتنيك" إن موقف الدولة السورية والشعب السوري صريح وواضح تجاه مسألة هضبة الجولان المحتلة من قبل اسرائيل، فالإدارة الأمريكية تساند بقوة بل وتعمل لحساب الإدارة الإسرائيلية، فما فعله ترامب ليس مفاجأة لأن اللوبي الصهيوني هو الذي جاء بترامب لحكم الولايات المتحدة الأمريكية، أما بالنسبة للجولان فهى أرض عربية سورية ليس فقط من حيث الهوية ولكن من حيث الأرض أيضا وكل هذه الإجراءات أو التصريحات لن تغير من الواقع، وأضاف الحلبي أنه منذ 52 عاما رفض الشعب السوري والدولة السورية كل أنواع التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف الحلبي أن سوريا أدانت تصريحات ترامب بأشد العبارات وبالنسبة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة فهى واضحة في هذا السياق فقد كان هناك قرار إلغاء للقرار الاسرائيلي لعام 81 وهو ضم الجولان وتم اعتباره قرارا لاغيا وقد صدر عن مجلس الأمن و وافق عليه جميع أعضائه كما أكد ضرورة وجود مقاومة مسلحة تقف في وجه الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل للحد من السطو والعنجهية التي تمارس ضد الدول العربية.

حداد وطني في العراق على ضحاية غرق معدية بنهر دجلة والذي بلغ عددهم 100 شخص

© REUTERS / STRINGER إعلان الحداد العام في العراق على ضحايا عبارة الموصل

إرتفع عدد ضحايا حادث إنقلاب العبارة السياحية في نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية إلى 100 شخص معظمهم من النساء والاطفال حسب أحدث احصائية. وأسفر الحادث أيضا عن فقدان 55 شخصاً، في حين تم إنقاذ 67 آخرين. وأصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مرسوما بإعلان حداد وطني لمدة ثلاثة ايام. وقال خلال زيارته للمصابين في مستشفي السلام بالموصل إن العدالة ستأخذ مجراها، وإن المقصرين سينالون جزاءهم وفق القانون.

قال د. ماجد شنكَالي، النائب السابق عن محافظة نينوى، إن "المسؤول عن غرق عبارة الموصل هو من منح إيجازة لهذه العبارة وهي لا تصلح لركوب السياح"، موضحا أن "سعة العبارة المفترضة 50 شخصا ولكن تم إركاب من يقارب 200 شخص فبالتأكيد لن تتحمل هذا العدد الكبير".

وأشار إلى أن "كل الإيجازات التي تُمنح في أغلب محافظات العراق يشوبها الكثير من الفساد لعدم وجود رقابة عليها وتعرض سلامة المواطنين للخطر".

الرئيس عون يستبق زيارة بومبيو للبنان بقوله إن العقوبات الأمريكية على "حزب الله" تضر لبنان ككل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن العقوبات الأمريكية على " حزب الله " تضر لبنان ككل وذلك في تصريحات له يوم الخميس قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبنان يوم الجمعة.

وتصنف الولايات المتحدة "حزب الله" كمنظمة إرهابية، وتفرض عليه عقوبات مالية متزايدة في إطار جهود التصدي لطهران. وذكر مكتب الرئاسة أن عون قال لوسائل إعلام روسية في لبنان "أصبح لبنان ضمن الحصار المفروض على الآخرين ولاسيما على إيران، وهو يمر نتيجة لذلك بأزمة كبيرة".

وقال د. علي رحال، عضو المكتب السياسي لحركة "أمل" لـ"عالم سبوتنيك" إن "العقوبات الأمريكية على حزب الله لا تطال جهة واحدة ولا يمكن أن تطال شريحة واحدة دون باقي الشرائح"، موضحا أن "هذه العقوبات تطال كل لبنان وسيتأثر بها الشعب اللبناني بشكل واضح".

ودعا رحال "الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة سياستها الخارجية خاصة"، مشيرا إلى أن "حزب الله يقاوم عدو محتل".

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