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17:44 04 أبريل/ نيسان 2019
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    عالم سبوتنيك

    حكومة الوفاق تعلن النفير بعد تحرك الجيش الليبي نحو طرابلس...لافروف يؤكد أن الحرب في سوريا لم تنته و يجب القضاء على بؤر الإرهاب هناك

    عالم سبوتنيك
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    تتناول حلقة اليوم المواضيع الآتية: لافروف يقول إن الحرب في سوريا لم تنته وأنه يجب القضاء على بؤر الإرهاب هناك؛ حكومة الوفاق تعلن النفير بعد تحرك الجيش الليبي نحو طرابلس؛ السعودية تفتتح قنصليتها في بغداد و تقدم مساعدات مالية للعراق؛ بوتفليقة يودع الجزائريين طالبا العفو والصفح عن أي تقصير

    لافروف يقول إن الحرب في سوريا لم تنته وأنه يجب القضاء على بؤر الإرهاب هناك 

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    لافروف: الحرب لم تنته في سوريا ويجب القضاء على أوكار الإرهاب
    قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الحرب في سوريا لم تنته بعد، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة القضاء نهائيا على بؤر الإرهاب هناك.

    وأضاف لافروف أن "ما يثير القلق هو الوضع في إدلب، حيث يوجد آلاف الإرهابيين، مشيرا إلى أن  "البؤرة الثانية على الضفة الشرقية من الفرات، حيث يوجد حوالي ألف إرهابي رهن الاحتجاز تحت إشراف الأكراد الذين يتعاونون مع الأمريكيين.

    قال المحلل السياسي الروسي أندريه أنتيكوف إن العملية العسكرية في  إدلب آتية "آجلا أم عاجلا"،  لكن التصورات الأن هي عن ملامح العملية العسكرية، مشيرا إلى أن روسيا متمسكة بالتنسيق مع الجانب التركي ومصرة على تنفيذ اتفاق سوتشي، وبموجب هذه الاتفاق فإن جبهة النصرة "هدف شرعى للعمل العسكري"، ويتعين أن تعود إدلب تحت سيطرة الدولة السورية.

    وأعرب انتيكوف عن اعتقاده بأن تركيا تريد بشدة العمل العسكري لكنها "تخشي التهديد الأمريكي بتدميرها اقتصاديا"، مؤكدا أنها "لا يمكن أن تقدم على هذا العمل بدون التنسيق مع روسيا" كما أن أنقرة لن تتخلى نهائيا عن هذه العملية.

    من جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الحميد سلهب إن جميع التنظيمات الموجودة في إدلب من جبهة النصرة إلى هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى هم إرهابيون، ولايوجد هناك مايسمي بفصائل معتدلة، وما يقوم به سلاح الطيران هو تدمير مراكز القيادة لهذه الجماعات.

    وأشار سلهب أن تصريحات لافروف تؤكد أنه آن الأوان للحسم مع هذا الفصائل مؤكدا أن هؤلاء لايريدون تنفيذ اتفاق سوتشي الذي يقضي بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وقد كانت تركيا ضامنا لهذا الجماعات الإرهابية لذا كان لابد ن توجيه الضربات لتحرير إدلب. 

    واعتبر سلهب أن قسد تنفذ مشروعا أمريكيا وتسيطر على أراضي شرق الفرات الغنية بالنفط والزراعة، مشيرا إلى أنه يتعين عليها الخضوع لأوامر الجيش السوري، وتنفيذ مهام وأهداف الدولة السورية، ولابد من الحوار ولابديل عنه.

     حكومة الوفاق تعلن النفير بعد تحرك الجيش الليبي نحو طرابلس

    خليفة حفتر وفايز السراج وعقيلة صالح وخالد المشري
    © REUTERS / POOL
    البعثة الأوروبية تطالب صناع القرار في ليبيا التصرف بمسؤولية
    أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ​ليبيا​ "النفير العام"، بعد تحرك قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ نحو غرب البلاد، حيث تقع العاصمة ​طرابلس​.

    وقال المجلس إن "ما يصدر عن بعض الأطراف من تصريحات وبيانات مستفزة.. لا يساعد على تحقيق وفاق أو توافق"، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ "التصعيد الممنهج"، يأتي قبل أيام من عقد الملتقى الوطني الجامع.

