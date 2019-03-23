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17:16 23 مارس/ آذار 2019
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    عالم سبوتنيك

    "قسد" تعلن هزيمة "داعش" في الباغوز... عبد المهدي يصل القاهرة... أمريكا قد توقف تسليم "إف-35" لتركيا

    عالم سبوتنيك
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    "قسد"، تعلن هزيمة "داعش" في آخر معاقله في الباغوز شرق سوريا...

    قوات سوريا الديمقراطية في الباغوز
    © REUTERS / Rodi Said
    "قسد" تعلن نصرها النهائي على "داعش" في سوريا
    أعلن الناطق باسم "قوات سوريا الديمقراطية" مصطفى بالي، تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في آخر معاقله بمدينة الباغوز شرق سوريا.

    وأضاف في تغريدة له على "تويتر" إنه "بعد سنوات من التضحيات الكبرى قد تم إزالة دولة الخلافة المزعومة، وتعهد مجددا بمواصلة الحرب وملاحقة فلول "داعش" حتى القضاء التام عليهم".

    وقال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطي، إن "تنظيم داعش الإرهابي لم يبق له أرضًا يقيم عليها أو يتواجد بها، كما كان في السابق، فقد أعلن في خلافة وتمدد بها، لكن اليوم يخسر كل شيئ في معاقله، ويقتصر وجوده في حالتين فقط، الأولى أن بعض أفراده اختفوا بين الأهالي، بسبب ظروف المواجهات والحرب؛ ليظهروا ثانية، عبر خلايا نائمة أو ذئاب منفردة".

    وأضاف درار في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك" المذاع عبر أثير راديو "سبوتنيك" قائلًا:"النقطة الثانية تتمثل في وجود العقل الداعشي داخل الأذهان، وهم أيضًا خلقوا ذاكرة داعشية عن جيلين من النساء والأطفال، ولا يمكن غسل هذه الأثار بسهولة، لذلك فالمعركة القادمة تستهدف الحرب الذهنية، إضافة إلى متابعة الفلول".

    رئيس الوزراء العراقي، يلتقي الرئيس المصري بالقاهرة في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه…

    مطار القاهرة
    YouTube.com
    رئيس الوزراء العراقي يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

    التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، في أول زيارة له إلى خارج العراق منذ تسلمه المنصب رسميا في 24  تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

    وأعلن عبد المهدي، في بيان له، عن عقد لقاء ثلاثي سيجمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

    في هذا الصدد، قال نسيم عبدالله، عضو تحالف الفتح بالبرلمان العراقي، إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي لمصر تأتي لمحورية البلدين في المنطقة مع أهمية التواصل بين البلدين في هذه المرحلة بعد ما شهده العالم العربي من أحداث طيلة الأعوام السابقة في ظل غياب البلدين".

    وأوضح أن "ملفات الاقتصاد والأمن والأوضاع في المنطقة ككل ستتصدر مباحثات الجانبين بالإضافة إلى اللقاء الثلاثي الذي يضم الملك الأردني عبدالله بن الحسين"، مشيرا إلى أن "هناك بوادر إيجابية ستنعكس حتما إيجابيا على المستوى الاقتصادي والسياسي في المرحلة القادمة".

    أمريكا قد توقف قريبا الاستعدادات لتسليم مقاتلات إف-35 لتركيا…

    منظومة الدفاع الجوي إس-400
    © Sputnik . Alexey Malgavko
    تركيا: نعمل على حل مسألة شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية

    نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة قد توقف قريبا الاستعدادات الجارية لتسليم تركيا مقاتلتين من طراز "أف-35".

    و أكدت الولايات المتحدة إن حصول تركيا على المنظومة الدفاعية "إس 400" الروسية سيكون له تداعيات سلبية على علاقات البلدين، مشيرة إلى أن أنقرة لا يمكنها أن تملك هذه الطائرة المقاتلة إف 35 التي تعتبر الأحدث والأكثر تطوراً في العالم ونظام "إس-400" الروسي.

    في هذا الإطار، قال جلال سِلمي، الباحث في العلاقات الدولية، إن "هناك عدة عوامل تحيط بمسألة إصرار واشنطن على وقف تسليم طائرة إف-35 لأنقرة، أبرزها تخوف واشنطن من تحول الحدث إلى التسويق العالمي لمنظومة الدفاع الروسية "إس 400".

    وأشار إلى أن "عضوية تركيا في الناتو واهتمامها بالأسلحة يجعلها تهتم بالسلاح الروسي بدرجة عالية ويفتح الباب للترويج للسلاح الروسي لدى تركيا وغيرها من الدول الأعضاء في الناتو التي تسعى للحصول على المنظومة الروسية".

    انظر أيضا:

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    أخبار العالم, قوات سوريا الديمقراطية, تركيا, العراق, سوريا, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية
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