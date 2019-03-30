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    عالم سبوتنيك

    التحضير لاستفزاز كيميائي في إدلب... بوتين يحذر من التدخل في فنزويلا... العراق واحتياجاته للكهرباء

    عالم سبوتنيك
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    المخابرات الغربية تشارك في التحضير لاستفزاز كيميائي في إدلب...

    إدلب
    © AFP 2019 / Omar Haj Kadour
    المصالحة الروسي: استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
    أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن لديه معلومات تفيد بوصول عملاء من المخابرات الفرنسية والبلجيكية إلى محافظة إدلب شمالي سوريا للتحضير لاستفزاز باستخدام مواد كيميائية سامة، واتهام روسيا وسوريا بتنفيذها.

    وأضاف البيان أن اجتماعا لممثلي المخابرات الفرنسية والبلجيكية، مع القادة الميدانيين لجماعتي "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" الإرهابيتين وممثلي منظمة "الخوذ البيضاء" في إدلب، حدد أيضا مكافآت قدرها 100 دولار لكل شخص يشارك في تصوير مقاطع فيديو للتمثيلية.

    في هذا السياق يقول الخبير العسكري والاستراتيجي عمر معربوني " إن هذه الحجة التي ينتهجها أعداء سوريا اتضح أمام العالم أنه يتم فبركتها من قبل منظمات إرهابية تستخدم المنصات الإعلامية للترويج لها كما حدث سابقا في خان شيخون والغوطة الشرقية".

    ودعا معربوني إلى المساهمة في صد هذه الهجمات من خلال كشف هذه الفبركات وفضحها دائما أمام العالم مؤكدا أن الجيش العربي السوري ربما يضطر إلى القيام بعملية عسكرية محدودة على خط التماس مع هذه المنظمات الإرهابية التي تقوم بهذه المسرحيات كل فترة.

    بوتين يحذر من التدخل في فنزويلا وواشنطن تحشد حلفاءها ضد كاراكاس…

    ترامب أمام مؤتمر لناشطين من اليمين المحافظ في اوكسون هيل بولاية ماريلاند
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    ترامب: قد أبحث مع بوتين القضية الفنزويلية

    أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن قلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومجلس الأمن الروسي لنيّة بعض الدول التدخل في شؤون فنزويلا، واستمرارها في إصدار تصريحاتها بهذا الصدد.

    جاء ذلك، في أعقاب تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها، وستحشد تحالفا دوليا ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لإجباره على الرحيل عن السلطة.

    وفي هذا السياق، قال عضو جمعية الصداقة اللبنانية الفنزويلية، غالب نور الدين "إن القناعات تزداد حول إمكانية تدخل الولايات المتحدة عسكريا في فنزويلا، وإن الموقف الروسي من هذا الأمر، يعطي طمأنة للشعب الفنزويلي وشعوب أمريكا اللاتينية بوجه عام، كما يعطيهم الأمل في مواجهة هذا التنين، في إشارة إلى أمريكا".

    وحول التحالف الدولي الكبير الذي يشير إليه ترامب لمواجهة فنزويلا أشار نور الدين إلى أنه ليس كبيرا كما يدعي، مؤكدا أن أمريكا اللاتينية ليست كلها مع واشنطن، مضيفا أن هناك قوى عظمى أخرى مثل الصين وروسيا تقف ضد رغبة ترامب في التدخل العسكري في فنزويلا.

    بغداد تؤكد أنها لن تستغني عن كهرباء إيران قبل 3 سنوات…

    محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
    خطة إيرانية لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء في العراق

    طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خلال زيارة إلى واشنطن، الإدارة الأمريكية بتمديد الإعفاء الممنوح لبلاده من العقوبات المفروضة على إيران لأنّ بغداد لا يمكنها الاستغناء عن استيراد الكهرباء من إيران قبل ثلاث سنوات.

    وأضاف أنه "بعد هذه السنوات الثلاث، قد نرى عراقاً مستقلاً اقتصادياً ولا نعود بحاجة إلى استيراد الكهرباء من بلد آخر، و دعا الولايات المتّحدة إلى دراسة الخطوات التي تتّخذها وتداعياتها.

    في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي "سرمد البياتي إن "العراق يعاني من بنية تحتية ضعيفة وغير قادرة على الإيفاء بكل إلتزاماتها في ما يخص الكهرباء داخل العراق، مشيرا إلى أنه حتى الآن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات جدية لحل أزمة الكهرباء في العراق،.

    وأضاف "البياتي" بأنه إذا كانت هناك نوايا صادقة للعمل لحل أزمة الكهرباء من قبل الحكومة وتم عمل صيانة لمحطات الكهرباء وكان هناك غياب للفساد الإداري، فمن المتوقع خلال ثلاث سنوات، ستكون هناك كهرباء مستمرة في العراق دون انقطاع.

    وأكد البياتي أنه إذا لم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية حلولا بشأن الكهرباء فالعراق لديه خطة لاستيراد الكهرباء ليس فقط من إيران بل من السعودية والكويت أيضا.

    انظر أيضا:

    المصالحة الروسي: استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
    نيبينزيا: "النصرة" بمساعدة "الخوذ البيضاء" تحضر لتمثيلية كيميائية في إدلب
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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, محمد الحلبوسي, فلاديمير بوتين, إيران, فنزويلا, العراق, سوريا
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