الأطراف اللبنانية تسلم بمبادرة روسيا لإعادة النازحين السوريين... برلماني جزائري: خطوة الجيش مهمة لكنها غير كافية

موضوعات حلقة اليوم: بدء تسيير دوريات تركية وروسية منفصلة في تل رفعت شمالي سوريا؛ بوتين وعون يتفقان على تفعيل التنسيق الثلاثي مع سوريا؛ أويحيى يوصى بوتفليقة بالاستقالة والجيش يدعو لتحرك دستوري.

بدء تسيير دوريات تركية وروسية منفصلة في تل رفعت في شمال سوريا

© REUTERS / Arif Hudaverdi Yaman وزير الدفاع التركي يدعو واشنطن لسحب الأسلحة من الأكراد وإخراجهم من منبج

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، تسيير دوريات روسية تركية منسقة ومنفصلة في مدينة تل رفعت شمال سوريا التي يسيطر عليها مقاتلون أكراد.

وقالت الوزارة في بيان: "لضمان (تطبيق) وقف النار في تل رفعت، ولضمان الاستقرار وتلافي حصول اعتداءات ضد عناصرنا، بدأت القوات المسلحة التركية والروسية دورياتها الأولى المنسقة والمنفصلة.

تعقيبًا على ذلك، قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، إن" تل رفعت كانت نقطة خلاف بين الأطراف الفاعلة الأساسية، لذلك فالاتفاق حول تسيير دوريات منفصلة مهم في هذه الفترة، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة".

وأضاف أوغلو في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك": " لذلك اتجه الطرفان إلى حلول لمصلحة تركيا، بالتنسيق مع روسيا، بهدف ضمان وقف إطلاق النار في منطقة تل رفعت، وتوفير الأمن ومنع الهجمات على المواطنين، فتركيا لا تريد السماح بتهديد حزب العمال الكردستاني للأمن القومي التركي، في شمال وشرق الفرات، لذلك استلزم ذلك تفاهمات سياسية مع روسيا، مع وجود حلول سياسية في الأفق للأزمة السورية".

وأشار إلى المنطقة تتواجد فيها القبائل العربية وخاصة في تل رفعت ومنبج وباتجاه الساحل، لذلك التفاهم مع القبائل العربية المنتشرة مهم؛ لتسيير هذه الدوريات المشتركة بأمان، موضحا أن مهمة هذه الدوريات المشتركة ستكون في فترة زمنية معينة، وهذا مرتبط بالأجواء العامة، وبالحل السياسي في سوريا، والتوافق الغربي، فكلما إقترب الحل السياسي كلما كان خروج القوات المتواجدة من الدول الأخرى أقرب —وفق قوله.

بوتين وعون يتفقا على تفعيل التنسيق الثلاثي مع سوريا

© Sputnik . Alexander Andreychenko بالفيديو... عون يكشف عن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة من اللاجئين السوريين في لبنان

حيث اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين واللبناني ميشيل عون على "تعزيز التعاون بين لبنان وروسيا انطلاقا من الزيارة الرئاسية الى موسكو، والتي رسمت اطارا جديدا للعلاقات في المجالات كافة".

كما توافقا على "تفعيل التنسيق الثلاثي بين روسيا لبنان وسورية لاتخاذ اجراءات اضافية لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم".

تعليقًا على ذلك، قال حميدي العبدالله، الباحث والمحلل السياسي اللبناني، إن" بلاده بدأت في ابتداع مجموعة من الوسائل والأساليب؛ لتطبيع العلاقات مع سوريا، تمثلت في تكليف مدير الأمن العام بتيسير العملية، وقد سلمت الأطراف اللبنانية المختلفة، بما فيها رئيس الوزراء سعد الحريري بضرورة التعامل الإيجابي مع المبادرة الروسية؛ لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان".

وحول مميزات تفعيل التنسيق الثلاثي بين روسيا وسوريا ولبنان، أوضح العبدالله، أن أهم مميزات تفعيل التنسيق الثلاثي تتمثل في دور لبناني بارز في عملية إعادة الإعمار داخل سوريا، مشيرًا إلى وجود ركود في قطاع العقارات داخل لبنان؛ بسبب حالة الأشباع و توقف قروض الإسكان الميسر، والتي كانت تقدم من قبل المصارف اللبنانية، وبالتالي فإن شركات العقارات البنانية لديها مصلحة كبيرة في عملية إعادة الاعمار السورية-وفق تعبيره.

أويحيى يوصى بوتفليقة بالاستقالة والجيش يدعو لتحرك دستوري

Anis Belghoul أحمد أويحيى يوصي بوتفليقة بالاستقالة ويرحب بدعوة رئيس الأركان الجزائري

حيث قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر اليوم الأربعاء إن رئيسه أحمد أويحيى أوصى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة.

وكان رئيس أركان الجيش دعا يوم الثلاثاء إلى تحرك دستوري وفق المادة 102 من الدستور؛ لإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

تعقيبًا على ذلك، قال سليمان شميم، النائب بالبرلمان الجزائري، و رئيس تحرير جريدة الرائد الجزائرية السابق، إن" المادة رقم 102 تتحدث عن تفعيل منصب الرئيس بعد الاستقالة، مشيرًا إلى أهمية خروج الرئيس بشكل مشرف، ثم إعلان شغور منصب الرئاسة لمده 24 ساعة، ومن ثم يتولى رئيس مجلس الأمه القيادة لمده 45 يوما".

وأكد شميم في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن صاحب القرار هو المجلس الدستوري الذي تخطره المؤسسات بهذا الشغور في مقعد الرئاسة، منوهًا إلى تحفظ الحراك والمعارضة من أن الذي سياتي بعد الرئيس قد يكون له ولاءات بالعهد السابق.

وتوقع شميم، أن تشهد الجزائر حوارات في المرحلة القادمة للتوافق بين كل القوي بما فيها المعارضة والحراك، مضيفًا " الحالة الجزائرية ليست تنافسية، إنما هي حالة الحرص على البحث عن مرشح توافقي يرضي كل الأطراف، وأن من السابق لأوانه، الحديث عن شخصيات مرشحة للرئاسة".

واعتبر أن الخطوة التي اتخذها الجيش مهمة ولكنها ليست كافية، مشددًا على أهمية أن يتولى وجه جديد قيادة البلاد.

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