لبنان يتخوف من نفس سيناريو الجولان... تمديد ألمانيا حظر تصدير السلاح للسعودية

تدور حلقة اليوم حول ثلاثة مواضيع رئيسية: ترقب للقمة العربية في تونس وما تسفر عنه حول أزمات المنطقة؛ لبنان يتخوف من نفس سيناريو الجولان مع مزارع شبعا؛ تمديد ألمانيا حظر تصدير السلاح للسعودية رغم الضغوط وخسائر بالمليارات.

ترقب للقمة العربية في تونس وما تسفر عنه حول أزمات في المنطقة

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI تونس: الجولان عربية والقرار الأمريكي باطل ونعمل ضده في المحافل كافة

انطلقت اليوم أولى فعاليات القمة العربية الثلاثين في تونس باجتماع وزراء الخارجية العرب وسط الكثير من الأزمات المحيطة بالمنطقة حيث تبرز العديد من الملفات على مائدة القمة ويأتي على رأسها مؤخر قضية الجولان المحتلة واعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة اسرائيل عليها بالاضافة الى الملفات الأخرى مثل الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية وغيرها من الملفات.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيني إن بلاده ستعمل مع دول عربية أخرى لاحتواء تداعيات قرار أمريكا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

بينما جدد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف،رفض بلاده لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان، وندد كذلك بما وصفه بـ "التدخلات" الإيرانية في شؤون الدول العربية.

وفي حديث خاص لـ"عالم سبوتنيك" قال سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربي، إن "مؤتمر القمة العربية يعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات جسام تمر بالأمة العربية، في مقدمتها قضية القدس والقرار الأمريكي الجائر بنقل سفارتها إلى القدس". مشيرا إلى أن "موضوع الجولان وهي المفاجأة الثانية التي صدرت من الإدارة الأمريكية والتي وجه فيها رسالة بشرعنة الاحتلال".

وذكر الجمال أن "التعاون في مكافحة الإرهاب ستكون إحدى القضايا المهمة المطروحة على القمة العربية سواء كان الإرهاب من التنظيمات الإرهابية أو من الممولين والداعمين.

لبنان يتخوف من نفس سيناريو الجولان مع مزارع شبعا

© AP Photo / تخوف لبناني من إمكانية إعلان ترامب سيادة إسرائيل على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

بدأت تظهر مخاوف لبنانية على مزارع شبعا المحتلة حيث الخشية من تكرار نفس سيناريو إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتراف إدارته بسيادة إسرائيل على الجولان ، وهي أراضٍ لبنانية محتلة تعتبرها إسرائيل جزءاً من الجولان.وتنطلق المخاوف اللبنانية من أنه حين طالب لبنان بمزارع شبعا وكفر شوبا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، كان جواب الأمم المتحدة أنها أرض مرتبطة بالجولان.وتقع مزارع شبعا المحتلة على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري،. وقد احتلت إسرائيل هذه المزارع في العام 1967، علماً بأنه قبل العام 2000 كان هناك نوع من الخلاف حول ما إذا كانت تابعة للبنان أم لسوريا، نظراً لتداخل الأراضي بين البلدين وعدم ترسيمها بشكل رسمي. لكن بعد تحرير الجنوب اللبناني، وانسحاب إسرائيل، خرجت سوريا لتعلن «لبنانية» مزارع شبعا.

وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال رياض قهوجي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري: "إنه كان هناك دائما خلاف حول لبنانية هذه الأراضي، فمن وجهة نظر الجانب اللبناني وبحسب الخرائط والوقائع فهى أراضٍ لبنانية، علما بوجود نزاع حدودي بين سوريا ولبنان في الخمسينات وكان هناك رفض لترسيم الحدود بين البلدين مما سمح لسوريا في العقود الأخيرة باحتلال أراضٍ من لبنان ومن ضمنها كانت مزارع شبعا وقرية الغجر والتي تتواجد على حدود الجولان المحتل وعندما قامت إسرائيل بإحتلال الجولان عام 67 احتلت من بينها أراضي مزارع شبعا وقرية الغجر وبالتالي اعتبرت إسرائيل هذه الأراضي جزءا من الجولان بعد إعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأضاف: "أن هذا الموقف ليس جديدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل بل هو موقف قديم منذ حرب 1967 ،وقت إعلان اسرائيل بضم الجولان وشبعا لتصبحا جزءا من الأراضي الإسرائيلية ومع عدم إعلان أمريكا الأراضي التي تتبع السيادة الاسرائيلية تحديدا فمن المتوقع أن تنضم شبعا للجولان".

تمديد المانيا حظر تصدير السلاح للسعودية رغم الضغوط وخسائر بالمليارات

مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى 30 أيلول /سبتمبر

وتقرر فرض الحظر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في خطوة أثارت انتقاد الحلفاء الأوروبيين إذ أنها تعطل طلبيات عسكرية بمليارات الدولارات بما في ذلك صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض في اتفاق تقوده شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية حيث تشارك المانيا بنسبة في عملية التصنيع.

وقال الدكتور عبد الله العساف الكاتب والمحلل السياسي السعودي في حديثه لعالم سبوتنيك إن دوافع ألمانيا من وراء قرارها بحظر تصدير السلاح إلى المملكة دوافع انتخابية وتكمن وراءها أياد خفية وضغوط خارجية على ألمانيا، والمال القطرى واضح جدا فى هذه القضية، مشيرا إلى أن الدافع الأخلاقى الذى تتحدث عنه ألمانيا ستار يخفى وراءه هذه الدوافع.

وأردف العساف: أن السعودية ليست فى حاجة لممارسة ضغوط على ألمانيا لا بشكل مباشر ولا من خلال دول أخرى مختلفة مع ألمانيا مثل بريطانيا، لأن الخاسر الوحيد هنا هى ألمانيا التى هي بحاجة إلى تسويق منتجاتها من السلاح إلى السعودية وإلى تشغيل مصانعها وأياديها العاملة.

وأضاف الدكتور عبد الله العساف أن أمام المملكة خيارات كثيرة وأسواق السلاح الأخرى موجودة مثل روسيا والصين وأوربا الشرقية وغيرها.

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