    قال العميد عادل البرعصى، المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية، لبرنامج "عالم  سبوتنيك"، إن  أهداف تحرك الجيش الليبى بإتجاه الغرب، حيث تقع العاصمة الليبية طرابلس الخاضغة لحكومة الوفاق الليبي،  هى  تنقية المنطقة الغربية من أى جسم عدا الجيش أو الشرطة وتوحيد الكلمة العسكرية في كافة ربوع ليبييا.

    وأضاف أن المجموعات المسلحة التى سيواجهها الجيش ضعيفة، مشيرا إلى أن الكثير منها قد قام بتسليم نفسه، معتبرا أن هذه المعركة سهلة بالنسبة للقوات المسلحة الليبية.

    من جانبه قال  الباحث السياسي، عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبى، " إن الجيش الليبى بدأ بالتحرك لإكمال السيطرة على عموم البلاد وتنفيذ الأهداف التى سبق وأن وضعها في عام 2014 بمواصلة  محاربة الإرهابيين والجماعات المسلحة.

    وحول دور الأمم المتحدة في ليبيا، أوضح حتيتة أن خطط  الجيش تختلف تماما عن خطط الأمم المتحدة وبالتالى الطريق الذى يسير فيه المجلس الرئاسى بقيادة فائز السراج، مشيرا إلى أنه إذا لم ترضخ الأطراف الدولية للتنامى المتسارع والقوة التى أصبح يتحلى بها الجيش الليبى فستكون هناك مواجهات مسلحة.

    السعودية تفتتح قنصليتها في بغداد و تقدم مساعدات مالية للعراق 

    ذكر التلفزيون السعودي أن الملك سلمان بن عبد العزيز، سيقدم منحة 

    الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
    © REUTERS / HANDOUT
    مدينة الملك سلمان... ماذا وراء المشروع السعودي في العراق
    قدرها مليار دولار للعراق.

    وجاء هذا الإعلان بينما بدأ مسؤولون سعوديون على مستوى عال زيارة للعراق تستمر يومين، بهدف تعزيز الروابط بين البلدين.

    وقال وزير الاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي إن المملكة ستفتتح قنصيلها في بغداد الخميس، للبدء في إصدار تأشيرات للعراقيين وإن ثلاث قنصليات أخرى سيعاد فتحها في العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

    قال المحلل السياسى العراقى، أثير الشرع، "إن العراق الآن بصدد العودة إلى محيطه العربى والإقليمى، وفى هذا الإطار تأتى زيارة الوفد السعودى للعراق، كما يهدف البلدان لزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، حيث أن الاستعدادات جارية لفتح معبر عرعر الحدودى بين العراق والسعودية.

    وأشار إلى أن التعاون لن يقتصر على الجانب التجارى فقط ولكن أيضا التعاون الأمنى والسياسى، كما أن المملكة بصدد القيام بدور فاعل في مرحلة إعادة إعمار العراق.

    وأضاف الشرع أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى يرافقه فيها وفد اقتصادى كبير إلى السعودية.

     بوتفليقة يودع الجزائريين بطلب العفو والصفح عن أي تقصير

    توجه الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، برسالة للشعب الجزائري طلب فيها "المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير".

    و تحدث بوتفليقة عن حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع الجزائري منذ إعلانه ترشحه لولاية رئاسية خامسة في 22 فبراير/شباط، معبرا عن أمله أن يأتي من يواصل قيادة البلاد نحو "آفاق التـــقدم والازدهار".

    أشار الكاتب الصحفي والنائب السابق في البرلمان الجزائري، محمد بوعزار، إلى أن "هناك قائمة لعشرة أشخاص من أرباب العمل السياسي تم نشرها مؤخرا وتقضي بمحاسبتهم وشرع في الاستماع إليهم من طرف القضاء الجزائري".

    وقال إن "المرحلة الحالية تهدف إلى حلحلة وتهدئة الأوضاع في البلاد"، موضحا أن "المحاسبة ستأتي لاحقا وتمس بعض الرموز لأن الموقوفين أمام القضاء حاليا ليسوا وحدهم بل يوجد من كان يسندهم في مختلف المواقع".

    الكلمات الدلالية:
    السعودية, العراق, ليبيا, سوريا
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